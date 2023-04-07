«Как можно скорее». Си пообещал Макрону поддержать его мирный план по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон 7 апреля провели неформальную встречу в саду Гуанчжоу. Центральное телевидение Китая показало видеозаписи, на которых политики беседуют во время прогулки.
Макрон находится в стране уже три дня. 5 апреля он вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прилетел сюда, чтобы, как писали западные СМИ, постараться убедить Си пересмотреть отношения с Россией. Тем не менее журналисты сообщали, что французский президент не смог изменить позицию Пекина по отношению к Владимиру Путину ни на сантиметр. Лидер КНР неоднократно повторял, что у сторон конфликта на Украине есть «разумные опасения по поводу безопасности», и так и не дал обещания повлиять на участников противостояния. Однако в последний день небольшие сдвиги все-таки произошли.
Мир на Украине
В ходе сегодняшней встречи Си сказал Макрону, что «никто не заинтересован в том, чтобы война на Украине затягивалась».
«В интересах всех заинтересованных сторон и всего мира как можно скорее установить прекращение огня и положить конец войне», — цитирует китайского лидера CNN.
Си назвал политическое решение «единственно верным путем», ответственность за него, по его мнению, должны нести все стороны. Он также заверил, что Пекин готов играть «конструктивную роль» и никогда не будет рассматривать конфликт на Украине с точки зрения своих личных интересов.
«Политическое урегулирование — единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», — сказал Си.
Политик пообещал, что Китай поддержит мирный план, если он будет выдвинут Парижем.
«Стороны [конфликта] должны взять на себя ответственность и пойти навстречу друг другу, чтобы создать условия для политического урегулирования. Мы приветствуем конкретные предложения Франции по политическому урегулированию кризиса, КНР готова их поддержать и сыграть конструктивную роль», — заключил Си.
«Новый уровень»
По итогам трех дней Си отметил сходство взглядов с Макроном на китайско-французские отношения, китайско-европейские отношения, а также на многие международные проблемы. По словам политика, это «отражает высокий уровень и стратегический характер китайско-французских отношений».
Глава КНР назвал «углубленными и качественными» обмены мнениями в Пекине и Гуанчжоу, что позволило укрепить взаимопонимание и взаимное доверие.
«Я готов и впредь поддерживать с вами тесную стратегическую связь, чтобы вывести китайско-французское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень», — подытожил Си.
Помимо ситуации на Украине, стороны подробно обсудили также роль G20 как форума экономического сотрудничества, условившись способствовать тому, чтобы «Группа двадцати» играла роль основного форума международного экономического сотрудничества, и продвигать реформу международной валютно-финансовой системы. Китай и Франция также выступили за скорейшее восстановление авиасообщения до допандемийного уровня, создав для этого справедливые и равные возможности для выполнения полетов между городами.
Кроме того, стороны объявили о намерении «укрепить многополярный миропорядок под эгидой ООН». Они подтвердили свою поддержку совместному заявлению Великобритании, КНР, РФ, Франции и США о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений, указав, что «ядерную войну невозможно выиграть».
Пекин и Париж также призвали исключить нападения на ядерные объекты. «Обе стороны выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие гражданские ядерные объекты, поддерживают МАГАТЭ в его усилиях с целью играть конструктивную роль в содействии обеспечению безопасности гражданских ядерных объектов, включая обеспечение безопасности Запорожской АЭС», — говорится в итоговом коммюнике.
Мирный план Си
Спустя год после начала начала военной операции на Украине МИД Китая опубликовал свой собственный план по урегулированию конфликта. В документе было 12 пунктов, ключевыми из них были:
— отказ от менталитета «холодной войны»;
— прекращение боевых действий и скорейшее возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом;
— снижение стратегических рисков, в том числе за счет понимания, что нельзя применять ядерное, химическое и биологическое оружие «любой страной при любых обстоятельствах»;
— прекращение односторонних санкций.
Президент России Владимир Путин заявил, что многие из положений предложенного Китаем плана могут быть взяты за основу для мирного соглашения, «когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», но пока «такой готовности не наблюдается». Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал план, заявив, что не видит в нем «взвешенной логики», зато видит противоречия.