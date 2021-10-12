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Политика

«Для нас вопрос Курил был закрыт в 1945 году»: в России ответили новому премьеру Японии

Сенатор Джабаров назвал слова японского премьера о Курилах «показательным выступлением»

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Данил Годлевский/РИА «Новости»
Новый премьер Японии Фумио Кисида намерен продолжать линию своих предшественников по вопросу Курил. Как заявил министр, японский суверенитет «распространяется на южную часть островов». Он также сообщил, что Токио намерен заключить мир с Москвой – но для этого «вопрос Южных Курил должен быть прояснен». Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что слова Кисиды о Курилах были лишь показательным выступлением.

Суверенитет Японии распространяется на четыре острова южной части Курильских островов, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает ТАСС.

«На северные территории распространяется суверенитет нашей страны», — сказал новый глава японского правительства.

Он также заявил, что власти страны должны решить вопрос принадлежности южных Курил, «не оставляя его в наследство следующим поколениям японцев». Кисида добавил, что Токио намерен заключить с Россией долгожданный мир, но только лишь разрешив «проблему принадлежности» Курил.

Перед этим премьер-министр считает, что Япония продолжает настаивать на подписании мирного договора только после того, как будет решена судьба островов Хабомаи и Шикотан.

«В прошлом базовая позиция правительства Японии заключалась в том, что мирный договор будет подписан после прояснения вопроса принадлежности четырех островов. Изменений в том, что мы будем продолжать переговоры на основе этого базового курса, нет», — сказал он после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Заявления Кисиды о Курилах уже прокомментировали в России.

«Скорее всего, это показательное выступление, чтобы показать нерушимость той теории, которой японцы придерживаются многие годы. Для нас этот вопрос был закрыт еще в 1945 году. Мы неоднократно им говорили, что готовы заключать мирный договор без какого-либо обсуждения территориальных претензий», — сказал Джабаров (цитата по ТАСС).

Джабаров считает, что заявление Кисиды осложняет последующие разговоры с Москвой. Он добавил, что новая редакция российской конституции отчуждение территорий страны другим государствам не предусматривает.

Сенатор также заявил агентству РИА «Новости», что японский премьер «осознает, что границы России не подлежат пересмотру» и «любое посягательство на нашу [РФ] территорию будет расцениваться как агрессия против нас».

Старая пластинка

В прошлом октябре на тот момент премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, предшественник Фумио Кисиды, заявил о своем намерении подписать с Россией мирный договор и «успешно завершить» переговоры по вопросу Курильских островов. Он говорил, что планирует всесторонне развивать отношения с Москвой. Суга не собирался менять курс своего предшественника Синдзо Абэ по вопросу «северных территорий».

Суга говорил вскоре после избрания на пост премьера, что Японии нужно подвести итоги своей послевоенной дипломатии. Однако о мирном договоре с РФ он не упоминал. Впрочем, впоследствии глава правительства Японии заявил, что с Россией нужно вести диалог и «не оставлять проблему северных территорий».

При этом экс-премьер Синдзо Абэ выразил надежду, что новый глава кабмина Есихидэ Суга будет активно вести переговоры с Россией по заключению мирного договора. «Я буду в этом помогать как рядовой депутат», — сказал Абэ, отметив, что территориальный вопрос нельзя оставить без внимания.

После Второй Мировой войны СССР и Япония не подписывали мир, поэтому сейчас Токио считает, что ей причитаются южные острова Курильской гряды, завоеванные советскими войсками в 1945 году. Острова стали частью СССР, японцы оттуда были переселены на Хоккайдо, но советско-японский мирный договор так и не был подписан. РФ подчеркивала неоднократно, что российский суверенитет над островами не является предметом обсуждения.

Спор вокруг принадлежности Южных Курил разгорелся вновь после того, как в сентябре 2018 года Путин спонтанно предложил Абэ заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Он заявил об этом в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

МИД Японии в ответ на эту идею заявил, что Токио будет вести переговоры с Россией по поводу заключения мирного договора после решения территориального спора, и эта позиция «останется неизменной». В Японии четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — называют «северными территориями» и считают незаконно аннексированными. МИД России при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

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