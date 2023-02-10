Военная операция на Украине. День 352-й

Минпромторг изъял 3 млрд рублей из программы грантов для локализации автокомпонентов на нужды промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
⚡️Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на территории бывшего завода в Дарницком районе, под завалами могут быть люди.
Объект критической инфраструктуры поврежден в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
«Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района», — рассказал он.
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.
Это превентивный шаг, чтобы избежать урона энергетике во время ракетной атаки, сообщает компания ДТЭК.
Путин отметил роль дипломатов в «срыве планов Запада» по изоляции России.
По его словам, условиях «гибридной войны» против РФ крайне важно эффективно использовать дипломатию для защиты суверенитета и нацбезопасности.
Президент России Владимир ПутинМихаил Климентьев/РИА Новости
У России нет оснований полагать, что эксперты МАГАТЭ занимаются на Запорожской АЭС недозволенной деятельностью, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Евросоюз изучает сбитые на Украине беспилотники, чтобы ввести санкции на комплектующие.
«Когда украинцы сбивают беспилотник, мы детально анализируем, какие компоненты там использованы, есть ли запчасти, полученные из ЕС, чтобы их [поставки] сразу запретить ... Мы стараемся заглянуть как можно глубже в российскую военную машину, чтобы определить технологии или комплектующие, которые используются военно-промышленным комплексом», — сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Солдат ВСУ заявил о тяжелой ситуации с убитыми сослуживцами под Авдеевкой. Интервью с ним опубликовал Telegram-канал «Русская весна».
Глава Днепропетровской администрации Сергей Лисак сообщил о взрывах в пригородах Днепра в ночь на 10 февраля.
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва не верит словам Украины о гарантиях не использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, передает РИА Новости.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк потребовал от американской компании SpaceX определиться со стороной, которую она поддерживает.
«Год сопротивления и компании должны для себя решить — или они на стороне права на свободную жизнь и тогда не выдумывают, как навредить, либо они на стороне России», — написал Подоляк в Twitter.
Ранее организация решила ограничить услуги интернета Starlink для украинских военных дронов.
Российские десантники обстреляли позиции ВСУ в ЛНР.
«Сегодня две парашютно-десантные роты наступали, в результате чего противник отошел и был замечен на левом фланге», — заявил РИА Новости командир подразделения с позывным «Лесник».
Премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила поставок истребителей Украине.
«Думаю, что в ближайшие недели и месяцы у нас будет дискуссия об отправке Украине еще более тяжелой техники», — сказала она.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил в разговоре с ТАСС, что подразделения ВСУ начали часто использовать для нанесения ударов в районе Кременной дроны с кустарными боеприпасами.
Марочко связывает эту активность с новыми поставками БЛА и благоприятными погодными условиями.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что истребители — это не то, что нужно украинской армии, поэтому Франция в ближайшее время не будет осуществлять их поставки.
Все дороги возле Бахмута (Артемовска) находятся под огневым контролем ВС РФ, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
⚡️В городе Запорожье сообщили о крупнейшей за год атаке по энергообъектам.
За час в подконтрольном Украине областном центре выявили «17 вражеских прилетов», это наибольшее их количество с начала военной операции России, заявил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.
В городе несколько раз за прошедшую ночь сообщали о воздушной тревоге. Telegram-канал «Суспільне Запоріжжя» писал о звуках взрывов в городе.
ЕС усиливает работу по использованию замороженных российских активов для помощи Украине, говорится в письменных выводах по итогам саммита стран объединения в Брюсселе.
Лидеры Евросоюза также заявили о готовности продолжать расширять санкции против Москвы и усиливать меры по борьбе с обходом уже введенных рестрикций.
Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона, которое Путин получил в 2006 году от экс-президента Франции Жака Ширака, пишет AFP.
9 февраля Макрон присвоил это звание Владимиру Зеленскому. Однако, по словам президента Франции, такие решения «наполнены многими смыслами, и следует выбирать подходящий момент для их принятия».
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове.
«Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией», — сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Если Великобритания согласится передать Украине ракеты дальнего радиуса действия, ВСУ будут готовы применить их для ударов по целям в Крыму, сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской оборонной сфере.
Украинские военные при нанесении большинства ударов из HIMARS и других американских ракетных систем опираются на данные о месторасположении целей, которые предоставляют США и их союзники, сообщили источники The Washington Post.
По словам одного из собеседников, ВСУ «почти никогда не используют передовые системы без конкретных координат» от базирующихся в Европе американских военных. Украинские чиновники считают, что это должно придать Вашингтону больше уверенности в вопросе поставок Киеву оружия большей дальности.
При этом Киев сам выбирает цели, пишет газета.