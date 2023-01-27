«Не считаем нужным ждать». Москва ответила на демарш Риги и выслала ее посла

МИД РФ потребовал от посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша в течение двух недель покинуть Россию, говорится на сайте российского дипведомства. Так на Смоленской площади отреагировали на решение Риги о «понижении уровня российско-латвийских дипотношений», которое в качестве поддержки последовало за требованием МИД Эстонии сократить вдвое число сотрудников российского диппредставительства в Таллине. В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Латвии в Москве, где предупредили о последствиях для Риги. Об истории дипломатических демаршей Москвы и Прибалтики — в материале «Газеты.Ru».

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Латвии в Москве Дацию Рутку в связи с понижением уровня российско-латвийских дипотношений, которое приняли в Риге. Там латвийскому дипломату выразили в связи с этим протест, а также предписали послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель.

«Коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии Мартину Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель»,

— говорится в сообщении российского МИД.

11 января МИД Эстонии потребовал от РФ вдвое, до восьми человек, сократить число сотрудников посольства в Таллине. 23 января Москва объявила о понижении уровня дипотношений с Таллином до временного поверенного в делах. Эстонский посол должен покинуть Россию до 7 февраля. Посол РФ в Таллине также должен покинуть страну до этого срока.

«Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — сообщили тогда в МИД РФ в ведомстве.

Латвия выступила в поддержку Эстонии и объявила о понижении уровня дипотношений с Россией, посла РФ обязали покинуть Ригу до 24 февраля. Это уже второе снижение статуса дипотношений со стороны Риги.

В министерстве отвергли обоснование Риги своих действий «солидарностью» с другими прибалтийскими странами.

«Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», — отмечается на сайте МИД.

Также в министерстве предупредили, что действия латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия.

Там, тем не менее, отметили, что отношения Москвы и Риги в настоящий момент «разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии». Ответственность за состояние отношений РФ и Латвии там возложили на Ригу.

А Рига дала месяц

23 января посла России в Латвии Михаила Ванина вызвали в МИД республики, где ему сообщили о необходимости покинуть Латвию в течение месяца. Там же его уведомили о понижении уровня российско-латвийских отношений до уровня временного поверенного в делах с 24 февраля.

Свое решение МИД Латвии объяснил продолжающейся спецоперацией на Украине, а также попросили считать его «знаком солидарности с Эстонией и Литвой».

О снижении уровня дипотношении Рига объявила еще весной 2022 года вслед за Литвой, когда 4 апреля 2022 года Вильнюс снизил уровень дипотношений с РФ, отозвал своего посла из России, а также предписал посла РФ Александра Елкина покинуть республику.

Однако в Риге тогда не уточнили, означает ли снижение дипотношений отзыв российского посла.

Ответ Таллина

23 января МИД Эстонии в ответ на высылку своего посла из Москвы потребовал от российского посла в Таллине Владимира Липаева покинуть республику до 7 февраля.

«Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня временных поверенных в делах. Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, это означает, что российский посол уедет одновременно с эстонским послом в России», — говорится в сообщении МИД в Twitter.

Эстония оставалась единственной балтийской страной, которая не понижала уровень дипотношений с Россией. Однако весной Таллин закрыл консульства РФ в Нарве и Тарту и выслал троих российских дипломатов в связи с тем, что они якобы «активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России».