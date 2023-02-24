Еще $2 млрд Киеву. Что войдет в новый пакет американской помощи Украине

24 февраля, спустя ровно год с начала военной операции ВС РФ на Украине, США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $2 млрд. В него вошли боеприпасы для HIMARS и ракетных систем с лазерным наведением, авиационный комплекс CyberLux K8 и модернизированный камикадзе-дрон Switchblade 600. Вашингтон также выделит денежные средства на подготовку солдат ВСУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что предоставит Украине еще один пакет военной помощи, на этот раз общей стоимостью $2 млрд, «чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Штатами храбрых защитников Украины и усилить противовоздушную оборону Украины».

«Ровно год назад Россия начала неспровоцированное и ничем не оправданное полномасштабное вторжение в мирную и демократическую страну-соседа Украину. Год спустя приверженность Соединенных Штатов, которые сплотились вместе с примерно 50 странами, чтобы срочно оказать необходимую помощь Украине, только укрепилась», — говорится в заявлении на сайте Пентагона.

В новый пакет, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS и ракетных систем с лазерным наведением, 155-мм снаряды, несколько типов беспилотных летательных аппаратов, включая авиационный комплекс CyberLux K8 и модернизированный камикадзе-дрон Switchblade 600, а также оборудование для разминирования и радиоэлектронные средства защиты.

Ракет ATACMS дальностью 185 миль (297 км), о которых неоднократно просили киевские власти, в этом списке нет.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол еще в январе призывал передать Киеву ATACMS с большим радиусом действия для ударов по Крыму, где «находятся иранские беспилотники».

Как уточнили в Вашингтоне, оборудование, которое передадут Киеву, будет специально заказываться у производителей, а запасы американской армии останутся нетронутыми. В связи с этим процесс передачи займет несколько месяцев или даже лет, он нацелен на укрепление обороноспособности ВСУ в долгосрочной перспективе, указывает Bloomberg.

Кроме того, Пентагон собирается выделить средства на подготовку украинских военнослужащих и их обеспечение в тылу.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в области безопасности столько, сколько потребуется», — добавили в оборонном ведомстве США.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что президент Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели «глубокие консультации о том, какие именно возможности и какое обучение необходимо Украине, чтобы добиться успеха в попытках по возвращению своей территории».

Согласно данным, предоставленным Минобороны США, за год Вашингтон выделил Киеву военную помощь на $32 млрд. Украине передали 1,6 тыс. систем Stinger, 8,5 тыс. Javelin, 232 гаубицы и более 2 млн боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарею ПВО Patriot, восемь систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker.

«Удвоить поддержку»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в годовщину начала военной операции призвал страны Запада удвоить необходимую помощь Киеву. «Призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине», — заявил он.

Кулеба также отметил важность консолидации вокруг «формулы мира», представленной украинским президентом Владимиром Зеленским.

Канада в годовщину военных действий объявила о выделении более $32 млн на дальнейшее укрепление безопасности и стабилизации Украины, передает Reuters. Новый пакет включает в себя $7,5 млн на разминирование и более $12 млн на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь анонсировал скорые поставки Украине новых танков Leopard. Варшава сегодня уже направила Киеву четыре первых танка Leopard.

«Сегодня Польша хочет, как первая европейская страна, символически передать первые четыре польские Leopard 2А4», — сказал премьер, вручая соответствующие документы президенту Украины.

Как добавил Моравецкий, поддержка Украины «будет продолжаться до ее победы». В пятницу он прибыл в Киев, где встретился с президентом Зеленским.