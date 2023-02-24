Военная операция на Украине. День 366-й

Генеральная Ассамблея ООН в ходе чрезвычайной спецсессии не приняла поправки Белоруссии в западный проект резолюции, которые призывают страны-члены не поставлять оружие Украине, а также осудить недавние заявления некоторых лидеров государств Запада о Минских соглашениях.
Белоруссия предложила убрать из текста требование к России немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно признанных границ.
Поверенный в делах Украины в Пекине Жанна Лещинская назвала хорошим знаком публикацию МИД Китая позиции по урегулированию украинского кризиса.
«Публикация этого документа — это хороший знак и признак того, что Китай хочет быть вовлечен в глобальные попытки, чтобы остановить конфликт на Украине», — заявила она.
При этом Лещинская отметила, что Киев хотел бы видеть Пекин на своей стороне, но, по ее словам, в настоящий момент Китай не поддерживает усилия Украины.
В Ульяновске священники освятили автомобили УАЗ, которые направили десантникам в зону военной операции.
Около 77% беженцев с Украины и 79% внутренне перемещенных лиц хотят вернуться домой, однако лишь 12% представителей каждой группы намерены сделать это в ближайшие три месяца, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Новая Зеландия объявила о введении санкций в отношении 87 граждан РФ.
В новый санкционный список включены в том числе члены ЦИК РФ, военнослужащие и командиры воинских соединений, играющих активную роль в конфликте, а также члены их семей.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил:
◾️США не видят изменения готовности российских ядерных сил и не вносили изменений в готовность своих сил;
◾️Поставки истребителей F-16 Киеву представляют собой вопрос долгосрочной перспективы;
◾️Вашингтон выделяет $2 млрд в рамках военной помощи Украине;
◾️США работают над ускорением производства боеприпасов для Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с Владимиром Путиным по ситуации на Украине.
«Я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре, но в какой-то момент в ближайшем будущем, — чтобы убедить его в том, что все не так, как он это представляет», — подчеркнул Шольц.
Также, по его словам, следует надеяться, что «когда-нибудь наступит момент, когда действительно станут возможны честные переговоры, которые приведут к приемлемым, правильным для украинцев результатам».
Канцлер Германии Олаф ШольцLisi Niesner/Reuters
Российская система здравоохранения будет участвовать в создании фонда по поддержке семей погибших участников и ветеранов военной операции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
США 24 февраля объявят о пакете военной помощи Украине на $2 млрд.
Средства пойдут, прежде всего, на финансирование производства боеприпасов в США, сообщает телеканал CNN. В приведенном телеканалом перечне техники и амуниции истребителей, которых просит Киев, нет.
Австралия расширила санкции против РФ, добавив в список 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России, сообщило австралийское Минобороны.
Санкции коснулись, в частности, патриарха Кирилла, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Также санкции ввели против нескольких губернаторов, ряда сотрудников ЦИКа, военнослужащих и министров. Из компаний под ограничения подпали в том числе ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik.
Ситуация на востоке Украины крайне тяжелая, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
«Восток — очень тяжело. Мучительно», — сказал Зеленский. По его оценке, обстановка на южном направлении «довольно опасная», а на севере и в районе Черного моря ситуация под контролем.
⚡️Обращение президента РФ Владимира Путина в честь годовщины ввода войск на Украину сегодня не планируется, заявил Дмитрий Песков.
❗️Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов:
▪️Пекин призвал уважать суверенитет всех стран;
▪️Отказаться от «менталитета холодной войны»;
▪️Стороны должны прекратить огонь и боевые действия;
▪️Разрешить гуманитарный кризис;
▪️Диалог между Россией и Украиной должен возобновиться как можно скорее;
▪️Защитить гражданских лиц и военнопленных;
▪️Поддерживать безопасность атомных электростанций;
▪️Гарантировать вывоз зерна;
▪️Прекратить введение односторонних санкций, также все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие;
▪️Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок;
▪️Снизить стратегические риски, не применять ядерное оружие и не угрожать его применением;
▪️Содействовать послевоенному восстановлению зоны конфликта.
Минобороны России заявило, что украинские силы ведут «активную подготовку для вторжения» в Приднестровскую Молдавскую Республику.
«В настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР», — сказано в сообщении.