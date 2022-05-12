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Политика

Москва и Вильнюс остались без послов

Литва отзывает посла из Москвы и закрывает консульство в Петербурге

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Здание генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге

Здание генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге

Михаил Киреев/РИА «Новости»
Литва отзывает своего посла в России и ликвидирует генконсульство в Санкт-Петербурге. В апреле литовское правительство предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну. Кроме того, дипмиссия Литвы в северной столице России была закрыта в конце апреля, а ранее в Прибалтике были ликвидированы российские консульства. В начале мая литовский сейм объявил, что РФ является террористическим государством, в Москве решение литовских депутатов назвали «экстремистским шагом».

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас перестанет исполнять свои обязанности с 1 июня. Об этом говорится в проекте постановления литовского правительства от 12 мая.

«Освободить с 1 июня 2022 года чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Российской Федерации <…> Эйтвидаса Баярунаса от должности», — следует из документа, опубликованного на сайте сейма Литвы.

Через неделю после отзыва посла, 7 июня, будет ликвидировано генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге. Дипмиссия была закрыта с 29 апреля.

21 апреля российский МИД отозвал согласие на работу в Петербурге дипломатических представительств Литвы, Латвии и Эстонии.

Российские консульства вскоре после этого были закрыты на территории республики, а также в Латвии и Эстонии: в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе и Нарве. Россия в ответ объявила о закрытии генеральных консульств Латвии в Санкт-Петербурге и в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, а также упомянутого ранее генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге.

Кроме того, 4 апреля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Россией. Он также объявил, что Вильнюс намерен отозвать из Москвы посла, заявив, что российскому послу Алексею Исакову предписано правительством Литвы покинуть страну.

Провокационное решение

10 мая сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России «террористическим государством» из-за специальной военной операции на территории Украины.

За резолюцию голоса отдали все 128 депутатов. В Литве сочли действия России «геноцидом населения Украины», а также призвали мировое сообщество к созданию особого уголовного суда, который даст оценку событиям на Украине и будет заниматься вопросом «агрессии России». Такой трибунал, по мнению литовской стороны, должен получить возможность выдавать интернациональные ордеры на арест, а неприкосновенность должностных лиц не должна быть ограничена иммунитетом.

«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», — говорится в заявлении сейма.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала такое решение «провокационным и экстремистским». По ее мнению, решение литовского парламента отнюдь не связано с желанием урегулировать и без того крайне сложное положение дел на Украине.

«Я просто напомню, возможно, об этом забыли в странах, которые принимают подобные декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги... Во-первых, все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам без наличия на то каких-либо правовых оснований или реалий на земле. Наоборот, эти действия альянса и отдельных его членов приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось. Это и бомбардировка Югославии, и Ирак, и ситуация в Афганистане», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

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