Сотрудника немецкой разведки обвинили в тайной работе на Россию

Немецкие СМИ сообщают, что сотрудник разведки ФРГ задержан по подозрению в работе на Россию. По их данным, некий Карстен Л. передавал секретную информацию о положении дел на Украине. Его могли шантажировать. Федеральная разведслужба Германии не комментирует сообщения СМИ.

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND), задержанный по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, передавал Москве секретные сведения о ситуации на Украине. Об этом сообщают радиостанция NDR и телекомпания WDR.

Задержан был гражданин ФРГ по имени Карстен Л. «В силовых кругах также говорят, что они проводят расследование в связи с подозрением, что офицера могли шантажировать», — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура ФРГ и разведка BND не комментируют информацию о задержании.

Газета Tagesschau сообщает, что в случае подтверждения подозрений случай окажется «особенно деликатным». Это будет считаться провалом для BND, агента которой «в условиях постоянных ужесточений и тотальной конфронтации» удалось завербовать спецслужбе другого государства.

Журнал Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве сообщает также, что задержанный сотрудник разведывательного ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных ей спецслужб.

22 декабря Генпрокуратура Германии заявила о задержании сотрудника Федеральной разведывательной службы по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

«В 2022 году он переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры. По данным газеты Die Welt, под подозрением оказался и «ряд других сотрудников БНД», но никаких задержаний больше не производилось.

Условный срок за работу на Генштаб

18 ноября Высший земельный суд Дюссельдорфа признал бывшего офицера запаса бундесвера виновным в сотрудничестве с российской разведкой и приговорил его к условному сроку.

По данным агентства DPA, мужчина сотрудничал с Главным управлением Генерального штаба ВС РФ с октября 2014 по март 2020 года.

Следствие предполагает, что офицер запаса передавал РФ информацию о немецких резервистах, контактные данные и резюме высокопоставленных военнослужащих ФРГ, а также сведения, связанные с проектом «Северный поток — 2».

По словам председательствующего судьи, обвиняемого мотивировали «крайне пророссийские настроения и стремление сделать себя популярным и важным среди российских военнослужащих».

Как уточняет DPA, адвокат бывшего офицера требовал оправдать его, поскольку никакие из передаваемых сведений, по его словам, не являлись секретными. Сам же подсудимый признал, что передавал документы российскому военному атташе.

Шпиономания 2.0

В июне 2021 года глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг заявил, что Россия активизировала свою шпионскую активность.

«Мы видели уровень, который видим сейчас, только во времена холодной войны», — заявил сказал чиновник.

По его мнению, Россия задействует «большое количество агентов», которые пытаются установить контакт с «политическими лицами, принимающими решения».

В свою очередь руководитель службы внешней разведки Германии BND Бруно Каль считает, что Россия и Китай все чаще пытаются посеять раздор между западными союзниками, используя для этого «новые средства».

В июне 2022 года газета The Washington Post сообщила, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль оказалась замешана в деле Эгисто Отта – высокопоставленного сотрудника австрийской контрразведки. По данным газеты, Отт управлял агентами контрразведки Австрии, а также служил в качестве офицера разведки в Турции и Италии. Его подозревают в продаже гостайны российской стороне и обеспечении Москвы информацией о «врагах Кремля на Западе», утверждается в материале.

Дело Отта – один из многих отголосков прошлогоднего роспуска разведслужбы Австрии, БВТ — Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом. Вена решила сформировать новые спецслужбы. На этом фоне «Европа начала беспокоиться, что Австрия делится данными с Россией», говорится в статье WP, и поэтому многие европейские разведки перестали делиться с Веной информацией.