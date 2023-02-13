Военная операция на Украине. День 355-й

Несколько сайтов НАТО, в том числе сайт Штаба сил специальных операций, подверглись массивной хакерской атаке — DPA.
В Twitter распространялись сообщения о том, что атаку якобы совершили «пророссийские активисты», в частности, из группы Killnet, активисты которой утверждают, что связаны с РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции — произойдут «великие события», которые «Россия запомнит».
Говоря о политических и дипломатических решениях, украинский министр упомянул ООН. «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — заявил Кулеба.
Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам не ездить в Россию из-за проведения СВО на Украине. «Не совершайте поездок в Россию из-за непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил на Украину», — говорится в сообщении.
Кроме того, дипломаты не рекомендуют совершать поездки в России из-за возможного «потенциального преследования» американцев с целью дальнейшего задержания, «произвольного» применения законодательства, а также ограниченной возможности посольства оказывать помощь гражданам США в РФ.
В посольстве также призвали проживающих или путешествующих по России граждан США «немедленно покинуть» ее.
В дипмиссии США утверждают, что российские власти могут «отказать в признании гражданства США» лицам с российско-американским гражданством, «отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу». Там добавили, что дипломаты серьезно ограничены в своих возможностях по оказанию помощи американцам в выезде из России.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что не исключает новой высылки дипломатов из Лондона к годовщине начала спецоперации на Украине — РИА Новости.
«Я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине», — сообщил он. Келин отметил, что в Москве знают, что такая подготовка идет.
По его словам, Британия также готовит законодательство для конфискации активов России.
Марочко утверждает, что Украина перебрасывает живую силу и технику на купянское направление, чтобы сдержать российское наступление — ТАСС.
В Полтавской и Харьковской областях отменили воздушную тревогу. Предупреждение действовало в течение 45 минут.
Ночью воздушную тревогу объявляли в Харьковской области и подконтрольной Киеву части ДНР, передает ТАСС.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ, дислоцированные в подконтрольном им селе Макеевка, используют мирное население в качестве живого щита — ТАСС.
Вашингтон не заинтересован в прекращении конфликта на Украине, утверждает китайская газета Global Times.
Московская область по итогам 2022 года почти на 50% перевыполнила первоначальный план по восстановлению территорий в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР — ТАСС.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что отношение поляков к украинским беженцам будет ухудшаться — ТАСС.
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил, что применение российского вооружения и военной техники в реальных боевых условиях повысило интерес к ней иностранных заказчиков — ТАСС.
Система противовоздушной обороны сбила над Мариуполем, предположительно, украинскую ракету, выпущенную из оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщили в комендатуре города — ТАСС.
Президент России Владимир Путин в понедельник начинает серию встреч с лидерами фракций Госдумы. Он 13 февраля проведет встречи с лидерами КПРФ и ЛДПР Геннадием Зюгановым и Леонидом Слуцким. Депутаты намерены обсудить тему СВО — ТАСС.
ВСУ за минувшие сутки выпустили 146 мин и снарядов по населенным пунктам ДНР, ранение получил один мирный житель, сообщили в республике — ТАСС.