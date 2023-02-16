«Могли бы обвинить в убийстве Кеннеди». Пригожин открестился от атаки на Рида

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что место, где был убит основатель группы гуманитарной помощи Global Response Medicine, бывший морпех США Питер Рид, находилось далеко от позиций «вагнеровцев», поэтому они не могут быть причастными к его гибели. New York Times утверждает, что в колонну волонтеров попала запущенная российскими силами ракета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицает причастность своих бойцов к убийству бывшего морпеха США и волонтера Питера Рида в зоне спецоперации на Украине. По словам Пригожина, его «убили свои».

«У ЧВК «Вагнер» нет информации, какими средствами был уничтожен Питер Рид. Также у нас нет никакой информации о нахождении иностранных волонтеров в Бахмуте. Обычно в условиях военных действий такие волонтеры четко сообщают в СМИ, в какой расцветке они работают, и соблюдают эти правила», — сообщила пресс-служба ЧВК в Telegram.

В ЧВК также отметили, что «вызывает вопросы», зачем эстонец Эрко Лайдинен (волонтер Frontline Medics. — «Газета.Ru») снимал Рида перед гибелью. Кроме того, тело американца было обнаружено на пересечении Полевой улицы и 1-ого Пушкинского переулка.

«Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК «Вагнер» было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка», — говорится в сообщении военной структуры.

«С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчет о об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен», — цитирует пресс-служба слова Пригожина. «С таким же успехом» можно было обвинить ЧВК в убийстве Джона Кеннеди, заявил ее основатель.

Расследование NYT

Газета New York Times ранее опубликовала попавшую в ее распоряжение видеозапись, где показана гибель Рида во время ракетного удара. Как утверждает издание, в микроавтобус волонтеров попала российская ракета из ПТРК «Корнет» с максимальной дальностью стрельбы около 5500 метров. Такой тип оружия позволяет нападавшему точно видеть цель, заявили эксперты, беседовавшие с NYT.

«Непонятно, понимали ли россияне, что группа состоит из волонтеров, но на их автомобилях были пометки», — говорится в материале.

В то же время белый фургон «Мерседес-Бенц», который был подбит, не имел каких-либо четко видимых медицинских опознавательных знаков, а по крайней мере один медик был одет в военный камуфляж, признают авторы расследования. На другую машину, из которой снималось видео, был нанесен красный медицинский крест.

Волонтер, который стоял рядом с Ридом в момент удара ракеты и был ранен, рассказал в интервью The Times, что поблизости не было воинских частей.

Кто такой Рид

33-летний Питер Рид погиб 2 февраля в Донецкой области после обстрела машины скорой помощи, в которой ехали волонтеры.

Рид — бывший стрелок Корпуса морской пехоты США, дважды служивший в Афганистане. Позже он создал группу гуманитарной помощи Global Response Medicine, которая работала в зоне СВО.

Накануне в Рентэме, где живут почти все родственники Рида, прошла поминальная служба, посвященная его памяти.