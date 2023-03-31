Присяжные решили отправить Трампа под суд. Сам он все отрицает

Дональду Трампу уже 4 апреля предъявят обвинения по делу о финансовых махинациях, таким образом он станет первым президентом США — фигурантом уголовного дела. Политик должен явиться в суд уже на следующей неделе — там у него снимут отпечатки пальцев и сфотографируют в профиль и анфас. Он обвиняется сразу по 30 пунктам, их суть станет известна позже. Что происходит с делом Трампа, который намерен снова баллотироваться в президенты в следующем году — в материале «Газеты.Ru».

Впервые в истории США экс-президент становится фигурантом уголовного дела. Большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление Дональду Трампу обвинений по делу о предполагаемых финансовых махинациях в компании Trump Organization.

Перед этим присяжные заслушали показания свидетеля, которые он давал полчаса. Заседания большого жюри проходят за закрытыми дверями, поэтому личность этого человека не разглашается, отмечает CNN.

По данным New York Times, пока нет данных, какие именно обвинения будут предъявлены Трампу. Понятно только то, что обвинения содержат более 30 пунктов, а зачитывать их будут 4 апреля. Прокуроры уже запросили от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений.

Ожидается, что бывшему президенту будет предложено добровольно сдаться властям. Он должен будет сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться — в профиль и анфас.

Ранее издание Guardian сообщало, что Трамп хочет появиться в зале суда в наручниках. По словам политика, таким образом он хочет «превратить слушание в спектакль».

Дело

Уголовное дело связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

По версии следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она молчала про роман с Дональдом Трампом в 2006 году (сам он связь с женщиной отрицает). После этого расходы адвоката были компенсированы за счет Trump Organization, для чего, как считают правоохранители, понадобился подлог.

Как правило, подлог деловой документации не влечет за собой лишения свободы, так как согласно американским законам не является серьезным преступлением. Но если будет доказано, что цель подлога – это сокрытие или совершение другого преступления, Трампу может грозить до четырех лет тюрьмы.

Сам Майкл Коэн, пишет CNN, признался в еще одном эпизоде. В обмен на $150 тыс. он попросил издателя National Enquirer Карен Макдугал не разглашать информацию о ее 10-месячном романе с Трампом. Эту связь Трамп тоже отрицает.

Как пишет автор издания «Коммерсантъ», многие считают это разбирательство одним из самых трудных и запутанных дел для прокуратуры, поэтому не исключают, что оно носит личный характер. Прокурор Элвин Брэгг (демократ) сделал борьбу с Трампом (республиканец) одним из центральных обещаний своей избирательной кампании. Представители его конкурентки Тали Фархадиан Вайнштайн (демократ) обвиняли Брэгга в использовании имени экс-президента «ради политического преимущества при каждом удобном случае».

Реакция Трампа и его сторонников

Дональд Трамп изначально называл обвинения юридически ничтожными и политически мотивированными. «Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории», – заявил он в ответ на решение большого жюри предъявить ему обвинения.

Он также назвал США «страной третьего мира в серьезном упадке», а решение присяжных «продолжающейся атакой на некогда свободные и честные выборы».

«Эти бандиты и радикальные левые монстры выдвинули обвинения в адрес 45-го президента США и лидирующего на текущий момент претендента на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года. Это атака на нашу страну, примеров которой никогда не было», – написал он в своей социальной сети Truth Social.

Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец и давний союзник Трампа) уверен, что предъявление обвинений – это попытка вмешаться в предстоящие в 2024 году выборы президента США.

»[Прокурор округа Нью-Йорк] Элвин Брэгг нанес непоправимый ущерб нашей стране, пытаясь вмешаться в выборы нашего президента», — считает законодатель.

По его словам, Брэгг «регулярно отпускает на свободу опасных преступников, чтобы они терроризировали население», а также использует систему правосудия против Трампа.

«Американцы не потерпят такой несправедливости, и Палата представителей привлечет к ответственности Элвина Брэгга за его беспрецедентное злоупотребление полномочиями», – подчеркнул Маккарти.

Газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания, сообщала, что в течение последних двух недель атмосфера у офиса прокурора «напоминала цирк»: протестовали за выдвижение экс-президенту обвинения, протестовали и против. Но в последние дни там было достаточно пустынно.

На фоне предстоящего предъявления обвинений Трамп стремится заручиться поддержкой законодателей Республиканской партии, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканал, политик «позвонил ключевым союзникам на Капитолийском холме, чтобы заручиться поддержкой на фоне предъявления обвинений».

В том числе речь идет о законодателях-республиканцах, которые представляют партию в комитетах, расследующих деятельность прокуратуры округа Нью-Йорк, которая проводит разбирательство в отношении экс-президента.

Когда в январе 2021 года Трамп пытался отменить результат президентских выборов 2020 года и призывал своих сторонников его поддерживать, у Капитолия США начался митинг, который перерос в вооруженное столкновение. Единомышленники Трампа прорвались через службу безопасности и на несколько часов заняли части здания.

Реакция Трампа, Дэниэлс и американцев

Сам Дональд Трамп уже заявил, что «даже не подумает о выходе» из гонки 2024 года, если ему будет предъявлено обвинение. И рассказал сторонникам, что будет обжаловать обвинения.

Кларк Брюстер, адвокат Сторми Дэниэлс, также прокомментировал обвинительное заключение Трампа.

«Обвинение Дональда Трампа — не повод для радости. Трудолюбие и добросовестность присяжных заслуживают уважения. Теперь пусть правда и справедливость восторжествуют. Никто не выше закона», – написал он в Twitter.

Именно Брюстер рассказал Сторми Дэниелс, что Трампу предъявлено обвинение. «Она не была удивлена, потому что я думал в последние три или четыре недели, что обвинительное заключение будет возвращено», — сказал Брюстер.

Он выразил мнение, что его подзащитная «почувствовала облегчение». По словам адвоката, она «уже отвечала на вопросы [прокурора] и согласилась выступить в качестве свидетеля, если это необходимо».

В 2018 году она написала откровенную книгу, в которой подробно описала предполагаемый роман. Ее юристы тогда объяснили, что книга была написана для доказательства ее истории о романе с президентом.

Согласно опросу исследовательской службы Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll), 57% опрошенных американцев считают, что Дональду Трампу не место в предвыборной гонке 2024 года, если против него выдвинут обвинение. Не согласны с этим мнением 38% опрошенных. При этом 62% американцев верят, что само дело является «политически мотивированным».