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В Белом доме сообщили, что не видят намерение Минска расширить поддержку спецоперации

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Andrew Harnik/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби указал, что в США не усматривают намерения Белоруссии расширить поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне нечего сказать о перемещениях военных в Белоруссии. Россия продолжает использовать Белоруссию в качестве плацдарма», — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, Вашингтон не видит признаков того, что Минск планирует оказывать более ощутимую поддержку России.

В частности, Белоруссия не собирается отправлять своих военных на Украину, добавил Кирби.

В начале марта заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил, что совместная группировка российских и белорусских вооруженных сил на территории Белоруссии является сдерживающим фактором для украинских властей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, как заключить сейчас мирный договор с Российской Федерацией без предварительных условий.

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