В утечке Пентагона нашли данные о спецназе стран НАТО на Украине

Газета The Guardian со ссылкой на источники и утечки Пентагона сообщила, что в конфликте на Украине участвуют силы специального назначения НАТО в количестве около 100 военнослужащих, половина из них — британцы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что у Москвы есть данные об участии военных альянса в конфликте.

Из почти 100 спецназовцев НАТО, участвующих в конфликте на Украине, почти половина приходится на британцев, пишет Guardian со ссылкой на источники и документы Пентагона, попавшие в Сеть в результате утечки.

«По подсчетам официальных лиц США, из 97 военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. Это значительно больше, чем от США и Франции, которые, как сообщалось, предоставили 14 и 15 человек из сил специального назначения соответственно»,

— пишет газета.

Guardian изучила ежедневные отчеты Пентагона о ходе боевых действий на Украине. Один из документов датирован февралем, другой — 23 марта, оба под грифом «совершенно секретно». В них указано, где дислоцированы военнослужащие, какие задачи выполняют, а также сколько их на Украине находится до сих пор. Сведения о численности военных из западных стран содержатся в разделе «ССО США/НАТО на Украине». Газета отмечает, что информация может говорить о координации действий спецназа командованием сил спецопераций НАТО, но конфигурация и параметры их участия не уточняются.

Информацию уже опровергли в Минобороны Франции. «Никаких французских сил, участвующих в операциях на Украине, нет», — сказал министр Себастьян Лекорню, отметив, что источник утечки не известен.

Власти Великобритании пока не комментировали сведения об участии своего спецназа в конфликте, однако вечером 11 апреля Минобороны королевства в Twitter сообщило о «серьезном уровне неточности» в опубликованных материалах разведки.

«Похоже, некоторые слайды были подделаны», — заявил на брифинге 10 апреля помощник министра обороны США Крис Мигер.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и без утечек Пентагона знает об участии иностранных военных в конфликте на Украине.

«Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов. Но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», — подчеркнул Песков.

После крупной утечки Пентагон решил сократить число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника. Ранее доступ к подобно информации имели более тысячи сотрудников ведомства.

«Количество людей в списках рассылок по всему правительству, которые получают обновленную секретную информацию, было значительно сокращено с пятницы», — заявил он.

Как отмечает телеканал, все документы, «слитые» в доступ, были изначально распечатаны. По словам одного чиновника, не все принтеры в американских госорганах могут производить печать секретных документов. Те устройства, с которых печать разрешена, получают при печати уникальный ID, что может помочь обнаружить источник утечки.

Документы Пентагона попали в Сеть в начале апреля, в них содержится информация о конфликте на Украине (информация о потерях сторон, планировании операций ВСУ, сведения о поставках вооружений и проч.), а также сведения о Северной Корее, Китае, Иране и ОАЭ. Высокопоставленные лица США разбираются, кто стоит за утечкой. Ее подлинность не подтверждена. Москва высказывала сомнения касательно содержимого документов. Существует версия, что источником мог быть сын одного из сотрудников Пентагона, который хотел похвастаться перед друзьями в мессенджере Discord, где изначально и появились секретные материалы. В общем доступе оказалось более 100 документов.