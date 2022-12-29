«Была достаточно оперативная реакция». Песков высказался о проблемах частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу представит в четверг доклад главе государства Владимиру Путину. Он отметил, что реакция на проблемы, возникшие в ходе частичной мобилизации, была оперативной. Песков также раскрыл детали запланированных на пятницу переговоров российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином и прокомментировал призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к России, в котором он попросил инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. Главные заявления Пескова – в материале «Газеты.Ru».

Доклад президенту

Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что считает реакцию на проблемы, возникшие при частичной мобилизации в России, оперативной.

«Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, «масштаб задач стоящих был достаточно велик». При этом представитель Кремля порекомендовал спрашивать детали у министра обороны России Сергея Шойгу.

Песков также анонсировал, что глава оборонного ведомства страны в четверг представит российскому лидеру Владимиру Путину доклад.

Он уточнил, что доклад будет представлен на церемонии подъема флага России на новых кораблях. Кроме того, свой отчет представит и командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

Защита городов от атак

Журналисты также попросили Пескова ответить, защищены ли крупные российские города, включая Москву, от атак с воздуха.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой над Энгельсом в Саратовской области сработала ПВО. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект в районе города Энгельса.

«Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я все-таки переадресую вас в другие ведомства», — ответил представитель Кремля.

Призыв Пашиняна

Песков заявил, что международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта. При этом он отметил, что в Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора – единственного пути, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом.

«Мы действительно обеспокоены той напряженностью, которая сейчас вокруг Лачинского коридора возникла, и российская сторона будет продолжать свою работу и свои усилия как с Ереваном, так и с Баку», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Путин и Пашинян на встрече в Санкт-Петербурге, состоявшейся в рамках неформального саммита СНГ, детально обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Российская Федерация продолжает, намерена дальше продолжать свои посреднические усилия, выполнять в первую очередь те договоренности, которые были на трехсторонней основе достигнуты. Тема Лачинского коридора действительно весьма детально обсуждалась позавчера в Санкт-Петербурге между Путиным и Пашиняном, разговоры на этот счет будут продолжаться», — пояснил Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Россию инициировать в Совете Безопасности ООН рассмотрение вопроса о наделении российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента.

По его словам, блокировка Лачинского коридора Азербайджаном — нарушение шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Пашинян отметил, что и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.

Переговоры с Си Цзиньпином

Песков сообщил, что Путин в пятницу проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видеоконференцсвязь, между двумя главами государств есть закрытая связь», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что первая часть беседы двух лидеров будет публичной, затем разговор продолжится в закрытом режиме. Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить двусторонние российско-китайские отношения, отметил Песков.

«Вы знаете, что стремительный рост объема товарооборота происходит. Но конечно, очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам. Есть и те, которые ближе к нам, к России, есть и те, которые ближе к Китаю», — пояснил он.

Песков добавил, что главы государств будут обсуждать эти вопросы в духе стратегического партнерства.