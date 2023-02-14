Молдавия держала небо закрытым. Чего боятся власти в Кишиневе

Молдавия сегодня почти на четыре часа закрывала свое воздушное пространство. По данным СМИ, это произошло из-за беспилотника, который обнаружили в воздухе. Министерство обороны Румынии также сообщило, что ПВО страны засекла метеозонд, для его проверки подняли истребители. Информацию об летающем объекте передали Молдавии. Ситуация произошла на фоне визита в Кишинев британского военного чиновника и призывов президента Майи Санду усилить спецслужбы и возможной «дестабилизации обстановки» в Кишиневе.

Управление гражданской авиации (УГА) Молдавии сообщило, что воздушное пространство страны снова открыто. Как сообщает ТАСС, это произошло спустя более чем три часа после закрытия неба. Причиной называется появление неопознанного летательного аппарата.

«Межведомственной комиссией по управлению воздушным пространством 14 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в 11:24 [12:24 мск] было выпущено уведомление о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова. В 14:47 [15:47 мск] воздушное пространство было вновь открыто», — говорится в сообщении пресс-службы УГА.

Позже ведомство объяснило, что принимало решение после получение данных от министерства обороны республики.

«Согласно данным Минобороны, в 12:30 (13:30 мск) в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки был обнаружен неопознанный летательный объект малых размеров, похожий на метеозонд. Учитывая метеоусловия и невозможность наблюдения и идентификации объекта, а также траектории его полета в целях обеспечения безопасности граждан было принято решение о временном закрытии воздушного пространства страны», — говорится в сообщении.

Местные СМИ ранее сообщили, что власти предупредили авиакомпании страны об обнаружении «разведывательного летательного аппарата» в воздушном пространстве Молдавии.

Издание Moldova Libera передает, что власти Румынии сообщили властям Республики Молдова об обнаружении «объекта, похожего на беспилотник иностранного государства». При этом летающий объект покинул румынское воздушное пространство.

Минобороны Румынии также сообщило, что противовоздушная система засекла метеорологический зонд. Для проверки в воздух подняли истребители, летчики опасности не увидели.

Украинские СМИ также заявили 14 февраля, что в районе Белгорода-Днестровского – Констанцы у черноморского побережья заметили «воздушный шар, предположительно принадлежащий россиянам».

Аэростат перемещался на высоте нескольких тысяч метров, передают журналисты со ссылкой на украинских военных.

Закрутка гаек

Закрытие неба над Молдавией произошло на фоне сообщений местных политиков о предстоящей «дестабилизации обстановки» в республике. Президент Молдавии Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия готовит диверсии в стране «с целью совершения переворота».

Она отметила, что украинский президент Владимир Зеленский предупреждал о намерениях Москвы по якобы дестабилизации обстановки в Молдавии. Политик добавила, что РФ предпринимала такие попытки и ранее, но их удалось подавить.

По словам Санду, молдавская разведка получила от Украины материалы, в которых говорилось, что нарушать порядок в стране будут сербские граждане.

Сегодня СМИ также сообщили, что болельщиков сербского футбольного клуба «Партизан» не пустили в Кишинев на матч футбольной Лиги конференций с тираспольским «Шерифом».

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Источник в правящей партии сообщил, передает mk.ru, что причиной отказа стало намерение «неких сил» ввезти в страну диверсантов под прикрытием фанатского выезда. Матч при этом должен состояться, но пройдет без зрителей на трибунах.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Майя Санду призвала предоставить большие полномочия молдавской Службе информации и безопасности (СИБ) и другим силовым структурам «в условиях возможных попыток дестабилизации обстановки».

«Парламент должен как можно быстрее принять законопроекты, обеспечивающие СИБ и другие правоохранительные структуры полномочиями, необходимыми для более эффективной борьбы с угрозами национальной безопасности», — заявила молдавский президент.

Вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер заявила на брифинге, что глава республики «пытается узурпировать власть».

10 февраля Санду решительно осудила нарушение воздушного пространства страны, которое случилось в тот же день.

«Я решительно осуждаю нарушение воздушного пространства Молдовы», — написала Санду в Twitter.

Молдавия заслуживает мира и безопасности, и власти будут предпринимать все необходимые шаги для достижения этого, отметила президент. По ее словам, нейтральный статус Молдавии не означает, что страна не должна заниматься своей обороной для обеспечения безопасности граждан страны.

Кроме того, 10 февраля Минобороны Румынии заявило, что российская ракета пролетела в 35 км от северо-восточной границы страны. В заявлении ведомства утверждается, что система наблюдения румынских ВВС обнаружила воздушную цель, скорее всего, крылатую ракету, запущенную с российского корабля в Черном море. После этого заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Россия не представляет военных угроз для Молдавии и Румынии. Посла РФ в Кишиневе вызвали в МИД страны.

Нет поводов для паники

Министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску в свою очередь сообщил 14 февраля, что у граждан Молдовы нет никаких оснований паниковать. Об этом он сказал после слов президента Санду о якобы существующем плане РФ по дестабилизации ситуации в стране и свержению власти.

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«Нет абсолютно никаких причин для паники, но все мы знаем, что ситуация сложная», — сказал дипломат.

Глава МИДЕИ подчеркнул, что власти страны готовы к любым сценариям. «Риски попытки дестабилизации, попытки спровоцировать насилие на нашей территории, скоординированные извне, — это риски, о которых мы давно знаем. Мы готовы ко всему спектру сценариев. Это ситуация, за которой мы очень внимательно следим», — подытожил он.

Попеску подчеркнул, что ситуация в стране спокойная, правоохранительные органы хорошо справляются со своей задачей.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в разговоре с Николаем Попеску отверг предположения о причастности граждан Сербии к попыткам дестабилизации Молдавии и назвал их «дезинформацией».

Российский МИД назвал обвинения Майи Санду о подготовке переворота в стране «фейком и инсинуацией». По мнению представителя МИД Марии Захаровой, это попытка украинских спецслужб втянуть Кишинев в конфликт с Россией. «Очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдавии», заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией», — сказала она.