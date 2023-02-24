«За трое суток можно решить». Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия попросит

Украинские военнослужащие готовы захватить Приднестровье за трое суток, если молдавские власти выступят с соответствующей просьбой, считает бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович. По его словам, в Киеве ждут просьб о помощи от Кишинева. В Минобороны России предупреждают, что Украина активизирует подготовку к вторжению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут захватить Приднестровье за трое суток, если молдавские власти попросят об этом.

»Молдавия — суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность», — сказал политик (цитата по РИА Новости).

«За трое суток это можно решить», — заверил Арестович, отметив, что пока Кишинев за помощью не обращался.

Ответ Москвы

МИД России выпустил 24 февраля заявление «в связи с подготовкой киевским режимом военной провокации в отношении Приднестровья». ВС РФ отреагируют на подобные действия, подчеркнули в Москве.

«В связи с зафиксированным значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», — говорится в комментарии.

В дипведомстве особо отметили, что выступают за политико-дипломатический путь решения, однако любые действия, представляющие угрозу безопасности российским миротворцам и военнослужащим Оперативной группы российских войск и военных складов в Приднестровье, «будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию».

«Акция ВСУ»

Ранее Минобороны России заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. «Данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram.

В министерстве зафиксировали «значительное скопление» личного состава и военной техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также «беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья».

ВС РФ «адекватно отреагируют» на готовящуюся провокацию Киева, подчеркнули в ведомстве.

Днем ранее Минобороны, предупреждая о «провокации», отмечало, что она будет осуществлена ВСУ с привлечением полка «Азов» (организация запрещена в России). Участвующие в «постановочном вторжении» украинские диверсанты будут одеты в форму российских военнослужащих.

«Не объект военных манипуляций»

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев в недавнем интервью «Известиям» заявил, что в Тирасполе наблюдают «определенную динамику и с украинской, и с молдавской стороны», но делают все возможное, чтобы не допустить эскалации.

«Самое главное — Приднестровье никому не угрожает, Украине тоже не угрожает», — подчеркнул он, добавив, что непризнанное государство «не должно рассматриваться как объект военных манипуляций».

«Призываем к спокойствию»

Власти Молдавии 23 февраля распространили заявление, в котором призвали граждан сохранять спокойствие и не доверять недостоверным источникам.

«Мы призываем к спокойствию и приглашаем общественность следить за официальными и заслуживающими доверия источниками Молдавии», — говорилось в посте правительства в Telegram.

Кишинёв заявил, что взаимодействует с зарубежными партнёрами и при любой опасности незамедлительно информирует об этом молдаван.

«Любой шаг — это агрессия»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что вторжение украинских военнослужащих в Приднестровье будет агрессией против Молдавии.

«Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья — это будет агрессия против Республики Молдова. Украина стразу станет агрессором», — заявил он в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

Политик также выступил против решения приднестровского вопроса силовыми методами и выразил уверенность, что Молдавия сможет «мирно эту проблему решить». «Не нужна нам ваша помощь по Приднестровью, занимайтесь своими проблемами», — подчеркнул Додон.

Демилитаризация Приднестровья

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан на прошлой неделе заявил, что намерен добиваться «демилитаризации» Приднестровья и вывода российских военных с территории непризнанной республики.

«Молдавия вовлечена в процесс, который предполагает исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса. Это значит, что Россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы», — подчеркнул он в беседе с представителями СМИ.

По словам Речана, речь не идет о сворачивании миротворческой миссии, а подразумевается вывод оперативной группы российских войск — более 1,5 тыс. российских военнослужащих, которые находятся на территории Молдавии «без законных на то оснований».

В день, когда политик сделал это заявление о демилитаризации Приднестровья, в стране был утвержден его кабинет министров.

«РФ намерена двигаться дальше»

В конце декабря глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия планирует вторжение на территорию страны. Никаких доказательств готовящегося наступления не приводилось.

По словам Мустяцэ, российские власти рассматривают несколько сценариев наступления, в том числе сухопутный — через территорию Украины в Молдавию.

«Вопрос не в том, будет ли Россия совершать новое наступление на территорию республики, а в том, когда это произойдет: в начале года, январе, феврале или позже, в марте, апреле. Но из информации, которой мы владеем, Россия намерена двигаться дальше», — указывал политик.

Миротворцы РФ находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта с Молдавией.