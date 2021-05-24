Два острова вместо четырех: почему сорвалась сделка СССР и Японии по Курилам

СССР пытался урегулировать территориальный спор с Японией в 1972 году посредством передачи двух Курильских островов. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, сообщает Kyodo News. Токио традиционно оспаривает государственную принадлежность островов Итурупа и Кунашира в Большой Курильской гряде, а также Шикотана и группы островов Хабомаи в Малой гряде. Архивные данные показали, что СССР добивался решения проблемы, а также заключения послевоенного мирного договора после улучшения дипломатических отношений между Японией и Китаем.

Среди рассекреченных документов – проект советско-японского мирного договора.

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Он запрещал СССР и Японии запугивать друг друга применением силы, а также позволять третьим странам использовать свою территорию для каких-либо действий, способных нанести военный урон одой из договаривающихся сторон. Предполагалось, что после заключения соглашения Япония демилитаризует полученные острова. Кроме того, стороны обязывались бы впредь не предъявлять друг другу территориальных претензий.

Однако Япония и СССР так и не смогли прийти к компромиссу, поскольку Токио настаивал на возвращении всех спорных островов. Во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года проект договора не был представлен для обсуждения. Тем не менее, в советской столице были проведены первые после установления отношений между державами переговоры на высшем уровне. Танака много общался с Леонидом Брежневым.

Известно, что за два месяца до прилета Танаки Политбюро ЦК КПСС ужесточило свою позицию. При этом советская сторона была готова подтвердить собственные намерения 1956 года о передаче Шикотана и Хабомаи. В ходе визита японского премьера СССР официально не признал наличие территориального спора. Однако в мае 2020 года японские СМИ сообщили, что на переговорах с Танакой в 1973-м Брежнев в устной форме все же согласился, что проблема южной части Курил входит в число «нерешенных вопросов». В ходе третьего раунда переговоров генеральный секретарь ЦК КПСС предложил выработать какой-либо документ о принципах сотрудничества двух стран отдельно от мирного договора. Танака отверг такую идею, опасаясь, что ее реализация отвлечет внимание от обсуждения судьбы Курильских островов.

Как следует из представленных сейчас документов, МИД СССР, КГБ и Минобороны предупреждали о намерении Китая осложнить налаживание советско-японских отношений.

В данном случае Пекин преследовал собственные интересы, стремясь подружиться с Токио.

Документы показывают, что СССР четко понимал необходимость демаркации государственной границы с Японией. Рассматривая подписание мирного договора как один из главных приоритетов своей дипломатической повестки, Политбюро ЦК КПСС приняло стратегию переговоров на основе передачи Шикотана и группы островов Хабомаи. В обмен на острова СССР требовал от Японии и находившихся в этой стране американских войск гарантий ненападения. При этом отдать Кунашир и Итуруп советское руководство отказалось.

Москва также придавала важное значение экономическому сотрудничеству с Токио.

В декабре 2018 года Япония обнародовала другой пакет дипломатических документов. Тогда выяснилось, что в 1950-х власти страны действительно рассматривали возможность отказа от претензий на два острова ради получения от СССР двух других. В опубликованных сведениях отмечается, что японские рыбаки требовали от своего правительства согласиться только на возврат Шикотана и группы островов Хабомаи при условии обеспечения Советским Союзом «гарантий безопасного промысла в районе Кунашира и Итурупа».

Важную роль в продвижении советского предложения сыграл министр иностранных дел СССР Дмитрий Шепилов. В 1956 году он сначала разработал, а затем подписал Московскую декларацию с Японией, официально прекратившую состояние войны между странами. Без этого островное государство не принимали в ООН и другие международные организации. При нем же состоялся обмен послами между Токио и Москвой.

Согласно представленным данным, Япония склонялась к тому, чтобы заключить мирный договор с Москвой, решив «проблему спорных территорий» путем компромисса, то есть, возвращения половины из значившегося в повестке. Кроме того, существовало некое дополнительное условие «альфа».

Однако категорически против добровольного отказа Токио от Итурупа и Кунашира выступали США, пригрозившие невозвращением других потерянных японцами территорий.

После распада СССР проблема островов вновь приобрела высокую актуальность. В ноябре 1997 года российский президент Борис Ельцин и премьер-министр Японии Рютаро Хасимото договорились приложить все усилия, чтобы заключить мир к 2000 году. В январе 1998-го была учреждена комиссия по вопросам подготовки соглашения под патронажем глав МИД. Однако на пути к сближению возникли новые сложности.

Неоднократно возвращался к территориальному спору и Владимир Путин. А в конце апреля 2021 года стало известно, что японский МИД намерен продолжать переговоры с Москвой по проблеме Южных Курил. В дипведомстве подчеркнули, что считают ее самой сложной в отношениях двух стран.