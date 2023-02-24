«Народ поднимет тебя на вилы». Конфликт Пригожина и Куйвашева вошел в новую фазу

Конфликт между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым получил новое развитие. После того, как Пригожин обвинил Куйвашева и региональные власти в том, что они «откровенно гадят» и не поддерживают спецоперацию на Украине, уральский губернатор порекомендовал Пригожину не вмешиваться в дела региона и вернуться к привычному делу — продолжить заниматься организацией школьного питания. В ответ на это Пригожин напомнил Куйвашеву, как во время Великой отечественной войны поступали с региональными бюрократами. Конфликт между губернатором и бизнесменом начался в конце 2022 года на фоне назначения нового директора Музея Истории Екатеринбурга. Как хоронить наемников, вести региональную политику, и при чем тут вилы — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев после критики со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обвинившего его и глав ряда других регионов в «форменном беспределе» в вопросах поддержки спецоперации, порекомендовал тому не вмешиваться в дела региона.

«На это раз [Пригожин] почему-то заявил, что у нас творится «беспредел». «Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — заявил Куйвашев в беседе с 66.ru.

22 февраля Пригожин обвинил губернаторов ЯНАО, Санкт-Петербурга и Свердловской области в том, что они «откровенно гадят». Ситуацию в некоторых российских субъектов он назвал «форменным беспределом».

В ответ на слова Куйвашева Пригожин отметил его неучтивость и напомнил, как решалась проблема региональной бюрократии в 1941 —1945 годах.

«Уж коли мы перешли с ТОБОЙ на «ТЫ», то могу ТЕБЕ ответить следующее: Страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ. Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов (губернатор Санкт-Петербурга. — прим. «Газеты.Ru»), попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придём. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдёт до точки кипения и поднимет на вилы ТЕБЯ и таких, как ТЫ»,

— заявил Пригожин.

Он также указал, что деятельность Куйвашева сопровождается «сплошными либеральными и ЛГБТ-скандалами». Кроме того, он напомнил о том, что Куйвашев проходил обучение в Йельском университете в США. «Похоже, ТЕБЯ жизни учил не русский народ, а Йельский университет, где ТЫ постигал ненависть к этому народу. Рекомендую ТЕБЕ либо отправиться на фронт и доказать, что ТЫ не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ТЫ сможешь его контролировать», — заявил Пригожин.

Об обучении Куйвашева в Йеле писали СМИ в 2010-е годы. Сам губернатор факт обучения не подтверждал: «Я не учился в Йеле — я всего лишь слушал там лекции. Не учился, у меня нет диплома».

Касаясь темы котлет и макарон, Пригожин отметил, что после начала спецоперации перестал заниматься бизнесом, и «полностью посвятил свою жизнь руководству самым, пожалуй, боеспособным воинским подразделением в стране — ЧВК «Вагнер».

Корни конфликта

Размолвка бизнесмена со свердловскими властями началась в конце 2022 года. 19 декабря Пригожин призвал уволить новоназначенного директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, который ранее был журналистом издания Znak.com. По его словам, служба безопасности «Вагнера» проверила информацию о Пушкареве и выяснила, что тот получал информацию от западных спецслужб, в том числе ЦРУ США.

По оперативным данным службы безопасности ЧВК «Вагнер», информацию Пушкарев получал от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния. Информация целенаправленно вбрасывалась западными спецслужбами и привела к потерям среди личного состава ЧВК и срыву специальных операций. <…> Прошу вас провести проверку обоснованности назначения Пушкарева <…> и освободить [его] от должности директора Музея истории Екатеринбурга», — заявил Пригожин.

О назначении Пушкарева директором музея стало известно 14 декабря. Сообщалось, что, в связи с этим Пригожин пытался дозвониться до мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и губернатора Куйвашева, чтобы обсудить с ними ситуацию, но не смог.

Однако позже разговор все же состоялся, и Орлов, по словам Пригожина, пообещал ему проверить информацию о Пушкареве.

21 декабря 2022 года Пушкарева вызвали в полицию, где на него составили административный протокол по статье о дискредитации армии РФ. 25 января 2023 года Пушкарева оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Поводом послужила публикация в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Пушкарев свою вину не признал.

Сейчас, согласно данным сайта Музея истории Екатеринбурга, директором является Сергей Каменский. Однако он уволился по собственному желанию еще в конце октября 2022 года. Об увольнении Пушкарева не сообщалось.

Похороны без почестей

21 января стало известно, что погибшего бойца «Вагнера» Ивана Савкина, вступившего в ЧВК из колонии, отказались хоронить с почестями — без оружейного салюта и военного караула. О ситуации сообщила мать погибшего.

«Мы планировали там же (в Камышловском районе. — прим. «Газеты.Ru») устроить прощание. Но в администрации нам категорически отказали в помощи. На просьбу предоставить место в клубе сказали: ''Был бы вольный, а он ведь бывший зэк''», — рассказала она порталу e1.ru.

Позже глава Восточного сельского поселения Николай Журский рассказал изданию, что лично к нему родственники с такой просьбой не обращались и общались с его заместителем, который, по его словам, одобрил захоронение. «Никаких дат не обговаривали, а потом они пропали. Я звонил его бабушке, принес ей соболезнования», — отметил он.

На ситуацию обратил внимание Пригожин.

К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО», — заявил он.

Также Пригожин привел рапорт командира погибшего Ивана Савкина, в котором говорится, что что боец участвовал в штурме зданий Бахмута (Артемовска), при котором в одиночку нейтрализовал солдат ВСУ. В дальнейшем штурме комплекса зданий при артиллерийском обстреле он получил ранения, несовместимые с жизнью.