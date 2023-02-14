Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 356-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 356-й день

close
100%
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО

Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО

Алексей Майшев/РИА Новости
США объяснили украинским властям, что не могут отправить им ракеты большой дальности ATACMS, поскольку Вашингтон опасается нехватки вооружения на своих складах, сообщили источники Politico. В ДНР начали блокировать сервисы Google, пишут «Ведомости». Власти США работают над одобрением бюджетной помощи Украине на $10 млрд, сообщает газета Washington Post. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:18

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила, что борт Су-24, на котором он ранее находился, был подбит системой противовоздушной обороны Украины над Бахмутом (Артемовском).

Пригожин сказал, что пилот «совершил чудо» и смог приземлиться на горящей машине.

9:12

Запрет для гражданских лиц на въезд в Бахмут (российское название Артемовск) может оказаться прелюдией к выводу ВСУ из города, предполагает газета The New York Times.

Решение Киева закрыть доступ к городу «указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными», говорится в материале.

9:02

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-35.

8:56

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил украинские власти в подготовке сценария по дискредитации работы Запорожской АЭС.

«Киевские власти уже начинают продавливать тему, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов», — заявил Рогов.

Уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции, по словам Рогова, это не отразилось.

8:49

❗️Корабли Северного флота России впервые со времен холодной войны выходят в море с ядерным оружием на борту, утверждает Разведывательная служба Норвегии. Как утверждается в докладе разведки, на подводных лодках и кораблях Северного флота размещена центральная часть российского ядерного потенциала, однако в последние 30 лет они выходили в море без тактического ядерного оружия на борту.

8:44

Администрация президента США Джо Байдена работает с конгрессом над одобрением прямой бюджетной помощи Украине на $10 млрд, пишет газета Washington Post.

По информации издания, Белый дом намерен объявить о новом крупном пакете военной помощи Киеву на следующей неделе и о введении дополнительных санкций против России примерно в это же время.

8:39

8:33

Иностранные граждане прибывают в подразделения ВСУ, дислоцированные на харьковском направлении, утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», — сказал он ТАСС.

8:28

В зону военной операции прибыли модернизированные БРМ-1К.

8:22

Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан не посещать Белоруссию.

«Избегайте любых поездок в Белоруссию из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной», — сказано в сообщении МИД. Там также отмечается, что возможности посольства Канады в Польше по предоставлению консульских услуг в Белоруссии ограничены.

8:18

❗️США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ, сообщила The Washington Post.

Утверждается, что американские чиновники усилили давление на Киев для достижения больших успехов на поле боя. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территорий в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры. Кроме того, как считает американская разведка, Украина пока не сможет организовать наступление на Крым.

8:14

8:10

В ДНР начали блокировать сервисы Google, пишут «Ведомости», ссылаясь на сотрудников различных местных операторов.

Собеседники газеты рассказали, что сервис видеоконференций Zoom на территории региона доступен только через VPN, а мессенджер Viber испытывает проблемы с загрузкой медиафайлов.

8:08

В России обжаловали первый приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата.

«Поступила жалоба от адвоката», — сказал собеседник ТАСС. 31 января один из двух поджигателей военкомата Владислав Борисенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима, из которых первые три — с отбыванием в тюрьме.

8:04

Администрация президента США Джо Байдена объяснила украинским властям, почему не может отправить им ракеты большой дальности ATACMS.

