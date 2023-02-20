«Он был спасательным кругом для энергетики». Зачем КНР требует расследования теракта на Nord Stream

В Пекине назвали «Северные потоки» спасательным кругом энергетики, а их подрыв — причиной негативных последствий на мировых рынках. И призвали провести беспристрастное и профессиональное расследование. По мнению китайского МИДа, молчание США и западных СМИ по поводу недавнего расследования американского журналиста Сеймура Херша только укрепляет веру в то, что за терактом стоит Вашингтон.

Взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» требуют тщательного расследования, поскольку оказали значительное влияние на мировой энергетический рынок. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Трубопровод «Северный поток» когда-то был известен как спасательный круг европейской энергетики. Его подрыв оказал серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду, а также вверг Европу в панику перед зимой. Необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование этого вопроса», — сообщил Ван.

По его словам, молчание американских официальных лиц и западных СМИ вызывают недоумение, а у европейских стран, которые были затронуты терактом на трубопроводах, остается множество опасений. Все это, как сообщил спикер китайского МИДа, является ненормальным поведением и только укрепляет веру людей в версию о намеренном саботаже в отношении «Северных потоков».

Кроме того, Ван Вэньбинь на брифинге 20 февраля потребовал от Вашингтона прекратить распространять дезинформацию, что Пекин якобы оказывает военную помощь Москве.

«Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. И Соединенные Штаты не имеют права отдавать КНР приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений. Политика Китая по украинскому вопросу сводится к одной фразе: продвигать примирение и содействовать проведению переговоров», — добавил Ван.

Он также посоветовал Вашингтону «переосмыслить свои действия и поступки» и начать предпринимать больше конкретных действий для деэскалации украинского конфликта и начала мирных переговоров, а не перекладывать ответственность на других.

Взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море недалеко от датского острова Борнхольм. В результате оказались повреждены три нитки из четырех. Прокачка российского газа по первому «Северному потоку» в Германию прекратилась. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что разрушения труб беспрецедентны.

С самого начала и в России, и в Европе появилась версия, что причиной взрывов стала диверсия. Российские следственные органы квалифицируют инцидент как теракт. Президент Владимир Путин заявлял, что к нему причастны те, кто заинтересован в сохранении транзита газа через Украину.

В начале февраля известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором со ссылкой на источники утверждает, что газопроводы взорвали водолазы ВМФ США при содействии норвежских военных.

По данным Херша, планирование операции по подрыву «Северных потоков» началось еще за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине — осенью 2021 года. В ней участвовали Пентагон, ЦРУ, а инициатива исходила непосредственно от президента Джо Байдена. В итоге американские военные водолазы еще в июне 2022 года под прикрытием учений BALTOPS заложили взрывчатку с дистанционным взрывателем. А 26 сентября норвежский самолет-разведчик сбросил гидроакустический буй, с которого был подан сигнал на подрыв.

Журналист отмечал, что западные СМИ подавали взрывы, как неразгаданную тайну, не пожелав обращать внимание на прямые угрозы в адрес газопроводов, звучавшие от Байдена и замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

16 февраля Ван Вэньбинь подчеркнул, что после выхода публикации Херша западные издания практически перестали упоминать «Северные потоки», а на расследование лауреата Пулитцеровской премии не обратили внимания.

«Сейчас мы видим, что СМИ, которые всегда претендовали на свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в состояние коллективной афазии перед лицом последнего доклада американского журналиста-расследователя Херша. Разве это не повод для беспокойства и размышлений?» — задался вопросом спикер китайского МИДа.

Пентагон и Белый дом после расследования Херша отрицали свою причастность к теракту. Пресс-секретарь немецкого правительства Кристиане Хофманн утверждала, что Германия не обладает доказательствами информации, которую озвучил американский журналист. Еврокомиссия отказалась комментировать его расследование и назвала материал Херша домыслами.