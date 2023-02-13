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Политика

Военная операция на Украине. День 355-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 355-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
В Мариуполе произошел взрыв. В комендатуре города сообщили, что система противовоздушной обороны сбила, предположительно, украинскую ракету, выпущенную из комплекса «Точка-У». В ЛНР утверждают, что ВСУ перебрасывают живую силу и технику на купянское направление, чтобы сдержать российское наступление. Ночью воздушную тревогу объявляли в Харьковской области и подконтрольной Киеву части ДНР. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:32

Несколько сайтов НАТО, в том числе сайт Штаба сил специальных операций, подверглись массивной хакерской атаке — DPA.

В Twitter распространялись сообщения о том, что атаку якобы совершили «пророссийские активисты», в частности, из группы Killnet, активисты которой утверждают, что связаны с РФ.

08:29

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции — произойдут «великие события», которые «Россия запомнит».

Говоря о политических и дипломатических решениях, украинский министр упомянул ООН. «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — заявил Кулеба.

08:25

ВСУ обстреляли Макеевку из артиллерии натовского калибра, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:24

Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам не ездить в Россию из-за проведения СВО на Украине. «Не совершайте поездок в Россию из-за непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил на Украину», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты не рекомендуют совершать поездки в России из-за возможного «потенциального преследования» американцев с целью дальнейшего задержания, «произвольного» применения законодательства, а также ограниченной возможности посольства оказывать помощь гражданам США в РФ.

В посольстве также призвали проживающих или путешествующих по России граждан США «немедленно покинуть» ее.

В дипмиссии США утверждают, что российские власти могут «отказать в признании гражданства США» лицам с российско-американским гражданством, «отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу». Там добавили, что дипломаты серьезно ограничены в своих возможностях по оказанию помощи американцам в выезде из России.

08:22

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что не исключает новой высылки дипломатов из Лондона к годовщине начала спецоперации на Украине — РИА Новости.

«Я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине», — сообщил он. Келин отметил, что в Москве знают, что такая подготовка идет.

По его словам, Британия также готовит законодательство для конфискации активов России.

08:19

В ЛНР сообщили о попытках ВСУ контратаковать на краснолиманском направлении — ТАСС.

08:18

Марочко утверждает, что Украина перебрасывает живую силу и технику на купянское направление, чтобы сдержать российское наступление — ТАСС.

08:17

В Полтавской и Харьковской областях отменили воздушную тревогу. Предупреждение действовало в течение 45 минут.

Ночью воздушную тревогу объявляли в Харьковской области и подконтрольной Киеву части ДНР, передает ТАСС.

08:16

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ, дислоцированные в подконтрольном им селе Макеевка, используют мирное население в качестве живого щита — ТАСС.

08:15

Вашингтон не заинтересован в прекращении конфликта на Украине, утверждает китайская газета Global Times.

08:14

Московская область по итогам 2022 года почти на 50% перевыполнила первоначальный план по восстановлению территорий в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР — ТАСС.

08:10

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что отношение поляков к украинским беженцам будет ухудшаться — ТАСС.

08:08

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил, что применение российского вооружения и военной техники в реальных боевых условиях повысило интерес к ней иностранных заказчиков — ТАСС.

08:06

Система противовоздушной обороны сбила над Мариуполем, предположительно, украинскую ракету, выпущенную из оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщили в комендатуре города — ТАСС.

08:05

08:04

Президент России Владимир Путин в понедельник начинает серию встреч с лидерами фракций Госдумы. Он 13 февраля проведет встречи с лидерами КПРФ и ЛДПР Геннадием Зюгановым и Леонидом Слуцким. Депутаты намерены обсудить тему СВО — ТАСС.

08:02

ВСУ за минувшие сутки выпустили 146 мин и снарядов по населенным пунктам ДНР, ранение получил один мирный житель, сообщили в республике — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 355-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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