Как Россия ответит на высылку Австрией четырех дипломатов

Австрия объявила четырех дипломатов из РФ персонами нон грата, обвинив их в несовместимых с дипломатическим статусом действиях. Двое высылаемых – сотрудники посольства РФ в Вене, еще двое – дипломаты из одного учреждения ООН. МИД Российской Федерации пообещал дать «соответствующий ответ». В прошлом году в ответ на высылку дипломатов Москва ответила зеркально. Накануне президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл с визитом в Киев.

Министерство иностранных дел (МИД) РФ ответит «соответственно» на выдворение четырех российских дипломатов Австрией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — говорится в сообщении.

Пресс-служба австрийского МИД сообщила, что четверо дипломатов РФ были объявлены персонами нон грата. Двое сотрудников российского посольства в Вене были обвинены в действиях, несовместимых с их дипстатусом. Еще двое персон нон грата – сотрудники российского представительства в одном из отделений ООН, совершившие «действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире».

Покинуть пределы Австрии они должны в течение одной недели – до 8 февраля.

В апреле 2022 года Вена уже высылала работников российского МИД – были выдворены трое посольских сотрудников и один дипломат из генерального консульства в Зальцбурге. Тогда МИД РФ ответил зеркально, объявив персонами нон грата четверых австрийских дипломатов в России.

Визиты Ван дер Беллена

1 февраля президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл с официальным визитом в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом (Владимиром) Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности», — сказал австрийский политик.

Он добавил, что Австрия – нейтральная страна «в военном плане», но «не когда речь идет о ценностях». В ходе визита Ван дер Беллен также посетил Бучу, выразив соболезнования «в связи с потерей каждой жизни, разрушенной войной».

Накануне Александр Ван дер Беллен посетил столицу Словакии – Братиславу. Там он сообщил, что Россия «ведет против Украины войну, сравнимую с колониальными войнами XIX столетия». В то же время он заявил, что «сейчас аналогов этому нет». Кроме того, австрийский президент выразил мнение, что украинцы оказались перед выбором — «либо стать провинцией России, либо – капут».

Тогда же он заявил, что Австрия хочет «подать сигнал, что стоит на стороне Украины».

Наконец, Ван Дер Беллен заявил, что ближайшие месяцы военного конфликта будут «очень важны», поскольку Вооруженные силы РФ возможно «начнут новое наступление». В этой связи он назвал поддержку Киева Западом «очень немаловажной».

По его словам, хотя австрийский нейтралитет не позволяет Вене отправлять Киеву оружие и снаряды, она все равно поддерживает Украину гуманитарной и медицинской помощью. За год с начала спецоперации ВС РФ на Украине австрийские власти выделили помощи на €118 млн.

2 февраля Ван дер Беллен прибыл в Ужгород в Закарпатской области Украины. Там он намерен обсудить перспективы межрегионального сотрудничества Закарпатской области с австрийскими федеральными землями.

«Границы западной мифологии»

На заявление президента Австрии о «колониальной войне» России ответил посол РФ в Вене Дмитрий Люблинский. Дипломат заявил, что слова Ван дер Беллена «расширяют границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине».

По словам Люблинского, пришедшие к власти после Евромайдана силы «вполне открыто провозгласили всех русскоязычных жителей Донбасса нелюдью», а русское население региона «уничтожали под молчаливое будто бы неведение западных псевдолиберальных демократий».

Российский дипломат также заявил, что миссия ВС РФ «носит освободительский, деколонизаторский характер».

Ни нашим, ни вашим

Австрия не будет отправлять Украине оружие, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки по итогам переговоров с австрийской коллегой Клаудией Таннер. Венгрия также не собирается поддерживать Киев вооружениями.

«Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии. Нейтральная Австрия также не посылает оружие в зону боевых действий», — заявил Салай-Бобровницки.

При этом об интересах РФ венские политики забывать тоже не готовы — по крайней мере, декларативно. 30 декабря министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил агентству APA, что стабильную архитектуру безопасности в Европе нельзя создать без участия России.

«Нереально представить, что мы должны организовать долгосрочную и стабильную архитектуру безопасности, полностью игнорируя Россию», — сказал он.

Шалленберг подчеркнул, что сейчас «пересечений с Россией меньше нуля», так как Москва «отбрасывает все предпосылки и принципы», которые были разработаны после Второй мировой войны.

10 октября канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал власти РФ и Украины вернуться за стол переговоров.

«В этой чрезвычайно опасной ситуации важно снова предпринять шаги по деэскалации. Даже если сейчас это кажется безнадежным, цель должна состоять в том, чтобы вернуться за стол переговоров», — написал Нехаммер в Twitter.

До этого Нехаммер ответил отказом на просьбу Украины предоставить ей летальные вооружения. Он отметил, что Киев и дальше будет получать от его страны только шлемы и бронежилеты.

Австрийский канцлер Нехаммер стал первым лидером страны Евросоюза, приехавшим в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после начала спецоперации. Его визит состоялся в апреле 2022 года.

«Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС <...>, и именно по этой причине <...> мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах», — отмечал политик. При этом Нехаммер подчеркивал, что «необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений».

Австрия наряду с другими членами ЕС ввела против Российской Федерации санкции. В МИД РФ тогда заявляли, что нейтралитет Австрии «размывается».