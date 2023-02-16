«Могли бы обвинить в убийстве Кеннеди». Пригожин открестился от атаки на Рида

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицает причастность своих бойцов к убийству бывшего морпеха США и волонтера Питера Рида в зоне спецоперации на Украине. По словам Пригожина, его «убили свои».
«У ЧВК «Вагнер» нет информации, какими средствами был уничтожен Питер Рид. Также у нас нет никакой информации о нахождении иностранных волонтеров в Бахмуте. Обычно в условиях военных действий такие волонтеры четко сообщают в СМИ, в какой расцветке они работают, и соблюдают эти правила», — сообщила пресс-служба ЧВК в Telegram.
В ЧВК также отметили, что «вызывает вопросы», зачем эстонец Эрко Лайдинен (волонтер Frontline Medics. — «Газета.Ru») снимал Рида перед гибелью. Кроме того, тело американца было обнаружено на пересечении Полевой улицы и 1-ого Пушкинского переулка.
«Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК «Вагнер» было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка», — говорится в сообщении военной структуры.
«С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчет о об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен», — цитирует пресс-служба слова Пригожина. «С таким же успехом» можно было обвинить ЧВК в убийстве Джона Кеннеди, заявил ее основатель.
Расследование NYT
Газета New York Times ранее опубликовала попавшую в ее распоряжение видеозапись, где показана гибель Рида во время ракетного удара. Как утверждает издание, в микроавтобус волонтеров попала российская ракета из ПТРК «Корнет» с максимальной дальностью стрельбы около 5500 метров. Такой тип оружия позволяет нападавшему точно видеть цель, заявили эксперты, беседовавшие с NYT.
«Непонятно, понимали ли россияне, что группа состоит из волонтеров, но на их автомобилях были пометки», — говорится в материале.
В то же время белый фургон «Мерседес-Бенц», который был подбит, не имел каких-либо четко видимых медицинских опознавательных знаков, а по крайней мере один медик был одет в военный камуфляж, признают авторы расследования. На другую машину, из которой снималось видео, был нанесен красный медицинский крест.
Волонтер, который стоял рядом с Ридом в момент удара ракеты и был ранен, рассказал в интервью The Times, что поблизости не было воинских частей.
Кто такой Рид
33-летний Питер Рид погиб 2 февраля в Донецкой области после обстрела машины скорой помощи, в которой ехали волонтеры.
Рид — бывший стрелок Корпуса морской пехоты США, дважды служивший в Афганистане. Позже он создал группу гуманитарной помощи Global Response Medicine, которая работала в зоне СВО.
Накануне в Рентэме, где живут почти все родственники Рида, прошла поминальная служба, посвященная его памяти.