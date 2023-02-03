Военная операция на Украине. День 345-й

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Директор ЦРУ США Уильям Бернс считает, что следующие шесть месяцев будут «критическими» в конфликте на Украине, сообщила в Twitter журналистка телеканала CBS Оливия Газис.

По ее словам, директор ЦРУ полагает, что Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада. Кроме того, как утверждал Бернс, Вашингтон «не считает», что Москва серьезно настроена на переговоры по урегулированию.