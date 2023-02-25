«За исключением РФ и Китая». Страны G20 не смогли осудить СВО

Главы Минфинов G20 приняли совместное заявление в Бангалоре, исключив из него ранее согласованные на Бали пункты с осуждением действий России на Украине. Против включения этих тезисов в итоговый документ выступили Россия и Китай. Некоторые страны, в частности Франция, призывали выступать против любого коммюнике, в котором не будет заявлений о российской спецоперации на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министры финансов и главы центробанков G20 приняли совместное заявление по итогам встречи в индийском Бангалоре. Пунктов, касающихся осуждения действий ВС РФ на Украине, в нем не оказалось.

«Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками объединения согласились с пунктами 1, 2 и с пунктами с 5 по 17 вместе с приложениями 1 и 2», — цитирует ТАСС итоговые формулировки Группы двадцати.

Ранее в рамках встречи лидеров G20 на Бали, прошедшей 15-16 ноября 2022 года, была принята декларация. Пункты 3 и 4 этого документа гласили, что «двадцатка» осуждает действия российской армии.

Представители России и Китая выступили против включения этих положений в итоговый документ.

«Пункты 3 и 4 этого документа <...> были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая», — говорится в заявлении G20.

В непринятых пунктах говорилось, что главы Минфинов и центробанков G20 «выражают самое решительное сожаление» по поводу действий России на Украине. Подчеркивалось, что с февраля прошлого года страны «двадцатки» были свидетелями того, как украинский кризис «еще более негативно повлиял на мировую экономику».

«Признавая, что G20 — это не форум для решения вопросов безопасности, мы принимаем, что они могут иметь значительные последствия для мировой экономики», — говорилось в тезисах, «забаненных» Москвой и Пекином.

«Другие взгляды и разные оценки»

Минфин Индии после завершения встречи в Бангалоре сообщил, что среди членов «большой двадцатки» существует несколько взглядов на ситуацию на Украине. В частности, стороны дискутировали по вопросу о том, как российская спецоперация отразилась на мировой экономике.

Большинство стран-участниц G20 решительно осудили спецоперацию, говорится в сообщении Минфина. Она причиняет «огромные человеческие страдания», усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике, увеличивает инфляцию, рушит логистические цепочки, создает энергетическую и продовольственную незащищенность и повышает риски для финансовой стабильности, считают участницы «двадцатки».

«Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций», — говорится в сообщении индийского ведомства.

В Нью-Дели также отметили, что «применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», а мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, дипломатия и диалог имеют «жизненно важное значение».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выразил готовность внести свой вклад в мирное завершение конфликта.

«С самого начала событий на Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путем диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс», — сказал политик.

Спор в рядах G20

Как отмечает Bloomberg, принимающая у себя G20 Индия начала диалог о совместном заявлении, стремясь избежать использования слова «война» применительно к спецоперации на Украине. Делегаты некоторых стран-участниц тем не менее заявили, что не готовы идти на компромисс.

Так, министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что главы финансовых ведомств не должны подрывать позиции мировых лидеров, которые уже достигли на Бали договоренностей по этим вопросам.

«Не делайте ошибок. Либо мы будем придерживаться балийского коммюнике, либо Франция будет выступать против любого коммюнике министров финансов. Я не могу быть яснее», — сказал он.