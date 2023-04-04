«Вау, они собираются меня арестовать». Трампу предъявили уголовные обвинения

Суд в Нью-Йорке предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам, арестовал его, но в тот же день снял арест. Политик в ходе судебного заседания отверг все выдвинутые против него обвинения по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, финансовые документы о которых он якобы подделал. Белый дом заявил, что готов к возможным беспорядкам из-за преследования экс-главы государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Суд Нью-Йорка арестовал бывшего президента США Дональда Трампа по делу о фальсификации деловых документов первой степени, но практически сразу снял формальный арест после предъявления обвинений.

Как сообщает CNN, политик не признал себя виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Трамп уже покинул зал суда на Манхэттене. Он не делал никаких заявлений после заседания и отказался общаться с журналистами. Выйдя из зала суда, экс-лидер страны сразу же сел в свой кортеж, припаркованный снаружи, и уехал.

Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря 2023 года, а по существу дело начнут рассматривать только в январе 2024-го.

Дело Трампа

Республиканец официально стал первым бывшим президентом Соединенных Штатов, которому предъявили уголовные обвинения.

Фальсификация деловой документации в штате Нью-Йорк может расцениваться как административный проступок, однако офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга ранее решил переквалифицировать 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные. По информации ряда СМИ, такое решение было принято из-за того, что обвиняемый якобы активно пытался скрыть содеянное и замести следы.

По каждому из 34 пунктов обвинения предусматривается наказание вплоть до тюремного заключения на срок до четырех лет.

По информации телеканала NBC, Трампа обвиняют в том, что он сфальсифицировал финансовую документацию, выплатив «отступные» порнозвезде Сторми Дэниелс со счета своей компании и обозначив транзакцию как «оплату юридических услуг». Женщина якобы получила средства в размере $130 тыс. за то, что не будет распространяться о романе с политиком. Перевод был осуществлен во время предвыборной кампании 2016 года.

«Не верится»

Перед заседанием суда Трамп также не отвечал на вопросы журналистов и не давал официальных комментариев, ограничившись лишь постом в соцсетях.

«Направляюсь на Манхэттен, в суд. Все кажется таким СЮРРЕАЛИСТИЧНЫМ — ВАУ, они собираются МЕНЯ АРЕСТОВАТЬ. Не верится, что это происходит в Америке», — написал он в Truth Social.

Экс-президент, планирующий участвовать в следующих выборах, ранее назвал судебное преследование «политически мотивированным», а себя — «полностью невиновным».

«Демократы лгали, обманывали и воровали в своей одержимости попытками заполучить Трампа, но теперь они совершили немыслимое», — цитирует Трампа The New York Times.

«Не предмет внимания»

Президент США Джо Байден знает о предъявлении обвинения своему предшественнику, но это не является предметом его основного внимания, заявили в Белом доме.

«Послушайте, президент, как и каждый день, сосредоточится на американском народе. Это не то, что является для него предметом внимания. Он собирается сосредоточиться на таких вещах, как обеспечение того, чтобы мы продолжали снижать цены для американцев», — ответила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер в ответ на соответствующий вопрос корреспондента CNN.

Ранее Байден отказывался комментировать дело против его предшественника. Накануне он вскользь коснулся этой темы, подчеркнув, что «верит в полицейское управление Нью-Йорка».

Белый дом подчеркнул также, что власти готовы к возможным беспорядкам из-за ареста бывшего главы государства.