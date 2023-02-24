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Политика
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«За трое суток можно решить». Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия попросит

Алексей Арестович заявил, что Украина могла бы захватить Приднестровье за три дня

Украинские военнослужащие готовы захватить Приднестровье за трое суток, если молдавские власти выступят с соответствующей просьбой, считает бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович. По его словам, в Киеве ждут просьб о помощи от Кишинева. В Минобороны России предупреждают, что Украина активизирует подготовку к вторжению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут захватить Приднестровье за трое суток, если молдавские власти попросят об этом.

»Молдавия — суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность», — сказал политик (цитата по РИА Новости).

«За трое суток это можно решить», — заверил Арестович, отметив, что пока Кишинев за помощью не обращался.

Ответ Москвы

МИД России выпустил 24 февраля заявление «в связи с подготовкой киевским режимом военной провокации в отношении Приднестровья». ВС РФ отреагируют на подобные действия, подчеркнули в Москве.

«В связи с зафиксированным значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», — говорится в комментарии.

В дипведомстве особо отметили, что выступают за политико-дипломатический путь решения, однако любые действия, представляющие угрозу безопасности российским миротворцам и военнослужащим Оперативной группы российских войск и военных складов в Приднестровье, «будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию».

«Акция ВСУ»

Ранее Минобороны России заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. «Данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram.

В министерстве зафиксировали «значительное скопление» личного состава и военной техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также «беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья».

ВС РФ «адекватно отреагируют» на готовящуюся провокацию Киева, подчеркнули в ведомстве.

Днем ранее Минобороны, предупреждая о «провокации», отмечало, что она будет осуществлена ВСУ с привлечением полка «Азов» (организация запрещена в России). Участвующие в «постановочном вторжении» украинские диверсанты будут одеты в форму российских военнослужащих.

«Не объект военных манипуляций»

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев в недавнем интервью «Известиям» заявил, что в Тирасполе наблюдают «определенную динамику и с украинской, и с молдавской стороны», но делают все возможное, чтобы не допустить эскалации.

«Самое главное — Приднестровье никому не угрожает, Украине тоже не угрожает», — подчеркнул он, добавив, что непризнанное государство «не должно рассматриваться как объект военных манипуляций».

«Призываем к спокойствию»

Власти Молдавии 23 февраля распространили заявление, в котором призвали граждан сохранять спокойствие и не доверять недостоверным источникам.

«Мы призываем к спокойствию и приглашаем общественность следить за официальными и заслуживающими доверия источниками Молдавии», — говорилось в посте правительства в Telegram.

Кишинёв заявил, что взаимодействует с зарубежными партнёрами и при любой опасности незамедлительно информирует об этом молдаван.

«Любой шаг — это агрессия»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что вторжение украинских военнослужащих в Приднестровье будет агрессией против Молдавии.

«Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья — это будет агрессия против Республики Молдова. Украина стразу станет агрессором», — заявил он в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

Политик также выступил против решения приднестровского вопроса силовыми методами и выразил уверенность, что Молдавия сможет «мирно эту проблему решить». «Не нужна нам ваша помощь по Приднестровью, занимайтесь своими проблемами», — подчеркнул Додон.

Демилитаризация Приднестровья

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан на прошлой неделе заявил, что намерен добиваться «демилитаризации» Приднестровья и вывода российских военных с территории непризнанной республики.

«Молдавия вовлечена в процесс, который предполагает исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса. Это значит, что Россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы», — подчеркнул он в беседе с представителями СМИ.

По словам Речана, речь не идет о сворачивании миротворческой миссии, а подразумевается вывод оперативной группы российских войск — более 1,5 тыс. российских военнослужащих, которые находятся на территории Молдавии «без законных на то оснований».

В день, когда политик сделал это заявление о демилитаризации Приднестровья, в стране был утвержден его кабинет министров.

«РФ намерена двигаться дальше»

В конце декабря глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия планирует вторжение на территорию страны. Никаких доказательств готовящегося наступления не приводилось.

По словам Мустяцэ, российские власти рассматривают несколько сценариев наступления, в том числе сухопутный — через территорию Украины в Молдавию.

«Вопрос не в том, будет ли Россия совершать новое наступление на территорию республики, а в том, когда это произойдет: в начале года, январе, феврале или позже, в марте, апреле. Но из информации, которой мы владеем, Россия намерена двигаться дальше», — указывал политик.

Миротворцы РФ находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта с Молдавией.

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