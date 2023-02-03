Песков назвал «уткой» данные о тайном визите главы ЦРУ в Москву

Глава ЦРУ Уильям Бернс прилетал в январе в Москву, чтобы предложить заключить мировое соглашение с Киевом в обмен не передачу 20% территории Украины, сообщило швейцарское издание NZZ. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию «уткой». В Белом доме и в ЦРУ тоже опровергают и визит Бернса в Москву, и существование такого сценария как такового. По данным Washington Post, Бернс действительно совершил в январе тайный визит — но не в Россию, а на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «уткой» информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в январе в Россию и предложил заключить мировое соглашение в обмен на 20% территории Украины.

«Это утка», — сказал представитель Кремля.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов о том, был ли в принципе Бернс в Москве, он ответил: «Все вот это сообщение — это утка» (цитаты по «РИА Новости»).

Ранее Песков подчеркивал, что переговоры между Россией и Украиной «сейчас невозможны, поскольку для них нет условий ни де-факто, ни де-юре». «Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно — никаких условий для таких переговоров нет», — сказал он 23 января.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слухи о приезде Бернса «интересными», но отметил, что не может «комментировать [предположения]».

20% территории

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung ранее написала со ссылкой на высокопоставленных немецких политиков, что американская сторона предложила передать России часть территории Украины в обмен на подписание мирного договора. Издание отмечало, что и Москва, и Киев отвергли это предложение.

Согласно данным NZZ, речь шла о «20% украинской территории» — это примерно сопоставимо с площадью Донецкой и Луганской Народных республик, вошедших в состав России после референдумов осенью 2022 года.

Как указывает газета, украинские власти отклонили предложение, «потому что не хотят, чтобы их территория была разделена». Российские официальные лица в ответ заявили, что они «в любом случае выиграют войну в долгосрочной перспективе», а значит, соглашаться на предложение не имеет смысла.

Президент США Джо Байден стремился избежать затяжной войны на Украине, поэтому и предложил такой сценарий. Получив отказы от обеих сторон конфликта, американский президент решил все-таки предоставить Киеву танки Abrams. 25 января отправка 31 танка M1 Abrams была одобрена.

Ответ США

Директор ЦРУ Уильям Бернс не посещал Москву в январе и не предлагал Киеву отказаться от 20% территории в обмен на мир, заявил заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт в беседе с Newsweek. Информация о поездке «не соответствует действительности».

О том, что сообщения о якобы сделанном Бернсом предложении были «абсолютно ложными», заявили и в Центральном разведывательном управлении США.

По информации Washington Post, в январе Бернс действительно совершил тайный визит — но не в Россию, а на Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Власти Украины пока никак не прокомментировали информацию NZZ о якобы сделанном ЦРУ предложении. В то же время советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «сейчас не время» для переговоров с Москвой. «Россия не хочет переговоров... есть только один путь — выиграть эту войну», — сказал он корреспонденту испанской газеты 20 minutos.