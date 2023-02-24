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Политика

Военная операция на Украине. День 366-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 366-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Ситуация на восточном направлении боевых действий на Украине — сложная и болезненная, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его оценке, обстановка на южном направлении «довольно опасная». Обращение Владимира Путина в честь годовщины ввода войск на Украину сегодня не планируется, заявил Дмитрий Песков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:06

Генеральная Ассамблея ООН в ходе чрезвычайной спецсессии не приняла поправки Белоруссии в западный проект резолюции, которые призывают страны-члены не поставлять оружие Украине, а также осудить недавние заявления некоторых лидеров государств Запада о Минских соглашениях.

Белоруссия предложила убрать из текста требование к России немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно признанных границ.

9:02

Поверенный в делах Украины в Пекине Жанна Лещинская назвала хорошим знаком публикацию МИД Китая позиции по урегулированию украинского кризиса.

«Публикация этого документа — это хороший знак и признак того, что Китай хочет быть вовлечен в глобальные попытки, чтобы остановить конфликт на Украине», — заявила она.

При этом Лещинская отметила, что Киев хотел бы видеть Пекин на своей стороне, но, по ее словам, в настоящий момент Китай не поддерживает усилия Украины.

8:57

В Ульяновске священники освятили автомобили УАЗ, которые направили десантникам в зону военной операции.

8:52

Около 77% беженцев с Украины и 79% внутренне перемещенных лиц хотят вернуться домой, однако лишь 12% представителей каждой группы намерены сделать это в ближайшие три месяца, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

8:47

Новая Зеландия объявила о введении санкций в отношении 87 граждан РФ.

В новый санкционный список включены в том числе члены ЦИК РФ, военнослужащие и командиры воинских соединений, играющих активную роль в конфликте, а также члены их семей.

8:42

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил:

◾️США не видят изменения готовности российских ядерных сил и не вносили изменений в готовность своих сил;

◾️Поставки истребителей F-16 Киеву представляют собой вопрос долгосрочной перспективы;

◾️Вашингтон выделяет $2 млрд в рамках военной помощи Украине;

◾️США работают над ускорением производства боеприпасов для Украины.

8:38

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с Владимиром Путиным по ситуации на Украине.

«Я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре, но в какой-то момент в ближайшем будущем, — чтобы убедить его в том, что все не так, как он это представляет», — подчеркнул Шольц.

Также, по его словам, следует надеяться, что «когда-нибудь наступит момент, когда действительно станут возможны честные переговоры, которые приведут к приемлемым, правильным для украинцев результатам».

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Канцлер Германии Олаф Шольц

Lisi Niesner/Reuters
8:34

Российская система здравоохранения будет участвовать в создании фонда по поддержке семей погибших участников и ветеранов военной операции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

8:30

8:26

США 24 февраля объявят о пакете военной помощи Украине на $2 млрд.

Средства пойдут, прежде всего, на финансирование производства боеприпасов в США, сообщает телеканал CNN. В приведенном телеканалом перечне техники и амуниции истребителей, которых просит Киев, нет.

8:23

Австралия расширила санкции против РФ, добавив в список 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России, сообщило австралийское Минобороны.

Санкции коснулись, в частности, патриарха Кирилла, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Также санкции ввели против нескольких губернаторов, ряда сотрудников ЦИКа, военнослужащих и министров. Из компаний под ограничения подпали в том числе ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik.

8:19

8:15

Ситуация на востоке Украины крайне тяжелая, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Восток — очень тяжело. Мучительно», — сказал Зеленский. По его оценке, обстановка на южном направлении «довольно опасная», а на севере и в районе Черного моря ситуация под контролем.

8:12

⚡️Обращение президента РФ Владимира Путина в честь годовщины ввода войск на Украину сегодня не планируется, заявил Дмитрий Песков.

8:11

❗️Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов:

▪️Пекин призвал уважать суверенитет всех стран;

▪️Отказаться от «менталитета холодной войны»;

▪️Стороны должны прекратить огонь и боевые действия;

▪️Разрешить гуманитарный кризис;

▪️Диалог между Россией и Украиной должен возобновиться как можно скорее;

▪️Защитить гражданских лиц и военнопленных;

▪️Поддерживать безопасность атомных электростанций;

▪️Гарантировать вывоз зерна;

▪️Прекратить введение односторонних санкций, также все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие;

▪️Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок;

▪️Снизить стратегические риски, не применять ядерное оружие и не угрожать его применением;

▪️Содействовать послевоенному восстановлению зоны конфликта.

8:07

8:04

Минобороны России заявило, что украинские силы ведут «активную подготовку для вторжения» в Приднестровскую Молдавскую Республику.

«В настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР», — сказано в сообщении.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня исполняется год с начала Россией военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях.

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