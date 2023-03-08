Совбез Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности

Совет безопасности Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Совета безопасности, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.

В документе указывается: «<…> Одобрить <…> проект новой Концепции национальной безопасности Республики Беларусь».

Отмечается, что в концепции отражается трансформация всего спектра современных угроз. Документ определяет единые подходы к формированию и реализации государственной политики.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил на всей территории страны провести «жесточайшую зачистку» тех, кто вынашивает террористические планы. Ранее он заверил, что после попытки совершить диверсию против самолета А-50, были подняты тысячи силовиков с целью не допустить проникновения террориста в Российской Федерации.