Вашингтон опасается нехватки вооружения на своих складах, сообщили источники газеты Politico. Эта обеспокоенность существует наряду с опасениями США, что Украина будет наносить удары по территории России.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 356-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«На моего парня вылила кофе его бывшая»: Клава Кока, Ханна и другие звезды о неудачных свиданиях
8 российских знаменитостей рассказали о свиданиях, которые им до сих пор стыдно вспоминать
Шоколад, секс и холод. Что может вызвать головную боль и как с ней бороться
Невролог Баскова перечислила неожиданные причины возникновения головной боли
Кто и как следит за пользователями Telegram
Киберэксперт Бедеров: следить за человеком в Telegram может хоть полиция, хоть домохозяйка
Politico: на этой неделе США объявят о новом пакете помощи для Украины
Курс рубля опустился до минимальных значений к доллару, евро и юаню с апреля 2022 года
В результате стрельбы в университете в Мичигане погибли три человека
Минпромторг: поставки иранских автомобилей в Россию невозможны из-за отсутствия сертификации
Новости и материалы
Россиянин устроил майнинг-ферму в бане и сгорел
Полиция сообщила, что напавший на университет в Мичигане покончил с собой
Минобороны: два ракетоносца Ту-95МС провели 7-часовой полет над Беринговым морем
The Guardian: Индия пытается отложить публикацию секретных документов по Кашмиру
Марочко заявил о случаях самовольного оставления позиций ВСУ в Артемовске
Федун высказался о продлении контракта с Абаскалем и перспективах испанца
Рианне не заплатили за ее выступление на Супербоуле
Создатель ChatGPT описал чат-бота фразой «ужасная программа»
В Санкт-Петербурге неизвестный поливает неправильно припаркованные автомобили кефиром
Тюменца, случайно убившего 10-летнего сына на охоте, приговорили к исправительным работам
Рогов заявил, что Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС
Дмитрий Орлов объявил о завершении актерской карьеры
«АвтоВАЗ» прокомментировал слухи о задержке выпуска Lada Niva Sport.
В МИД РФ считают, что газовый хаб в Турции стабилизирует мировые рынки
Нигерийский футболист Бенито сравнил уровень расизма в России и Украине
Роман Мадянов ушел из театра Маяковского
Bloomberg: США продадут еще 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва для стабилизации цен
В МИД отреагировали на сообщения о давлении на Украину со стороны США
Все новости
Анастасия Миронова
Зарплата 30 тысяч в день – не миф
О том, как аппетиты отделочников дестабилизируют обстановку в стране
Как влюбленность меняет тело и психику человека: отвечают биолог, врач и психолог
Биолог Николаева: влюбленность частично «выключает» правое полушарие головного мозга
«Мне нравится, когда у девушки растяжки, целлюлит, складки на талии и мягкий живот»
Восемь мужчин и женщин высказались о необычных мелочах во внешности партнера, которые их возбуждают
«Люки были уже задраены». Что происходит с кораблями российского сегмента МКС
Роскосмос показал отверстие в обшивке «Союза МС-22» и отложил запуск следующего корабля
Взрыв морской мины на пляже в Батуми. Что об этом известно
У побережья Грузии взорвалась принесенная течением морская мина
Блогер Некоглай объявлен в розыск. Он обвинял силовиков в насилии, его обвиняли в клевете
МВД объявило в розыск депортированного блогера Некоглая
10 романтичных пар советского кино на съемочной площадке
В США считают, что сбитые в небе объекты могли быть внеземными. Какие есть доказательства
Американский генерал не исключил внеземное происхождение сбитых над США летающих объектов
«Ему я обязан своей славой»: как меценат Савва Мамонтов открыл Федора Шаляпина
Почему Савва Мамонтов запретил Федору Шаляпину приходить на его похороны
Четыре банка и журналисты. Кого затронет 10-й пакет санкций ЕС
Politico: 10-й пакет санкций ЕС против России может затронуть Альфа-банк
«Чем сильнее ты любишь человека, тем больше ты стараешься для него»
Шеф-повар Андрей Палесика предостерег от приготовления пасты на романтический ужин
«Россия это запомнит»: Кулеба предрек «великие события» в годовщину СВО
Кулеба анонсировал «великие события» в Нью-Йорке к годовщине начала СВО
«Для него было обычным делом заниматься любовью с проституткой»: что известно о сексе знаменитых писателей
Мастурбация, непристойные письма, бордели: что любили в сексе Бальзак, Пушкин и другие писатели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть