«Цель — сеять рознь и раздор». Дипломатов США попросили не вести подрывную деятельность

В МИД России обвинили американских дипломатов в подрывной деятельности и «оголтелой антироссийской пропаганде», пригрозив выслать за подобные действия из страны — «невзирая на занимаемые должности», сообщают источники российских госагентств. Заявление было сделано спустя менее чем три недели после назначения нового посла США в Москве Линн Трейси. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российский МИД передал посольству США ноту протеста в связи с вмешательством во внутренние дела РФ и продолжением «оголтелой антироссийской пропаганды», сообщают источники РИА Новости и ТАСС.

«7 февраля сего года посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», — отметил собеседник ТАСС, близкий к руководству министерства.

Американские дипломаты продолжают «злонамеренную активность» в информационном пространстве, несмотря на неоднократные предупреждения (9 декабря МИД уже передавал ноту протеста США), сказал источник. США позволяют себе «неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания», а также «распространяют фейки о ВС РФ», что в России относится к уголовно наказуемым деяниям.

Выдворение из страны

Источники госагентств рассказали, что МИД предостерег американских дипломатов от попыток вести подрывную деятельность, «сеять рознь и раздор» среди россиян и подстрекать к выступлениям против государства.

«Причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности», — подчеркнул один из собеседников.

30 января в МИД приняли нового посла США в Москве Линн Трейси для вручения копий верительных грамот. Дипломату сделано «жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей Российской Федерации и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», заключил источник.

Собеседник РИА Новости особо отметил, что в Москве не намерены мириться с «пропагандой, тиражируемой информресурсами посольства США», и планируют использовать «все доступные средства», чтобы нейтрализовать ее влияние.

Новый посол

Трейси начинала свою дипломатическую карьеру в Москве в 1987 году, а спустя 35 лет вернулась в российскую столицу уже в качестве посла США. Ее назначили на эту должность 21 декабря.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев сразу же призвал ее не вмешиваться во внутренние дела РФ. «Трейси стоит учесть ошибки одного из своих предшественников, который плохо начал, едва прибыв к месту службы. Вмешательство в наши внутренние дела под вывеской работы с «гражданским обществом» мгновенно превратило этого персонажа в изгоя», — заявил он.

Дарчиев отмечал, что Трейси уже «много чего наговорила», имея в виду ее недавние заявления о том, что она полностью согласна с курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских санкций.

За свою дипломатическую карьеру Трейси уже однажды возвращалась в Москву — в 2014-2017 годах, в качестве заместителя тогдашнего посла Джона Теффта. Она много путешествовала по стране, успела, к примеру, посетить Приморский край, Бурятию, Якутию, Свердловскую область и Пермский край.

«Происходящее вас не достойно»

В январе американское посольство в Москве обратилось в своем Telegram-канале к россиянам и напомнило о прошлых совместных достижениях, общности культур двух стран и высказало солидарность с теми гражданами РФ, которые выступают за «более мирное будущее». «Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — говорилось в посте.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал публикацию «верхом цинизма», а его авторов — наследниками министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

Россия включила США в список недружественных стран еще до начала военной операции на Украине и санкций Запада — в апреле 2021 года.