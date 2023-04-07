«Как можно скорее». Си пообещал Макрону поддержать его мирный план по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин, в ходе трехдневного визита президента Франсуа Макрона в Китай заявил, что поддержит мирный план урегулирования на Украине, если Франция выдвинет его. В Пекине также заверили, что никогда не рассматривали конфликт в бывшей стране СССР «с точки зрения своих личных интересов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон 7 апреля провели неформальную встречу в саду Гуанчжоу. Центральное телевидение Китая показало видеозаписи, на которых политики беседуют во время прогулки.

Макрон находится в стране уже три дня. 5 апреля он вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прилетел сюда, чтобы, как писали западные СМИ, постараться убедить Си пересмотреть отношения с Россией. Тем не менее журналисты сообщали, что французский президент не смог изменить позицию Пекина по отношению к Владимиру Путину ни на сантиметр. Лидер КНР неоднократно повторял, что у сторон конфликта на Украине есть «разумные опасения по поводу безопасности», и так и не дал обещания повлиять на участников противостояния. Однако в последний день небольшие сдвиги все-таки произошли.

Мир на Украине

В ходе сегодняшней встречи Си сказал Макрону, что «никто не заинтересован в том, чтобы война на Украине затягивалась».

«В интересах всех заинтересованных сторон и всего мира как можно скорее установить прекращение огня и положить конец войне», — цитирует китайского лидера CNN.

Си назвал политическое решение «единственно верным путем», ответственность за него, по его мнению, должны нести все стороны. Он также заверил, что Пекин готов играть «конструктивную роль» и никогда не будет рассматривать конфликт на Украине с точки зрения своих личных интересов.

«Политическое урегулирование — единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», — сказал Си.

Политик пообещал, что Китай поддержит мирный план, если он будет выдвинут Парижем.

«Стороны [конфликта] должны взять на себя ответственность и пойти навстречу друг другу, чтобы создать условия для политического урегулирования. Мы приветствуем конкретные предложения Франции по политическому урегулированию кризиса, КНР готова их поддержать и сыграть конструктивную роль», — заключил Си.

«Новый уровень»

По итогам трех дней Си отметил сходство взглядов с Макроном на китайско-французские отношения, китайско-европейские отношения, а также на многие международные проблемы. По словам политика, это «отражает высокий уровень и стратегический характер китайско-французских отношений».

Глава КНР назвал «углубленными и качественными» обмены мнениями в Пекине и Гуанчжоу, что позволило укрепить взаимопонимание и взаимное доверие.

«Я готов и впредь поддерживать с вами тесную стратегическую связь, чтобы вывести китайско-французское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень», — подытожил Си.

Помимо ситуации на Украине, стороны подробно обсудили также роль G20 как форума экономического сотрудничества, условившись способствовать тому, чтобы «Группа двадцати» играла роль основного форума международного экономического сотрудничества, и продвигать реформу международной валютно-финансовой системы. Китай и Франция также выступили за скорейшее восстановление авиасообщения до допандемийного уровня, создав для этого справедливые и равные возможности для выполнения полетов между городами.

Кроме того, стороны объявили о намерении «укрепить многополярный миропорядок под эгидой ООН». Они подтвердили свою поддержку совместному заявлению Великобритании, КНР, РФ, Франции и США о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений, указав, что «ядерную войну невозможно выиграть».

Пекин и Париж также призвали исключить нападения на ядерные объекты. «Обе стороны выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие гражданские ядерные объекты, поддерживают МАГАТЭ в его усилиях с целью играть конструктивную роль в содействии обеспечению безопасности гражданских ядерных объектов, включая обеспечение безопасности Запорожской АЭС», — говорится в итоговом коммюнике.

Мирный план Си

Спустя год после начала начала военной операции на Украине МИД Китая опубликовал свой собственный план по урегулированию конфликта. В документе было 12 пунктов, ключевыми из них были:

— отказ от менталитета «холодной войны»;

— прекращение боевых действий и скорейшее возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом;

— снижение стратегических рисков, в том числе за счет понимания, что нельзя применять ядерное, химическое и биологическое оружие «любой страной при любых обстоятельствах»;

— прекращение односторонних санкций.

Президент России Владимир Путин заявил, что многие из положений предложенного Китаем плана могут быть взяты за основу для мирного соглашения, «когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», но пока «такой готовности не наблюдается». Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал план, заявив, что не видит в нем «взвешенной логики», зато видит противоречия.