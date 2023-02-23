Переоденутся в российскую форму: Минобороны предупредило о провокации Киева в Приднестровье

Разведка России выяснила, что Украина готовит диверсию, говорится в заявлении Минобороны РФ. В ведомстве утверждают, что украинские военные будут при этом одеты в российскую форму. Тем временем российские миротворческие силы остаются в непризнанном Приднестровье, чтобы не допустить эскалации конфликта Молдавии и Приднестровья. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны РФ уведомляет

В Минобороны России заявили, что «в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики». По данным ведомства, к операции будет привлечено националистическое формирование «Азов» (организация запрещена в России).

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ», – говорится в Telegram-канале МО.

Министерство указало, что следит за ситуацией и готово среагировать «на любые изменения обстановки».

При этом молдавские власти опровергли информацию Минобороны. В Telegram-канале правительства Молдавии призвали граждан сохранять спокойствие.

«Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что ведомства республики находятся в контакте с зарубежными партнерами. Если возникнет угроза, власти немедленно предупредят население.

Приднестровье не хочет эскалации

Министр иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заверил, что регион не представляет собой угрозы соседним Молдавии и Украине. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

«Мы наблюдаем определенную динамику и с украинской, и с молдавской стороны, но делаем все, чтобы не допустить эскалации напряженности», – сказал дипломат.

Россия также пытается способствовать урегулированию вопроса дипломатическим путем. В частности, предпринимает шаги по сохранению формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США).

Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, в регионе сложилась непростая ситуация в урегулировании разногласий. «Главное сейчас – не допустить еще большей деградации диалога между Кишиневом и Тирасполем», - указал он.

Последний раунд переговоров «5+2» прошел в 2019 году. Но участникам не удалось согласовать и подписать итоговый документ. Кроме того, переговорный процесс приостановился с приходом к власти Майи Санду. Она сразу сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя, который при этом готов к диалогу с Молдавией на любом уровне.

Премьер-министр Молдавии хочет вывести миротворческие силы из Приднестровья

10 февраля экс-премьер министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку. Вместе с ней ушел почти весь кабинет министров.

Через неделю после этого кандидат от Майи Санду на пост главы правительства Дорин Речан заявил, что намерен добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских миротворцев с территории республики. В тот же день после голосования он возглавил кабмин Молдавии.

Речан подчеркнул, что Кишинев «настроен на мирное разрешение» приднестровского вопроса.

«В контексте региональных событий очень важно продолжить наши запросы, чтобы российские военные были выведены <...>, чтобы приднестровская зона была демилитаризована» ,— отметил Речан на заседании парламента.

Но глава внешнеполитического ведомства непризнанной республики Виталий Игнатьев назвал это намерение контрпродуктивным. В то же время он напомнил, что молдавская сторона 30 лет обсуждает необходимость переформатирования миротворческой операции и вывода российских войск.

«Ситуация весьма тревожная, контекст тоже достаточно сложный. Поэтому мы считаем, что единственный способ, согласно которому можно думать о завершении миротворческой операции, – это достижение окончательного справедливого всеобъемлющего урегулирования молдово-приднестровского конфликта», – сказал Игнатьев.

Украина сообщила

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что предоставит молдавской коллеге Санду некий «российский документ», в котором якобы расписан план по дестабилизации политической обстановки в республике.

Зеленский также сообщил Санду, что этот документ перехватила военная разведка.

В этот же день Кишинев подтвердил, что получил от Киева информацию о якобы готовящихся действиях по дестабилизации ситуации в республике. Оперативная деятельность молдавских спецслужб также выявила «действия с целью подрыва Республики Молдова, дестабилизации и нарушения общественного порядка».

Оппозиционеры заявили, что, обвиняя Россию, Санду нагнетает в стране напряженность, чтобы усилить давление на митингующую в стране оппозицию.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на заявление ведомства Молдавии подчеркнула, что слова Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» не обоснованы и бездоказательны.

Она утверждает, что молдавские власти действуют по аналогии со своими коллегами из США, Украины и других стран Запада: «сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий».

Мария Захарова утверждает, что настоящая цель Киева, который и запустил фейк о якобы намерении России напасть на Молдавию, заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с РФ.

Российские миротворцы

Российских миротворцев ввели в зону приднестровского противостояния после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье. Благодаря этому удалось остановить боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. Сейчас миротворцы остаются в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

Кроме того, российские военные охраняют склады, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода войск СССР из европейских стран. Этим занимается около тысячи солдат и офицеров из Оперативной группы российских войск (ОГРВ). В 2001 году началась утилизация боеприпасов. Но в 2004 году она была приостановлена из-за эскалации конфликта.

Власти Молдовы неоднократно требовали от России вывести войска с территории Приднестровья. Молдавский парламент называл контингент одной из основных угроз национальной безопасности.

В июне 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Россию призвали вывести свои войска из Приднестровья. В ответ МИД России назвал резолюцию «пропагандистским ходом» и заявил, что исполнять ее требования Москва не станет.

Против вывода российских войск выступал бывший Президент Молдовы Игорь Додон. Сейчас власти Молдовы единогласно требуют вывода российских войск с территории страны.