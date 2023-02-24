«Партнеры подсластят пилюлю». Что Запад предложит Украине за отказ от Крыма и Донбасса

Наиболее вероятным исходом вооруженного конфликта на Украине станет разделение страны, при котором Россия сохранит за собой территории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. А Киев взамен получит деньги от США и союзников. Об этом пишет обозреватель Time Филип Шорт, автор биографической книги о Владимире Путине.
«Это будет какой-то ублюдочный компромисс — перемирие или неформальная линия разделения, — при котором Россия будет удерживать достаточно украинской территории, чтобы Путин мог заявить о небольшом успехе, в то время как США смогут утверждать, что их поддержка была решающей», — пишет публицист.
Шорт отмечает, что подобный вариант не предопределен, но весьма вероятен. Автор подчеркивает, что подобное разделение страны воспримется украинцами как предательство со стороны Запада, но у Киева просто не останется выбора.
По мнению журналиста, иностранные партнеры «подсластят пилюлю», выделив Украине значительную финансовую поддержку на восстановление. Фактически Шорт говорит, что Запад даст Киеву денег, чтобы тот смирился с потерей территорий.
В публикации для Time Шорт также объясняет свои выводы. По его мнению, последние кулуарные заявления Белого дома, что помощь США Украине не безгранична, и похожие высказывания со стороны европейских политиков говорят о том, что ситуация зашла в тупик.
«Хотя никто не готов заявить об этом прямо, есть сомнения, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина вытеснила российские войска со всех занятых ими территорий», — считает Шорт.
В качестве доказательства он приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который говорил, что Россия должна вернуться к границам на начало 2022 года. Автор подчеркивает — речь идет не о начале 2014 года, когда Крым еще не был российским. По его словам, большинство населения полуострова считает себя россиянами. И продвижение ВСУ в Крым приведет к неуправляемой эскалации, которой стремится избежать Вашингтон.
Теоретически, пишет журналист, при достаточной поддержке западных стран Киев мог бы вытеснить российские войска с востока Украины и даже из Крыма. Но на практике этого не произойдет — точно так же и Москва не сможет занять всю украинскую территорию.
Доводы стран Балтии и Польши, призывающих «покончить» с Россией из опасений стать следующими ее целями, несостоятельны. «Прямой конфликт со страной-членом НАТО был бы самоубийством для России, и поведение Путина на протяжении всей войны показало, что он полон решимости избегать его», — отмечает Шорт.
Обозреватель предостерегает от сравнения российско-украинского конфликта со Второй мировой войной, в которой союзники захватили Берлин. «Никто не представляет себе, что однажды над Кремлем будет развеваться украинский флаг. Если полное поражение России исключено, в конечном итоге должно быть найдено политическое решение», — поясняет журналист.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что возвращение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей — обязательное условие для завершения вооруженного конфликта. Силовое руководство страны — глава СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников — говорили, что готовы любыми способами отвоевать Крым.
На прошлой неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что считает российские военные объекты на полуострове законными целями для ВСУ и поддерживает удары по ним.
В то же время в середине февраля один из лидеров демократов, член палаты представителей США Адам Смит заявил, что и Украина, и ее западные партнеры все больше склоняются к тому, что Киев не станет возвращать Крым военным путем. Поскольку силовой вариант будет слишком тяжелым и кровопролитным.