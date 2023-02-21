Не единственный в своем роде: какие альтернативы есть у «Википедии»

«Википедия» - один из самых посещаемых сайтов в мире. Ежемесячно на ресурс заходят миллиарды людей. И каждый может пополнить энциклопедию новым материалом или отредактировать тот, который уже есть. Такой вольный подход к наполнению и редактированию сайта – главная фишка ресурса. Она удобна, но в то же время вызывает ряд вопросов. Ведь любой ради веселья может спокойно написать какую-нибудь небылицу.

Например, можно вспомнить китайскую домохозяйку, которая увлечено сочиняла вымышленную историю Древней Руси для «Википедии». Причем делала она это почти 10 лет.

Более того, есть те пользователи, которые пишут фейки не ради забавы, а намеренно. Например, волонтеры-администраторы искажали статьи на «Википедии» так, чтобы они «соответствовали взглядам политических организаций и групп, которые в широком смысле можно определить как хорватское праворадикальное движение».

Существует и проблема источников.

Ведь ссылаться в «свободной» энциклопедии можно на все, что угодно, даже на непроверенные источники. Чем активно пользуются некоторые авторы. В итоге, на правах истины, на ресурсе оказываются откровенные фейки, надуманные гипотезы и другие материалы, искажающие реальную картину мира.

Вывод напрашивается один: не стоит сразу верить всему, что написано на сайте «Википедия». Лучше поискать другие источники информации, коих в интернете достаточно. Особенно в сети уже есть альтернативы «Википедии». Например, Metacademy, Encyclopædia Britannica, «Руниверсалис», «Знания».

Российскому пользователю особенно стоит обратить внимание на два последних отечественных проекта.

На этих ресурсах пользователь не столкнется с лживой и предвзятой информацией, все максимально объективно. Почему? Во-первых, эти проекты как раз и создавались, чтобы доносить объективную информацию, что, увы, «Википедия» не может или не хочет делать. Во-вторых, для портала «Знания» контент создают штатные авторы, круг которых формирует специальная научно-редакционная коллегия из 350 специалистов высокого уровня в 400 областях знаний.

Что касается «Руниверсалис», сайт создан бывшими редакторами русскоязычной «Википедии». Но при этом редактирование страниц «осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и с уважением к традиционным ценностям, с позиции которых выстраивается содержание и структура статей, затрагивающих нетрадиционные, новационные и маргинальные течения в жизни человеческого общества».

Важно, что «Руниверсалис» и «Знания» соблюдают российские законы, что не скажешь о «Википедии». Так, в ноябре прошлого года суд в Москве оштрафовал онлайн-энциклопедию на 2 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации. В апреле «Википедию» оштрафовали за то же самое нарушение на 5 млн руб.

Что касается базы знаний у отечественных аналогов, с ней все хорошо, но в то же время есть куда расти, если нужно «переплюнуть» русскую «Википедию» - она уже содержит более 1,8 млн публикаций. На сегодняшний, в онлайн-энциклопедии «Руниверсалис» пользователь может найти более 1,5 млн статей. У портала «Знания» за декабрь прошлого года было свыше 18 тыс. верифицированных материалов.

Не исключено, что в будущем у нас появятся новые онлайн-энциклопедии.

Чем больше отечественных аналогов, тем лучше. Это особенно важно, так как подобные ресурсы популярны у детской аудитории, которая не склонна к тщательному фактчекингу, и ограничивается, как правило, только одним источником. Также важно, чтобы родители приучали своих детей проверять информацию, а не верить всему голословно.