Военная операция на Украине. День 366-й

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Генеральная Ассамблея ООН в ходе чрезвычайной спецсессии не приняла поправки Белоруссии в западный проект резолюции, которые призывают страны-члены не поставлять оружие Украине, а также осудить недавние заявления некоторых лидеров государств Запада о Минских соглашениях.

Белоруссия предложила убрать из текста требование к России немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно признанных границ.