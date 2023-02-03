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Политика

Военная операция на Украине. День 345-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 345-й день

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РИА Новости
В Энергодаре подорвали автомобиль. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал это терактом и сообщил, что один человек погиб. Советник главы ДНР заявил о взятии Угледара в полукольцо российскими военными. Глава ЦРУ Уильям Бернс предлагал Украине передать Москве около 20% своей территории в обмен на заключение мирного соглашения, пишет издание Neue Zürcher Zeitung. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:09

Владимир Рогов опубликовал кадры с места взрыва в Энергодаре.

«Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто», — сообщил он.

9:06

МВФ и Киев нацелены согласовать новый пакет помощи на сумму от $14 до 16 млрд к весне, пишет Financial Times.

9:02

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил об обстреле здания городской администрации со стороны Вооруженных сил Украины.

«Выбило стекла, посекло фасад здания», — поделился Шевченко.

8:57

Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию Bloomberg, что Украина вряд ли сможет вернуть себе Крым в ближайшее время.

Он считает, украинская власть сосредоточена на более неотложных и весьма сложных целях.

«Если к концу лета Украине удастся вернуть себе территорию на юге в районе Мелитополя и разделить российские рубежи между Крымом и востоком страны, Киев подготовит почву для нескольких трудных месяцев для Путина и его сил», – сказано в тексте материала.

8:50

❗️В Энергодаре произошел теракт — подорван автомобиль, в результате взрыва, по предварительным данным, погиб один человек, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:46

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что впервые провел заседание ставки верховного главнокомандующего в двойном формате.

Первая часть прошла в традиционном формате, обсуждалась ситуация на линии соприкосновения, обеспечение армии и подготовка кадров. Позднее, по словам Зеленского, состоялось второе заседание членов ставки в узком составе — «для особо значимого разговора».

8:41

В ДНР заявили, что Украина в спешке начала стягивать допрезервы под Бахмут (российское название — Артемовск).

Советник Пушилина Игорь Кимаковский отметил, что отвода Вооруженных сил Украины из города «пока не наблюдается».

«По информации разведки, в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет», — указал он.

8:35

8:30

❗️В Энергодаре прозвучал громкий взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:26

Директор ЦРУ США Уильям Бернс считает, что следующие шесть месяцев будут «критическими» в конфликте на Украине, сообщила в Twitter журналистка телеканала CBS Оливия Газис.

По ее словам, директор ЦРУ полагает, что Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада. Кроме того, как утверждал Бернс, Вашингтон «не считает», что Москва серьезно настроена на переговоры по урегулированию.

8:21

Danone может продать российские активы с возможностью обратного выкупа, сообщает «Коммерсантъ».

Источники газеты, знакомые с ходом обсуждения продажи, рассказали, что французская компания включила опцион обратного выкупа в сделку по передаче контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков. Один из собеседников издания отметил, что инвесторам предложено от 75% активов, а также, что Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров компании после сделки.

8:16

8:12

Глава ЦРУ Уильям Бернс предлагал Украине передать российской стороне около 20% своей территории в обмен на заключение мирного соглашения, пишет издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники.

По информации издания, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. Обе стороны, утверждает издание, отказались от подобного варианта.

Лишь после этого, как пишет NZZ, Байден решился поставить Украине танки Abrams.

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Уильям Бернс

Global Look Press
8:09

⚡️Украинские военные нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты... Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз в Telegram.

8:07

Россия не собирается возвращаться в Совет Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Напомню, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для «достижения большего единства» европейских народов. Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться», — сказал Грушко в интервью «Парламентской газете».

8:04

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о взятии Угледара в полукольцо российскими военными.

«В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи», — сказал он.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 345-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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