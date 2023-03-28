«Мы должны остановить насилие». Байден требует запретить продажу автоматов в США

Семь человек, включая убийцу, погибли при стрельбе в приходской школе в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси. Нападавшая – женщина-трансгендер, 28-летняя Одри Хейл, была убита полицейскими. Мотивы преступления пока неясны. Президент США Джо Байден призвал запретить свободный оборот автоматического стрелкового оружия в стране.

Президент США Джо Байден вновь призвал запретить в стране свободную продажу гражданам автоматического стрелкового оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны сделать больше, чтобы остановить насилие с применением оружия <...>, чтобы наши школы не превратились в тюрьмы <...>. Я снова призываю Конгресс одобрить [билль] о запрете штурмового оружия. Пришло время добиться большего прогресса [в этом вопросе]»,

— написал американский лидер в своем Twitter.

Так он прокомментировал нападение на приходскую школу Covenant (англ. — Завет) в Нэшвилле в штате Теннессии. В результате стрельбы там были убиты трое детей и трое взрослых.

По данным телеканала NBC, всем погибшим ученикам было по 9 лет. Взрослые жертвы – 60-летние учителя. По неподтвержденным данным, одна из убитых могла быть директором школы Кэтрин Кунс.

Нападение, передает телеканал WKRN, совершила 28-летняя женщина-трансгендер, выпускница этой школы Одри Хейл. Предварительной причиной атаки полиция называет «чувство обиды», но подробности пока не приводятся.

Вооруженная двумя автоматами и пистолетом, она расстреляла учеников и учителей. Прибывшие на место преступления полицейские застрелили Хейл.

Власти утверждают, что нападавшая тщательно спланировала атаку, составив карту школы и наблюдая за зданием издалека. Представитель полиции Дон Аарон в ходе пресс-конференции заявил, что она вошла сначала на первый этаж, сразу же открыв огонь. Потом Хейл поднялась на второй этаж, и там уже ее настигли полицейские.

Расстрел продолжался всего около 13 минут. По протоколу безопасности на случай такой атаки некоторые дети убежали в лес за школой, а кто-то спрятался в пожарном гараже, добавил Аарон.

Газета The Washington Post сообщает, что стрельба в Нэшвилле стала 17-й атакой на школы в США с начала 2023 года. По данным Gun Violence Archive, нэшвилльская трагедия также стала 128-й по счету с начала года «массовой стрельбой» — когда были убиты или ранены минимум четыре человека.

GVA также утверждает, что в 2022 году в результате инцидентов с огнестрельным оружием в стране погибло более 43,6 тыс. человек. В прошлом году погибли более 1,6 тыс. детей, ранены были 4,4, тыс. несовершеннолетних.

Для сравнения, по данным «Голоса Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов), в 2021 году в Соединенных Штатах в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 42,9 тыс. человек. В 2022 году число жертв составило 31,8 тыс. только за первые девять месяцев, передает портал Jalopnik.

Местные жители шокированы атакой на школу. «Я просто в шоке и не могу поверить. Мое сердце разбито, я не понимаю, зачем кому-то понадобилось расстреливать школу, в которой находятся драгоценные дети», — написала в Twitter жительница Нэшвилла Меган Хилл.

Шеф полиции Нэшвилла Джон Дрейк рассказал, что он «буквально расплакался, увидев детей».