«Русские стали достаточно умными». Какие санкции США введут 24 февраля

США и их партнеры по блоку G7 намерены «приблизительно 24 февраля» ввести новый пакет санкций против России, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Санкции затронут в том числе сферы, в которых Вашингтон ранее уже вводил ограничения, но будут направлены на устранение «лазеек». Нуланд также пообещала, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Киеву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала новый масштабный пакет санкций против России, который будет введен в действие «в районе 24 февраля».

«В районе 24 февраля вы увидите новый большой пакет санкций от США и всех партнеров по G7. Эти санкции <...> ограничат поставки технологий российской оборонной индустрии, высокотехнологичного оборудования и так далее», — сообщила она в ходе телефонного брифинга.

Санкции введут против физических лиц, которые «напрямую вовлечены» в спецоперацию «и поддерживают ее», отметила Нуланд. Она также указала на то, что, несмотря на ограничения, продолжается «импорт компьютеров и холодильников из третьих стран».

«Мы постараемся устранить ряд санкционных нарушений, так как мы видим, что русские стали достаточно умными», — подчеркнула замгоссекретаря.

Кроме того, будут расширены санкции против банков РФ.

Поддержка Украины

Нуланд также заверила, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «столько, сколько нужно».

«Украина борется за возвращение всей своей территории в ее международных границах. Мы будем поддерживать Украину, в том числе для подготовки к следующему мощному наступлению для возвращения ее территории», — сказала чиновник.

Она подчеркнула, что Западу нужен «прочный мир», при котором Украина сможет «процветать в своих международных границах».

«Мы не согласимся ни с каким видом ложного мира, который даст России возможность отдохнуть, перезагрузиться и вернуться», — заключила Нуланд.

По мнению замгоссекретаря США, Россия выдвигает предложения о «фальшивом мире», в то время как Украина стремится к «справедливому миру». «Украина выдвинула формулу для установления справедливого мира в виде 10 пунктов [президента Украины Владимира] Зеленского. А Россия продолжает говорить о фальшивом мире», — отметила она.

Без уступок

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, и назвал какие-либо компромиссы в отношении Донбасса, Крыма или южных территорий «бомбой в центре Европы».

«Мы идем в Европу, Украина выбрала этот путь. Все это невозможно потерять. Украина хочет гарантий безопасности, все мы хотим — мы объединены», — указал политик в интервью международному обозревателю Би-би-си Джону Симпсону.

«У нас миллион компромиссов в жизни. Они каждый день происходят. Вопрос – с кем. Компромисс с Путиным? Нет! Почему? Потому что нет веры», — добавил он.

Зеленский также констатировал, что «новое наступление» российских сил «уже началось» на нескольких направлениях. В то же время он выразил уверенность, что ВСУ будут способны сдерживать наступательные действия до момента, пока не будет возможности начать контрнаступление.