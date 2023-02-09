Еврокомиссия: объем помощи Евросоюза Украине за год составил €67 млрд

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что объем поддержки Европейского союза Украине составил €67 млрд за год. Об этом она сказала на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«€67 млрд поддержки, которые мы мобилизовали за последние 12 месяцев — от бюджетной поддержки до быстрого восстановления, от энергетических поставок до военного потенциала, от гуманитарной помощи до поддержки беженцев», — сказала фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии указала, что Евросоюз должен «сделать больше».

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие дни будет представлен десятый пакет санкций против России. Она отметила, что пакет будет включать дополнительные экспортные запреты стоимостью более €10 млрд.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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