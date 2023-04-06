«Поехал поправить рейтинг». Как в мире оценили итоги визита Макрона в Пекин

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин перед Домом народных собраний в Пекине, Китай, 6 апреля 2023 года

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что волшебного способа закончить конфликт между Россией и Украиной нет, поэтому стороны должны сами проявить инициативу и сесть за стол переговоров. Это заявление было сделано по итогам визита президента Франции Макрона в Пекин. СМИ пишут, что французскому лидеру не удалось убедить китайского коллегу поменять свою позицию по украинскому конфликту и осудить Москву. В Госдуме заметили, что Макрон ездил в КНР с единственной целью — поднять свой упавший рейтинг.

Украина и Россия должны сами проявлять инициативу для выхода из кризиса и завершения вооруженного конфликта, потому что панацеи в этом вопросе не существует. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, передает пресс-служба МИД Китая.

«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, ее суть заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. Чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует, всем сторонам нужно проявить инициативу и через накапливание взаимного доверия создавать условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров», — заявил Си.

Он отметил, что Пекин поддерживает желание Европы урегулировать конфликт и готов сотрудничать с Парижем, чтобы привести воюющие стороны к переговорам и не допустить действий, которые приведут к эскалации.

В то же время издание Politico отмечает, что Макрону не удалось переубедить китайского лидера изменить позицию по украинскому конфликту.

«Си поддержал свою давнюю позицию, заявив, что у сторон есть «разумные опасения по поводу безопасности», и не дал ни малейшего намека на то, что он будет использовать свое влияние, чтобы закончить конфликт», — пишет издание.

При этом Си заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой должны начаться как можно скорее. Но должны учитываться позиции обеих сторон, а также руководствоваться Уставом ООН. Только так, по словам китайского лидера, можно будет добиться сбалансированной и устойчивой структуры европейской безопасности.

Politico со ссылкой на французского дипломата, который присутствовал на встрече двух лидеров, пишет, что Макрон пытался предостеречь Китай от поставок оружия России, но, похоже не добился успехов в этом.

«Президент призвал Си не осуществлять в Россию поставки, которые помогли бы ей в войне против Украины. Си сказал, что эта война — не его дело», — цитирует издание собеседника.

В общей сложности переговоры лидеров длились около полутора часов. Politico отметило, что на итоговой пресс-конференции Макрон говорил примерно вдвое дольше Си. А китайский лидер в это время выглядел раздраженным и проявлял нетерпение. Перед поездкой в Китай в окружении Макрона заявляли, что Париж сочтет успехом, если председатель КНР после визита французского лидера призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой.

В то же время вечером 6 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая тоже совершала рабочую поездку в Пекин, после переговоров с китайской стороной заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, но только тогда, когда для этого «будут созданы соответствующие условия».

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, комментируя поездку французского президента в Китай и заявления сторон по итогам визита, выразил мнение, что Макрон посетил Пекин, преследуя цель повысить свой просевший на фоне повышения пенсионного возраста рейтинг.

«Макрону нужно подумать, что происходит во Франции, а не давать советы. Насколько я знаю, если бы выборы прошли сегодня, то победил бы другой кандидат… И поехал он в Китай, чтобы рейтинг поправить. Надо заниматься своей страной»,

— сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

Европейские СМИ перед поездкой Макрона и фон дер Ляйен в Пекин писали, что лидеры будут пытаться убедить Китай поменять позицию по украинскому конфликту, перестать поддерживать Москву и осудить ее действия. При этом аналитики скептически оценивали перспективы европейских политиков в КНР, отмечая, что те используют для давления на Китай неправильные рычаги, в частности финансовые.

Иностранные издания также сообщали, что после визита Си Цзиньпина в Москву в конце марта, Зеленский пытался добиться беседы с китайским лидером, однако Пекин отказал.