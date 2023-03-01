«Идея хороша, но возможны варианты». В Госдуме обсуждают поднятие в школах Знамени Победы

Коммунистическая партия РФ предложила по понедельникам поднимать в школах Знамя Победы вместе с флагом страны. Предполагается, что таким образом у учеников будет воспитываться интерес к истории и укрепляться патриотические взгляды. В правительстве выразили опасения, что использование государственной реликвии может привести к ее обесцениванию и предложили доработать законопроект. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Группа депутатов фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который обязывает все школы России поднимать Знамя Победы наряду с государственным флагом России. Документ уже опубликован в думской базе. Среди его авторов — первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев и зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов.

По их словам, законопроект разработали ради развития патриотических взглядов у молодежи и повышения у учеников интереса к истории.

«В условиях серьёзного обострения международной обстановки, когда коллективный Запад развязал гибридную войну против России, повсеместно и особенно активно пытается принизить подвиг советского народа в ВОВ, необходимо привлекать внимание общества и особенно молодёжи к изучению истории, бороться против фальсификации исторической правды», — указано в пояснительной записке.

Авторы законопроект уверены, что Знамя Победы будет «способствовать не только развитию чувства патриотизма среди детей и молодёжи, но и побудит их уделять большее внимание изучению истории, что особенно важно при существующих попытках Запада её переиначивания».

В правительстве все же заключили, что документ нуждается в доработке. В частности, чиновники посчитали, что использование Знамени Победы или его копии еженедельно может «привести к обесцениванию этой государственной реликвии, в том числе к снижению его эмоционального восприятия гражданами Российской Федерации в День Победы».

«Неотъемлемая часть»

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что если уж в школах решили поднимать государственный флаг страны, то стоит поднимать и Знамя Победы. «Ведь с ним даже сейчас наши бойцы идут в бой на Украине», — сказал он.

Ющенко также раскритиковал систему школьного образования, отметив, что сейчас «обкорнали» советское образование.

«Обкорнали и историю России, и СССР. Так, например, Великую Отечественную войну заменили на Вторую мировую, хотя для нас она всегда была и останется Великой Отечественной. Вот именно поэтому возвращение классического образования призвано вернуть историческую справедливость. А Знамя Победы — неотъемлемая ее часть», — заключил он.

«Как бы не пересолить»

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «скорее всего» поддержит предложенный коммунистами законопроект. Тем не менее, инициативу должны оценить специалисты, работающие с подростками.

«Мне надо будет посмотреть обоснование этого законопроекта. Вероятнее всего, поддержу. Но я в таких случаях всегда побаиваюсь, как бы не пересолить, как бы не сделать то, что мы предлагаем, тем, что мы навязываем. Не секрет, что значительная часть школьного возраста приходится на так называемое отрицание ради становления. Когда человек формирует собственную личность, ему зачастую хочется отрицать все, что предлагают другие, просто чтобы почувствовать себя самостоятельным», — подчеркнул Вассерман.

Предложение КПРФ может вызвать «напряжение и даже отторжение» у подростков, поэтому «тут надо будет советоваться, прежде всего, с психологами, специалистами по подростковому возрасту».

«С моей точки зрения идея хороша, но, как говорится, возможны варианты», — резюмировал депутат.

С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя в школах начинается с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Власти РФ ранее выделили 970 млн рублей на закупку флагов, флагштоков и гербов для 11 тыс. школ в 31 регионе.