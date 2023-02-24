Патриарх Кирилл, мать Кабаевой, вице-премьеры и министры: кто попал под новые санкции

В годовщину начала спецоперации на Украине, 24 февраля, Лондон, Канберра и Веллингтон объявили о новых антироссийских санкциях. Под ними оказались около 200 физических и почти 100 юридических лиц. В «черных списках» теперь вице-премьеры Мантуров, Новак, Оверчук, Абрамченко, Голикова, патриарх Кирилл, мать Алины Кабаевой Людмила, глава ЦИК Памфилова, директор «Первого канала» Эрнст и многие другие.

Великобритания, Австралия и Новая Зеландия в годовщину начала спецоперации на Украине ввели новые персональные экномические санкции против российских граждан и организаций.

Как говорится в сообщении на сайте британского правительства, санкции введены против 92 физических и юридических лиц. Среди них Людмила Кабаева, мать гимнастки и экс-депутата Госдумы Алины Кабаевой, сын вице-премьера Дмитрия Козака Алексей, директор оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream AG Матиас Варниг.

Кроме того, в лондонский «черный список» попали губернатор Тульской области и в прошлом один из руководителей ФСО Алексей Дюмин, 20 человек из руководства «Газпрома» и «Аэрофлота», в том числе экс-премьер Виктор Зубков, заммэра Москвы Максим Ликсутов, глава Минцифры Максут Шадаев, сотрудники «Росатома».

Из организаций под санкциями оказались МТС Банк, банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург», оборонная корпорация «Алмаз-Антей», шесть организаций, занимающихся производством и ремонтом военной техники для Вооруженных сил РФ.

Великобритания также запретила экспорт в Россию товаров, которые Москва «использует на сегодняшний день на поле боя» — это авиадетали, радиоаппаратура, электронные компоненты, применяющиеся, в том числе, для производства беспилотников.

Наряду с запретом на экспорт продукции, которая использовалась в военных целях, Великобритания также ограничит импорт 140 товаров, включая изделия из российских железа и стали, переработанные в третьих странах.

Таким образом, британский санкционный список включает уже более 1,5 тыс. россиян — всем им запрещено въезжать на территорию Объединенного Королевства и делать там пересадки. Лондон также замораживает все доступные активы таких лиц и блокирует на своей территории их самолеты.

Персональные санкции Австралии наложены на 90 россиян, среди которых патриарх Кирилл, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров, глава Центризбиркома Элла Памфилова, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, философ Александр Дугин.

Как говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе, адресные финансовые санкции вводятся в отношении 40 организаций, а также против российских министров, отвечающих за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение.

Среди глав министерств в «черный список» попали Николай Шульгинов, Алексей Чекунков, Валерий Фальков, Антон Котяков, Александр Козлов, Сергей Кравцов, Александр Куренков, Ольга Любимова и Михаил Мурашко. Вместе с ними в санкционном перечне руководители Пограничной службы ФСБ и ФСИН Владимир Кулишов и Аркадий Гостев.

«Мы вводим санкции против физических и юридических лиц, занимающихся деятельностью, имеющей экономическое и стратегическое значение для России или угрожающей территориальной целостности или суверенитету Украины», — говорится в пресс-релизе.

Под санкциями Канберры оказались также концерн «Калашников», строящие подлодки петербуржские «Адмиралтейские верфи», Государственный ракетный центр им. Макеева, авиаконцерн «Туполев», Курганмашзовод (производит бронетехнику), фонд «Сколково» и компания «Сколтех», информационное агентство «Спутник», «Росэксимбанк».

По словам Альбанезе, Австралия ввела в отношении России уже более 1000 санкций. Правительство страны в годовщину начала спецоперации также пообещало Украине поставить дополнительно беспилотные летающие аппараты для разведки.

Санкции Новой Зеландии также распространяются на вышеперечисленных министров и вице-премьеров, главу ЦИУ, а также 39 глав регионов, среди которых губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

О намерении ввести 24 февраля 2023 года новые санкции объявляли Вашингтон и Брюссель. По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, ограничения затронут несколько российских банков, замеченных в обходе предыдущих санкций. Евросоюз накануне не смог согласовать десятый пакет санкций.