«Несмотря на прекрасные отношения с Москвой»: Тегеран считает Крым и регионы Донбасса частью Украины

Глава МИД Ирана Абдоллахиан заявил, что Тегеран выступает против «перемещения людей на Украине» и не признает российскую юрисдикцию над Крымом, ДНР, ЛНР и еще двумя областями Донбасса. Он объяснил это соблюдением международных законов.

Иран не признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области российскими. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью турецкому телеканалу TRT World, сославшись на соблюдение международных законов.

«Поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины. Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип», – сказал он в эфире телеканала.

Иранский министр подчеркнул, что власти страны «не стремятся к двойным стандартам». «Мы выступаем против войны в Ираке, Сирии, Йемене, Палестине и Афганистане. И точно так же мы выступаем против войны и перемещения людей на Украине», – пояснил глава ведомства.

Почти одновременно с этим заявлением состоялся второй за 10 дней разговор российского президента Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси. Они обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах», говорится на сайте Кремля.

Руководители стран затронули и ситуацию в Сирии. «Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию», – отмечено в сообщении.

Путин и Раиси договорились поддерживать контакты стран на разных уровнях.

Отношения Ирана и России на фоне спецоперации

В отличие от стран Запада, Иран не вводил антироссийских санкций и последовательно выступал за укрепление межгосударственных отношений.

19 января министр иностранных дел Ирана Абдоллахиан выразил мнение, что основная причина конфликта на Украине – это «провокационные действия НАТО и некоторых западных государств». Он полагает, что события в регионе – это сложная ситуация.

«Некоторые аналитические центры на Западе считают, что война на Украине – это новое начало истории международных отношений. Что ж, позиция Исламской Республики Иран была ясна с самого начала этой войны и была подтверждена на самом высоком уровне. Мы выступаем против войны и нацелены на политическое урегулирование», – подчеркнул глава ведомства.

Украина, США и ЕС обвиняли Тегеран в поддержке российской спецоперации, в том числе в передаче Москве вооружений. Власти России и Ирана это отрицали.

Свою позицию по поводу принадлежности России Крыма и четырех областей Донбасса высказал ранее президент Сербии Александр Вучич. В интервью Bloomberg политик заявил, что Белград никогда не признает эти регионы частью России.

«Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым – это Украина. Донбасс – это Украина, и так будет всегда», – подчеркнул он.

Вучич также высказал свое мнение относительно конфликта на Украине. Он считает, что «худшее еще впереди».

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма и Севастополя провели референдумы по вопросу вхождения полуострова в состав России. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса местных жителей. Абсолютное большинство высказались «за».

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. Несмотря на итоги референдума, Киев и его союзники отказались признавать Крым частью РФ.

В сентябре прошлого года аналогичные референдумы были проведены в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. 4 октября российский президент Путин по итогам голосования подписал законы о принятии регионов в состав страны.