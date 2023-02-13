Взрыв морской мины на пляже в Батуми. Что об этом известно

На пляже в Батуми взорвалась морская мина, вероятно, принесенная течением из одного из украинских портов. Взрыв произошел очень близко к берегу и был довольно громким, его слышали и в жилых кварталах. На месте работают саперы, МВД Грузии проводит расследование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На побережье Черного моря в Батуми взорвалась морская мина, сообщает грузинский канал Рустави 2. Взрыв произошел примерно в 25 метрах от пляжа.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также нет.

Блогер Николай Левшиц, живущий в Грузии, опубликовал видео взрыва, которые жители Батуми слышали около 18:00 (17:00 мск). Он также сообщил, что находящиеся на пляже люди заметили качающуюся на волнах мину еще до того, как она взорвалась.

МВД Грузии начало расследование по факту взрыва на пляже, сообщает Interpress. «Принимаются все необходимые меры», — сообщает ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих подразделений МВД, в том числе пожарные, представители патрульной полиции и криминальной полиции. Также на пляже работают саперы.

«Следствие ведется по части 1 статьи 229 Уголовного кодекса Грузии, в которой речь идет о взрыве», — добавили в МВД.

Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенал» Ираклий Аладашвили в беседе Ambebi отметил, что о высокой опасности взрывов мин предупреждали еще год назад, когда украинские военнослужащие установили мины по всей береговой линии Украины, опасаясь атаки с моря. «Эта стратегия сработала, и русские тогда не решились на морской десант, но потом, со временем, волнение моря, шторм, и часть этих морских мин сорвало с причалов и унесло в море», — уточнил Аладавили.

Он напомнил, что ранее мины уже обнаруживали у берегов Болгарии, Румынии и Турции. «Каждая такая морская мина весит 172 кг, в нее помещается 20 кг фугасной смеси», — добавил эксперт.

Как минировали порты

В конце февраля украинские порты, через которые проходило 4,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц, оказались заблокированы. В ООН обвинили Россию в препятствовании вывозу продовольствия.

Россия неоднократно заверяла, что не блокирует вывоз продукции из украинских портов, для свободного доступа требуется только разминирование акватории Украиной. В июле в Стамбуле была заключена сделка, в рамках которой разминирование портов Украины не проводилось, а для вывоза зерна было решено использовать безопасные фарватеры.

Инциденты с минами

В ноябре прошлого года рыболовный катер врезался в плавучую мину у побережья Турции. Инцидент произошел у берегов провинции Кыркларели в европейской части страны. При взрыве никто не погиб.

После инцидента Вооруженные силы Турции усилили контроль за проливом Босфор из-за дрейфующих в Черном море мин. Мониторинг ведут с помощью морских патрульных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также с моря с помощью минно-тральных и патрульных кораблей.

В конце января Военно-морские силы Болгарии сообщили, что водолазы уничтожили дрейфующую морскую мину, находившуюся недалеко от болгарского берега. Чтобы обнаружить мину, в воздух был поднят вертолет «Пантера», который дежурил на вертолетной базе ВМС «Чайка». В 14:50 (15:50 мск) экипаж обнаружил взрывоопасный объект и передал его координаты.