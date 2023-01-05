«Они увидели, что они воины». Пригожин рассказал, чем заключенный отличается от художника на войне

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что полугодовые контракты заключенных, первыми пожелавших вступить в ряды воинского формирования, истекли, они получили помилование. По его словам, бывшие заключенные «с честью» выполнили условия договора. Также он рассказал о случаях героизма в рядах данной группы ЧВК.

Первые заключенные выполнили условия полугодового контракта и получили помилования, сообщил руководитель ЧВК «Вагнер» и группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин.

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете»,

— рассказал он.

Отдельно бизнесмен привел в пример погибшего 13 июля при штурме Углегорской ТЭС военнослужащего с позывным ГДР. «52 года, 30-ка была отсижена. Погиб героически», — пояснил руководитель «Вагнера».

Сослуживцы ГДР рассказали, что он в окружении подорвал гранату Ф-1, чтобы не попасть в плен к украинским военным. По их словам, ГДР удалось уничтожить четырех военнослужащих ВСУ.

Кого помиловали

По информации «Вагнера», в числе помилованных — порядка двух десятков бывших заключенных. Отмечается, что во время службы они получали жалование, хотя и меньшее, чем остальные добровольцы. Пригожин отметил, что среди добровольцев из числа заключенных множество тех, кому оставалось сидеть буквально несколько дней, однако «они все равно пошли защищать страну».

Бизнесмен также заявил, что среди помилованных много людей, которые оказались в заключении случайно или в силу обстоятельств, поскольку не могли найти себя в мирной жизни и связывались с криминалом.

«Это генетика. Это то, что у тебя есть в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального»,

— считает он.

По его мнению, настоящего воина от гражданского специалиста – компьютерщика, медика или художника – отличает отсутствие страха. Генетика, по словам Пригожина, и определила, что «они воинами родились и увидели, что они — воины. Сегодня — война, и они должны во время войны свой дом защищать», — считает он.

Бизнесмен отметил, что общество дало этим людям шанс на исправление и должно быть благодарно за отстаивание национальных интересов. Он добавил, что после снятия судимости экс-заключенные могут вернуться в состав группы «Вагнера» в качестве обычных добровольцев По его информации, многие из них так и планируют поступить — один из таких военнослужащих заявил, что хочет вернуться на передовую, чтобы «бить нацистов, как это делали наши деды».

Роль «Вагнеров» в СВО

Группа «Вагнера» в ходе спецоперации на Украине участвует в ряде крупных операций, в частности, в боях за Углегорск и Углегорскую ТЭС, в боях за Марьинку, Бахмут (Артемовск), а также на ряде других направлений в Харьковской области, ДНР и ЛНР.

4 января представитель администрации США высокого ранга заявил о нарастающем прогрессе России в боевых действиях в районе Артемовска.

«Мы считаем, что они продолжают добиваться постепенно нарастающего прогресса на этом направлении», — сказал он.

По его словам, РФ, «по сути, вложила серьезные усилия» в боях за данный населенный пункт, однако украинские военные «все еще храбро бьются за него». Он отметил, что «исход [в боях за Артемовск] в настоящее время не определен».

Днем ранее Пригожин сообщил, что украинские военные в Артемовске создали «500 линий обороны», поэтому продвижение идет с большим трудом. Он назвал город «крепостью в каждом доме», борьба за каждый, при этом, может вестись несколько недель. «Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артемовске? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся. Каждые 10 метров — рубеж обороны», — поделился Евгений Пригожин.

31 декабря портал «Военное дело» со ссылкой на собственные источники сообщил, что российским десантникам и бойцам «Вагнера» удалось прорвать оборону ВСУ в Артемовске и зайти в город.

Почему заключенные участвуют в СВО

14 сентября в Telegram распространилось видео, на котором человек, похожий на владельца компании «Конкорд» Евгения Пригожина, призывает людей, одетых в форму заключенных, вступить в ЧВК Вагнера для участия в СВО на Украине. Предположительно, видео было снято во дворе исправительной колонии в Йошкар-Оле, где содержатся мужчины, ранее не отбывавшие наказание, писала журналистка Ксения Собчак.

На видеозаписи лысый мужчина в одежде цвета хаки представляется от лица ЧВК «Вагнера» и предлагает заключенным полугодовой контракт, после которого они будут помилованы. Также он рассказал, что возможности дезертировать или сдаться в плен у участников группы нет, поскольку за этим последует расстрел. Также в качестве причины для применения высшей меры наказания он назвал употребление наркотиков и алкоголя, мародерство и сексуальные контакты с местным населением.

После ряда запросов в «Конкорд», пресс-служба компании заявила, что мужчина на видео «чудовищно похож» на Евгения Пригожина. «Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается», — отметили в пресс-службе.

После появления видео и общественной реакции Пригожин заявил, что, если граждане РФ не хотят, чтобы заключенные вступали в ЧВК для участия в спецоперации на Украине, им стоит отправлять на фронт своих детей. По словам Пригожина, если бы он был заключенным, то мечтал бы влиться в коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной.