«Партнеры подсластят пилюлю». Что Запад предложит Украине за отказ от Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 21 декабря 2022 года

Чтобы Киев смирился с потерей Крыма, Донбасса и других территорий, западные страны могут выделить ему существенную финансовую помощь на восстановление. Такой вариант завершения украинского конфликта описывает обозреватель Time Филип Шорт. По его мнению, Белый дом вовсе не желает, чтобы ВСУ вытеснили российские войска с занятых территорий, поскольку такая операция была бы слишком затратной, а возможности Запада по поддержке Украины не безграничны.

Наиболее вероятным исходом вооруженного конфликта на Украине станет разделение страны, при котором Россия сохранит за собой территории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. А Киев взамен получит деньги от США и союзников. Об этом пишет обозреватель Time Филип Шорт, автор биографической книги о Владимире Путине.

«Это будет какой-то ублюдочный компромисс — перемирие или неформальная линия разделения, — при котором Россия будет удерживать достаточно украинской территории, чтобы Путин мог заявить о небольшом успехе, в то время как США смогут утверждать, что их поддержка была решающей», — пишет публицист.

Шорт отмечает, что подобный вариант не предопределен, но весьма вероятен. Автор подчеркивает, что подобное разделение страны воспримется украинцами как предательство со стороны Запада, но у Киева просто не останется выбора.

По мнению журналиста, иностранные партнеры «подсластят пилюлю», выделив Украине значительную финансовую поддержку на восстановление. Фактически Шорт говорит, что Запад даст Киеву денег, чтобы тот смирился с потерей территорий.

В публикации для Time Шорт также объясняет свои выводы. По его мнению, последние кулуарные заявления Белого дома, что помощь США Украине не безгранична, и похожие высказывания со стороны европейских политиков говорят о том, что ситуация зашла в тупик.

«Хотя никто не готов заявить об этом прямо, есть сомнения, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина вытеснила российские войска со всех занятых ими территорий», — считает Шорт.

В качестве доказательства он приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который говорил, что Россия должна вернуться к границам на начало 2022 года. Автор подчеркивает — речь идет не о начале 2014 года, когда Крым еще не был российским. По его словам, большинство населения полуострова считает себя россиянами. И продвижение ВСУ в Крым приведет к неуправляемой эскалации, которой стремится избежать Вашингтон.

Теоретически, пишет журналист, при достаточной поддержке западных стран Киев мог бы вытеснить российские войска с востока Украины и даже из Крыма. Но на практике этого не произойдет — точно так же и Москва не сможет занять всю украинскую территорию.

Доводы стран Балтии и Польши, призывающих «покончить» с Россией из опасений стать следующими ее целями, несостоятельны. «Прямой конфликт со страной-членом НАТО был бы самоубийством для России, и поведение Путина на протяжении всей войны показало, что он полон решимости избегать его», — отмечает Шорт.

Обозреватель предостерегает от сравнения российско-украинского конфликта со Второй мировой войной, в которой союзники захватили Берлин. «Никто не представляет себе, что однажды над Кремлем будет развеваться украинский флаг. Если полное поражение России исключено, в конечном итоге должно быть найдено политическое решение», — поясняет журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что возвращение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей — обязательное условие для завершения вооруженного конфликта. Силовое руководство страны — глава СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников — говорили, что готовы любыми способами отвоевать Крым.

На прошлой неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что считает российские военные объекты на полуострове законными целями для ВСУ и поддерживает удары по ним.

В то же время в середине февраля один из лидеров демократов, член палаты представителей США Адам Смит заявил, что и Украина, и ее западные партнеры все больше склоняются к тому, что Киев не станет возвращать Крым военным путем. Поскольку силовой вариант будет слишком тяжелым и кровопролитным.