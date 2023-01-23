«Дополнительные раздражители». В Москве и Баку не рады новой миссии ЕС в Армении

Главы МИД стран Евросоюза утвердили создание гражданской миссии в Армении для «содействия урегулированию на Кавказе». В отличие от первой миссии, длившейся всего два месяца, мандат второй рассчитан на два года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что создание миссии «запускает новую фазу в усилиях Евросоюза на Южном Кавказе». И в Москве, и в Баку выступали против ее согласования. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Главы МИД стран Евросоюза 23 января договорились отправить в Армению долгосрочную гражданскую мониторинговую миссию (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP), сообщает «Арменпресс» со ссылкой на заявление ЕС.

«Создание миссии ЕС в Армении открывает новый этап в усилиях ЕС на Южном Кавказе. ЕС будет продолжать поддерживать усилия по деэскалации и привержен тесному сотрудничеству с обеими сторонами для достижения конечной цели устойчивого мира в регионе»,

— цитирует агентство верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

EUMA в дальнейшем будет патрулировать приграничную территорию Армении, что позволит ЕС держать руку на пульсе. Первоначальный мандат миссии будет действовать два года, ее руководителей назначат в ближайшее время.

Парламент Армении приветствовал решение ЕС направить в Армению гражданскую наблюдательную миссию. «Мы верим, что миссия внесет большой вклад в укрепление безопасности, долгосрочного мира и доверия в регионе», — написал в Twitter спикер НС Армении Ален Симонян.

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар сообщил сегодня, что посетит Армению, так как, по его словам, ситуация в Лачинском коридоре требует срочного вмешательства.

«Возвращаюсь на день в Ереван для встреч. Ситуация вокруг Лачинского коридора серьезна и требует срочных решений», — отметил он, добавив, что главной целью для него остается урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

Призыв Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 января созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В телефонной беседе он призвал его возобновить работу Лачинского коридора с целью осуществления коммерческих перевозок.

«Сегодня в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым государственный секретарь Энтони Блинкен призвал к немедленному открытию Лачинского коридора для коммерческих передвижений»,

— говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Блинкен подчеркнул также, что риск гуманитарного кризиса в связи с закрытием Лачинского коридора подрывает перспективы мирного урегулирования между Ереваном и Баку, и попросил Алиева активизировать усилия в проведении двусторонних мирных переговоров.

Первая миссия ЕС

Миссия станет уже второй за последние месяцы. В октябре Евросоюз по согласованию с Ереваном и Баку разместил вдоль международно признанной границы Армении с Азербайджаном 40 гражданских экспертов. Миссия проработала два месяца, отслеживая ситуацию на границе и укрепляя доверие между двумя странами. Она завершила работу 19 декабря.

Информация о скорой отправке новой миссии вызвала недовольство в Москве. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 18 января заявил, что свою миссию на границу могла бы направить и Организация Договора о коллективной безопасности. «У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном», — подчеркнул он.

Размещение миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, по мнению главы МИД, «может оказаться контрпродуктивным». «Это граница с Азербайджаном, и, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Азербайджана, она может быть просто контрпродуктивной. Вместо укрепления доверия на границе она может создавать дополнительные раздражители», — указал Лавров.

В Баку тоже остались недовольны отправкой новой гражданской миссии ЕС. Президент Алиев обвинил европейские власти в «обмане», так как они не согласовали новую миссию с Баку, а предыдущая была согласована только на срок до двух месяцев. «Договоренность по какой-то причине была нарушена, что, конечно, крайне разочаровывает, ведь мы серьезные люди... Если о чем-то договаривались, пусть даже и устно, то договоренности необходимо соблюдать», — сказал политик.

Ситуация вокруг Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, осложнилась в декабре прошлого года. Группа активистов экологических неправительственных организаций Азербайджана тогда просто перекрыла дорогу Лачин — Шуша. Баку требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Ереван объявил о гуманитарном кризисе из-за блокировки Лачинского коридора.