«Наш ответ? Конечно, не Хохляндия». В Москве оценили инициативу Украины о переименовании России в Московию

Российские политики раскритиковали рассматриваемую на Украине инициативу о переименовании России в Московию. Мария Захарова заявила, что таким образом из Украины пытаются сделать «анти-Россию», а Дмитрий Медведев призвал переименовать Украину в «Свинский Бандера-рейх». Ранее украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на электронную петицию, поручил премьер-министру изучить вопрос переименования России в Московию с точки зрения историко-культурного контекста и международного права.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал поручение президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть вопрос о переименовании России в Московию в украинском языке. Ранее Зеленский поручил изучить такую возможность, отвечая на петицию граждан Украины, набравшую более 25 тыс. голосов.

По мнению Медведева, которое он высказал в своем Telegram-канале, в таком случае Украину нужно переименовать в «Свинский Бандера-рейх».

«Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» — написал Медведев, назвав президента Украины «верховным киевским нацистом».

Комментируя решение украинского президента, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский «каждый день доказывает правоту» Москвы.

«Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как отреагировали в Госдуме

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий также прокомментировал инициативу в своем Telegram-канале, назвав президента Украины «неадекватным и наркозависимым». Он выразил мнение, что действия властей страны «продолжают толкать Украину к бездне».

«Со своей стороны уподобляться и предлагать другие названия для Украины, вступая в дискуссию с бункерным обитателем, смысла не вижу. Великая Россия была и останется Великой Россией», — написал Слуцкий.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Lenta.ru заявил, что переименование России в Московию ни на что не повлияет.

«Это глупость, как мы можем реагировать? Мало ли что ему хочется. Пусть что угодно делают. Это никак и ни на что не влияет, это их внутреннее [дело]», — сказал депутат.

Петиция о переименовании России

Президент Украины обязан рассматривать все петиции, которые набирают на его официальном сайте свыше 25 тыс. голосов. Инициативу о переименовании России в Московию, которая была вынесена на рассмотрение 23 ноября, поддержали около 25,8 тыс. пользователей.

Петиция предлагает заменить в украинском языке слова «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а «российский» на «московский». Как считает инициатор петиции, своим действующим названием Россия «захватила историю Киевской Руси», ее переименование будет «мощным информационным ходом» на международном уровне.

В ответе президента Украины на петицию сказано, что главе правительства Денису Шмыгалю поручено изучить такую возможность, привлекая к обсуждению научные учреждения. Зеленский призвал проработать вопрос «как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий».

Название «Московия» для территории России применялось в иностранных источниках в XVI—XVII веках. Его использовали параллельно с этнографическим названием «Руссия». В эпоху Петра I российское правительство предпринимало дипломатические усилия по преодолению двуименности России в Европе, отмечал историк Сергей Соловьев.

В январе в интервью газете «Аргументы и Факты» секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил, что Запад с помощью Украины пытается превратить Россию в Московию, а Владимир Путин утверждал, что главной целью НАТО является развал России и распад русского этноса на «московитов», «уральцев» и так далее.