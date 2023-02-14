«Мы не можем делать все и вся вечно». США убеждают Украину сдать Бахмут

Представители США предупреждают Украину, что она столкнулась с поворотным моментом в военной спецоперации, поэтому ей нужно как можно скорее добиться успехов на поле боя, пишет The Washington Post. В Белом доме опасаются, что скоро не смогут поставлять Киеву вооружения в достаточном количестве. А намерение президента Украины Владимира Зеленского до последнего удерживать под контролем Бахмут (Артемовск) может привести к исчерпанию запасов вооружений и сорвать весеннее контрнаступление, считают опрошенные изданием эксперты.

«Лучший шанс Киева»

По мере приближения первой годовщины с начала военной спецоперации России официальные лица США стараются убедить власти Украины, что настал критический момент для того, чтобы переломить ход боевых действий, пишет The Washington Post. Представители Соединенных Штатов «усиливают давление на Киев», чтобы он добился как можно больших успехов на фронте, пока американцы и их союзники могут поставлять Украине значительное количество вооружений.

«Несмотря на обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», представители Байдена говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки представляют собой лучший шанс Киева решительно изменить ход войны», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что многие консерваторы в палате представителей конгресса, которую взяли под контроль республиканцы, пообещали прекратить поддержку Украины. Также неизвестно, сколько еще Европа сможет финансировать украинские военные действия.

«Мы будем продолжать пытаться внушить им (властям Украины – «Газета.Ru»), что мы не можем делать все и вся вечно», — сказал изданию высокопоставленный чиновник из администрации президента США, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, в администрации «очень твердо придерживаются мнения», что будет трудно продолжать передавать такое же количество вооружений и экономической помощи от конгресса, как раньше. Чиновник отметил, что обещание поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», не относилось к объему помощи.

Авторы статьи добавили, что, хотя Байден и его главные помощники говорят о своей решимости поддерживать Украину как можно дольше и как можно полнее, они предупреждают, что станут более жесткими с Киевом, как только он исчерпает текущий пакет помощи конгресса, что «может произойти уже этим летом».

«Критический момент наступит весной»

Хотя боевые действия в последние месяцы превратилась в «медленную рутину» и «ни одна из сторон не одерживает верх», в администрации Байдена считают, что «критический момент наступит этой весной», говорится в статье. В Соединенных Штатах ожидают, что Россия начнет наступление, а Украина — контрнаступление «в попытке вернуть утраченные территории».

«Администрация президента США работает с Конгрессом над одобрением еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе и введении дополнительных санкций в отношении Кремля примерно в то же время», — говорится в материале.

По данным издания, «критический характер следующих нескольких месяцев уже был доведен до сведения Киева в резких выражениях высокопоставленными чиновниками» из США, в том числе «заместителем советника по национальной безопасности Джоном Файнером, заместителем госсекретаря Уэнди Шерман и заместителем министра обороны Колином Калом», которые посетили Украину в январе.

Журналисты добавили, что директор ЦРУ Уильям Бернс также посетил Украину за неделю до этих официальных лиц. Он «проинформировал» Владимира Зеленского о своих ожиданиях относительно того, что «Россия планирует в военном отношении в ближайшие месяцы, и подчеркнул важность момента».

«В то же время Байден и его помощники стремятся избежать каких-либо признаков дезертирства или ослабления решимости со стороны западных союзников в преддверии годовщины 24 февраля, надеясь дать сигнал президенту России Владимиру Путину, что поддержка Украины не ослабевает», — отметили авторы статьи.

Но некоторые аналитики, опрошенные изданием, предупредили, что «ни Россия, ни Украина, скорее всего, не получат решающего военного преимущества в обозримом будущем».

«Такое ощущение, что мы играем в долгую войну. Я думаю, что это противоречит тому, на что надеются многие люди, что мы на самом деле пытаемся помочь Украине победить в военном отношении», — сказала директор программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

Однако авторы материала считают, что передача Украине современных танков «может значительно изменить баланс сил на поле боя».

«Пойдет на пользу Москве»

Журналисты издания отметили, что в течение нескольких месяцев Украина «тратила значительные ресурсы и войска, защищая Бахмут». Опрошенные редакцией американские военные аналитики уверены, что «нереально одновременно защищать Бахмут и начинать весеннее контрнаступление, чтобы вернуть то, что Соединенные Штаты считают более важной территорией».

«Однако Зеленский придает символическое значение Бахмуту, заявили два высокопоставленных чиновника администрации, и считает, что потеря города нанесет удар по украинскому моральному духу. В пятницу Зеленский заявил, что силы его страны будут «сражаться столько, сколько смогут», чтобы удержать охваченный боями город, который находится на грани захвата Россией», — говорится в статье.

По данным издания, хотя официальные лица США заявили, что уважают то, что Зеленский знает, как лучше всего сплотить свою страну, они обеспокоены тем, что «если Украина продолжит сражаться везде, куда Россия направляет войска, это пойдет на пользу Москве».

Вместо обороны Бахмута они «призвали Украину расставить приоритеты в выборе времени и проведении весеннего контрнаступления», особенно в связи с тем, что «Соединенные Штаты и Европа обучают украинских бойцов некоторым более сложным видам вооружения, поступающим на поле боя».

Один из американских чиновников из администрации президента на условиях анонимности рассказал, что «если Россия захватит Бахмут, это не приведет к какому-либо значительному стратегическому сдвигу на поле боя».

По информации авторов материала, представители разведки США также пришли к выводу, что Украине сейчас «не по силам» вернуть сильно укрепленный Крым. Согласно данным издания, «эта отрезвляющая оценка была подтверждена несколькими комитетами на Капитолийском холме за последние несколько недель».

Однако Зеленский неоднократно призывал к началу военной кампании по «возвращению всей оккупированной Россией территории Украины, включая Крым».

«Это несоответствие между целями и возможностями вызвало опасения в Европе, что конфликт на Украине будет продолжаться бесконечно, перегружая Запад, поскольку он сталкивается с другими проблемами, включая стабильно высокую инфляцию и нестабильные цены на энергоносители», — отметили авторы статьи.

Помощники Байдена сообщили изданию, что они придерживаются «наилучшего курса действий»: дать Украине возможность «вернуть как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем сесть с Путиным за стол переговоров». При этом «скептики беспокоятся, что время не на стороне Украины», поскольку у России «в преддверии ожидаемого весеннего наступления» «на поле боя сотни тысяч новых военнослужащих, включая заключенных».