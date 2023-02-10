Военная операция на Украине. День 352-й

8:44

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил в разговоре с ТАСС, что подразделения ВСУ начали часто использовать для нанесения ударов в районе Кременной дроны с кустарными боеприпасами.

Марочко связывает эту активность с новыми поставками БЛА и благоприятными погодными условиями.