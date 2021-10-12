Сенатор Джабаров назвал слова японского премьера о Курилах «показательным выступлением»

Суверенитет Японии распространяется на четыре острова южной части Курильских островов, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает ТАСС.
«На северные территории распространяется суверенитет нашей страны», — сказал новый глава японского правительства.
Он также заявил, что власти страны должны решить вопрос принадлежности южных Курил, «не оставляя его в наследство следующим поколениям японцев». Кисида добавил, что Токио намерен заключить с Россией долгожданный мир, но только лишь разрешив «проблему принадлежности» Курил.
Перед этим премьер-министр считает, что Япония продолжает настаивать на подписании мирного договора только после того, как будет решена судьба островов Хабомаи и Шикотан.
«В прошлом базовая позиция правительства Японии заключалась в том, что мирный договор будет подписан после прояснения вопроса принадлежности четырех островов. Изменений в том, что мы будем продолжать переговоры на основе этого базового курса, нет», — сказал он после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Заявления Кисиды о Курилах уже прокомментировали в России.
«Скорее всего, это показательное выступление, чтобы показать нерушимость той теории, которой японцы придерживаются многие годы. Для нас этот вопрос был закрыт еще в 1945 году. Мы неоднократно им говорили, что готовы заключать мирный договор без какого-либо обсуждения территориальных претензий», — сказал Джабаров (цитата по ТАСС).
Джабаров считает, что заявление Кисиды осложняет последующие разговоры с Москвой. Он добавил, что новая редакция российской конституции отчуждение территорий страны другим государствам не предусматривает.
Сенатор также заявил агентству РИА «Новости», что японский премьер «осознает, что границы России не подлежат пересмотру» и «любое посягательство на нашу [РФ] территорию будет расцениваться как агрессия против нас».
Старая пластинка
В прошлом октябре на тот момент премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, предшественник Фумио Кисиды, заявил о своем намерении подписать с Россией мирный договор и «успешно завершить» переговоры по вопросу Курильских островов. Он говорил, что планирует всесторонне развивать отношения с Москвой. Суга не собирался менять курс своего предшественника Синдзо Абэ по вопросу «северных территорий».
Суга говорил вскоре после избрания на пост премьера, что Японии нужно подвести итоги своей послевоенной дипломатии. Однако о мирном договоре с РФ он не упоминал. Впрочем, впоследствии глава правительства Японии заявил, что с Россией нужно вести диалог и «не оставлять проблему северных территорий».
При этом экс-премьер Синдзо Абэ выразил надежду, что новый глава кабмина Есихидэ Суга будет активно вести переговоры с Россией по заключению мирного договора. «Я буду в этом помогать как рядовой депутат», — сказал Абэ, отметив, что территориальный вопрос нельзя оставить без внимания.
После Второй Мировой войны СССР и Япония не подписывали мир, поэтому сейчас Токио считает, что ей причитаются южные острова Курильской гряды, завоеванные советскими войсками в 1945 году. Острова стали частью СССР, японцы оттуда были переселены на Хоккайдо, но советско-японский мирный договор так и не был подписан. РФ подчеркивала неоднократно, что российский суверенитет над островами не является предметом обсуждения.
Спор вокруг принадлежности Южных Курил разгорелся вновь после того, как в сентябре 2018 года Путин спонтанно предложил Абэ заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Он заявил об этом в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
МИД Японии в ответ на эту идею заявил, что Токио будет вести переговоры с Россией по поводу заключения мирного договора после решения территориального спора, и эта позиция «останется неизменной». В Японии четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — называют «северными территориями» и считают незаконно аннексированными. МИД России при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.