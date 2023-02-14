Военная операция на Украине. День 356-й

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила, что борт Су-24, на котором он ранее находился, был подбит системой противовоздушной обороны Украины над Бахмутом (Артемовском).
Пригожин сказал, что пилот «совершил чудо» и смог приземлиться на горящей машине.
Запрет для гражданских лиц на въезд в Бахмут (российское название Артемовск) может оказаться прелюдией к выводу ВСУ из города, предполагает газета The New York Times.
Решение Киева закрыть доступ к городу «указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными», говорится в материале.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил украинские власти в подготовке сценария по дискредитации работы Запорожской АЭС.
«Киевские власти уже начинают продавливать тему, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов», — заявил Рогов.
Уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции, по словам Рогова, это не отразилось.
❗️Корабли Северного флота России впервые со времен холодной войны выходят в море с ядерным оружием на борту, утверждает Разведывательная служба Норвегии. Как утверждается в докладе разведки, на подводных лодках и кораблях Северного флота размещена центральная часть российского ядерного потенциала, однако в последние 30 лет они выходили в море без тактического ядерного оружия на борту.
Администрация президента США Джо Байдена работает с конгрессом над одобрением прямой бюджетной помощи Украине на $10 млрд, пишет газета Washington Post.
По информации издания, Белый дом намерен объявить о новом крупном пакете военной помощи Киеву на следующей неделе и о введении дополнительных санкций против России примерно в это же время.
Иностранные граждане прибывают в подразделения ВСУ, дислоцированные на харьковском направлении, утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», — сказал он ТАСС.
Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан не посещать Белоруссию.
«Избегайте любых поездок в Белоруссию из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной», — сказано в сообщении МИД. Там также отмечается, что возможности посольства Канады в Польше по предоставлению консульских услуг в Белоруссии ограничены.
❗️США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ, сообщила The Washington Post.
Утверждается, что американские чиновники усилили давление на Киев для достижения больших успехов на поле боя. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территорий в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры. Кроме того, как считает американская разведка, Украина пока не сможет организовать наступление на Крым.
В ДНР начали блокировать сервисы Google, пишут «Ведомости», ссылаясь на сотрудников различных местных операторов.
Собеседники газеты рассказали, что сервис видеоконференций Zoom на территории региона доступен только через VPN, а мессенджер Viber испытывает проблемы с загрузкой медиафайлов.
В России обжаловали первый приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата.
«Поступила жалоба от адвоката», — сказал собеседник ТАСС. 31 января один из двух поджигателей военкомата Владислав Борисенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима, из которых первые три — с отбыванием в тюрьме.
Администрация президента США Джо Байдена объяснила украинским властям, почему не может отправить им ракеты большой дальности ATACMS.
Вашингтон опасается нехватки вооружения на своих складах, сообщили источники газеты Politico. Эта обеспокоенность существует наряду с опасениями США, что Украина будет наносить удары по территории России.