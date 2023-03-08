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Совбез Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности

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Евгений Биятов/РИА Новости

Совет безопасности Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Совета безопасности, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.

В документе указывается: «<…> Одобрить <…> проект новой Концепции национальной безопасности Республики Беларусь».

Отмечается, что в концепции отражается трансформация всего спектра современных угроз. Документ определяет единые подходы к формированию и реализации государственной политики.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил на всей территории страны провести «жесточайшую зачистку» тех, кто вынашивает террористические планы. Ранее он заверил, что после попытки совершить диверсию против самолета А-50, были подняты тысячи силовиков с целью не допустить проникновения террориста в Российской Федерации.

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