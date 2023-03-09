Лукашенко разрешил казнить чиновников и военных за госизмену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который предусматривает смертную казнь для чиновников и военнослужащих за государственную измену. Кроме того, теперь подозреваемых в госизмене, заговоре и шпионаже можно будет задерживать на 10 суток вместо трех – для более качественного расследования.

Нововведения для изменников родины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу главы государства. Уточняется, что документ разработан для более эффективного противодействия терроризму и преступлениям против Белоруссии.

В частности, закон распространяет уголовную ответственность за измену государству на все должностные лица, занимающие государственные должности. Причем за эту провинность чиновника или военнослужащего теперь могут приговорить к исключительной мере наказания – к расстрелу.

Кроме того, за «ряд преступлений» против государства документ устанавливает дополнительное наказание в виде штрафа в размере «до 50 тысяч базовых величин».

«Данная мера призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности», — пояснили журналисты.

Новый закон вводит уголовную ответственность «за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций» Белоруссии, а также за нарушение «требований по защите государственных секретов».

Отныне людей, которых подозревают в госизмене, заговоре, шпионаже или иных действиях, связанных с захватом власти, могут задерживать на десять суток, а не на трое, как раньше. Журналистам пояснили, что это нужно для максимально качественного проведения оперативно-следственных мероприятий.

«Одновременно предусматривается освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений», — говорится в сообщении.

Казнь в Белоруссии

Новый закон был одобрен в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания Белоруссии еще 7 декабря прошлого года. Тогда в пресс-службе белорусского парламента пояснили, что изменения в законодательство нужны для «оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

Согласно открытым источникам, Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где не отменена смертная казнь. В 1996 году в государстве состоялся референдум, на котором граждане проголосовали в поддержку высшей меры наказания. 80,5% белорусов захотели оставить смертную казнь.

При этом в стране не казнят женщин, высшая мера может быть назначена мужчинам, которые совершили преступление после того, как им исполнилось 18 лет, но до достижения 65-летия. Казнь предусматривает расстрел. Согласно открытой информации, с 1990 года в Белоруссии расстреляли более 400 человек, но после 2000 года количество казней постепенно сокращалось.

По Уголовному кодексу Белоруссии, к смертной казни могут приговорить мужчин, которые развязали и ведут агрессивную войну, занимаются международным терроризмом, убили одного или нескольких человек, совершили геноцид, преступления против безопасности человечества или применили оружие массового поражения. При этом ни одна из статей не требует обязательного смертного приговора.

Наличие расстрела в Белоруссии неоднократно осуждали официальные лица Евросоюза, в сентябре 2021 года Совет Европы призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь. Тогда Лукашенко сказал, что в стране можно провести всенародное голосование по отмене смертной казни, но предположил, что большинство граждан выступят за ее сохранение.

В 2019 году глава государства отмечал, что «референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить». При этом он подчеркнул, что «спешка здесь может только навредить».