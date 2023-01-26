«Каковы ваши цели?» Глава Nord Stream 2 рассказал, что пытался уговорить Путина закончить спецоперацию

Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал, что после начала военных действий на Украине встречался с Владимиром Путиным в Москве. Он спрашивал президента РФ, каковы цели российских войск. Путин не стал отвечать, сославшись на государственную тайну. Варниг назвал действия России «ошибкой» и призвал завершить военную операцию. В интервью Zeit Варниг назвал себя «токсичным»: в Германии с ним мало кто хочет общаться, а его счета заморожены.

Исполнительный директор оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал в интервью немецкой газете Zeit о личном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным спустя несколько месяцев после начала военной операции на Украине. По оценке издания, Варниг по уровню отношений ближе к Путину, чем кто-либо на Западе.

«Каковы ваши цели?» — спросил он Путина (они почти всегда говорили по-немецки, пишет Zeit со ссылкой на слова Варнига).

По данным газеты, он пытался дать понять российскому президенту, что необходимо закончить военные действия.

«Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска хотят взять Киев... Вам нужна Одесса или Харьков, или вся Украина, или даже больше?» — спрашивал глава Nord Stream 2. На это Путин ответил: «Это государственная тайна».

В другом разговоре, отмечает Zeit, Варниг назвал действия России на Украине «ошибкой», поскольку Москва не сможет достичь своих целей.

«Вы не выиграете войну, так как в ней не может быть победителей», — сказал он Путину. Президент при этом, по его словам, предложил ему переехать в Россию.

«Приезжайте с семьей в Москву, мы вам здесь что-нибудь найдем», — процитировал Путина глава Nord Stream 2. Однако Варниг от этого предложения отказался. «Я буду жить за высокими стенами?» — спросил он. По словам бывшего сотрудника Штази, он чувствовал бы себя «потерянным», если бы переехал в Россию.

Варниг рассказал Zeit, что в середине февраля 2022 года он встречался в Брюсселе с влиятельным американским политиком, который предупредил его о скором начале военной операции России. Варниг, незадолго до этого встречавшийся с российским президентом, назвал это «смешным, совершенно немыслимым».

В интервью глава Nord Stream 2 признался, что в Германии он чувствует себя «токсичным», поскольку с ним никто не хочет иметь дел, его счета заморожены, а кредитные карты заблокированы.

Commerzbank заблокировал его кредитную карту в новогоднее утро. Варниг понял это только тогда, когда захотел заплатить за мороженое, которое его сын съел в отеле, пишет газета. Теперь ему «приходится привыкать к наличным». Первое большое интервью Варниг дал в своих апартаментах на Канарских островах, отмечает Zeit.

Путин действительно общался с исполнительным директором Nord Stream 2 после начала военной операции, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я только могу сказать, что действительно Путин и Варниг знакомы и они действительно общались», — отметил представитель Кремля и не стал уточнять, планируются ли новые контакты.

О взрывах на «Северном потоке»

На вопрос журналиста о том, кто взорвал «Северный поток», Варниг ответил, что это не россияне. «Варниг не верит, что Россия несет ответственность за нападение», — цитирует издание его слова.

На вопрос журналиста «Кто тогда? Страна НАТО?» — он молча кивнул. Его спросили, подозревает ли он Великобританию. «Это предположения. Но поразмышляйте об этом», — сказал Варниг.

В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены утечки, которые находились в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В ходе расследования было выяснено, что утечки произошли из-за взрывов, в результате которых были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока — 2». Компания Nord Stream AG заявила, что сроки восстановления газопроводов пока невозможно оценить.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов, а в Кремле назвали произошедшее «терактом на государственном уровне». 30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России обвинил в случившемся «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». В Белом доме исключили причастность стран НАТО ко взрывам.

Маттиас Варниг с 1970-х работал в Штази (Министерство государственной безопасности ГДР). Как сообщали издания The Wall Street Journal и Focus, в Дрездене он познакомился с Путиным, работавшим тогда в резидентуре КГБ в ГДР. В 1990-х Варниг стал работать в Dresdner Bank, так началась его карьера в бизнесе. Также он был членом совета директоров ряда российских компаний, в том числе «Роснефти», «Транснефти» и «Русала». Сейчас Варниг является исполнительным директором Nord Stream 2 AG.

По информации Zeit, никто на Западе не имеет более близких отношений с российским президентом, чем Варниг. Они встречались много раз с 1990-х годов, вместе гуляли, охотились и ловили рыбу. В мае 2018 года Варниг был гостем на четвертой инаугурации Путина.

23 февраля 2022 года из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора. Как отмечает Zeit, Маттиас Варниг — единственный немец, который находится в американском санкционном списке из-за его бизнеса с Россией. В мае Варниг вместе с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером покинули совет директоров «Роснефти».