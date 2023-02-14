Военная операция на Украине. День 356-й

9:12

Запрет для гражданских лиц на въезд в Бахмут (российское название Артемовск) может оказаться прелюдией к выводу ВСУ из города, предполагает газета The New York Times.

Решение Киева закрыть доступ к городу «указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными», говорится в материале.