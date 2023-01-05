БМП пошли, танкам приготовиться. США намерены поставить Украине тяжелую бронетехнику

БМП М2 Bradley поступила на вооружение Сухопутных войск США в 1981 году. Всего оборонно-промышленным комплексом США было изготовлено 9753 боевых машин пехоты всех модификаций (в этом плане США, безусловно, есть, что передать украинцам). БМП этого типа применялась Сухопутными войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

Машина была создана во второй половине 1970-х годов с учетом опыта боевого применения БМП-1 и особенностей германской БМП Marder. Основная задача, поставленная перед разработчиками, заключалась в том, чтобы предложить Сухопутным войскам США существенно лучшую бронемашину по сравнению с бронетранспортером M113.

Во многом это удалось – 32-тонная М2 Bradley представляет собой хорошо вооруженную и защищенную БМП, весьма неплохо зарекомендовавшую себя в ходе многочисленных войн и конфликтов, которые вели на протяжении последних десятилетий США. Американская боевая машина пехоты существенно превосходит по своим тактико-техническим характеристикам отечественные БМП-1 и БМП-2. К примеру, снаряды от 30-мм пушек российских боевых машин пехоты не пробивают лобовую проекцию М2 Bradley. Конкуренцию американской бронемашине может составить разве что БМП-3 со своей 100-мм пушкой.

Однако не стоит думать, что встречи американской и российской бронетехники превратятся исключительно в огневое противоборство. Все-таки бронетранспортеры и БМП является в основном средством доставки пехоты на линию боевого соприкосновения и лишь иногда – как средство огневой поддержки танков. Но любые атаки легкой бронетехники совместно с танками в так называемом едином бронированном порядке оборачиваются для БМП и бронетранспортеров тяжелыми потерями.

Совершенно другое дело – использование ВСУ американских боевых машин пехоты для повышения мобильности войск в составе оперативных маневренных групп, рейдовых и обходящих отрядов, тем более что местность на юге Украины исключительно благоприятствует для действий подобного рода. В этом случае применение ВСУ М2 Bradley сулит значительный эффект.

Однако возникает вполне естественный вопрос – когда БМП М2 Bradley в необходимых количествах появятся на оснащении подразделений и частей ВСУ? При самом оптимистичном варианте развития событий, скорее всего, это произойдет не ранее апреля-мая 2023 года. В этом плане следует учесть необходимое время для подготовки личного состава ВСУ к эксплуатации и боевому применению М2 Bradley и развертывание соответствующей системы технического обеспечения.

Скорее всего, БМП М2 на Украину будут поставляться из наличия Сухопутных войск США на базах хранения вооружения и техники на континентальной части Америки, причем, скорее всего, в вариантах М2А2/М3А2 и М2А2 ODS. Вряд ли украинская мотопехота получит последние варианты Bradley – типа М2А4.

Производство модификации M2A2/M3A2, напомним, началось в 1988 году. Уровень защищенности БМП Bradley в этом варианте был существенно повышен за счет более совершенной пассивной и динамической защиты от бронебойных подкалиберных снарядов 30-мм пушки 2А42 - основного вооружения БМП-2 и от гранат РПГ-7.

Модификации ODS/ODS-E (Operation Desert Storm/Operation Desert Storm - Engineer) были созданы c учетом боевого опыта, полученного в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Изменения в основном касались электроники БМП.

В плане поставок ВСУ легкой бронетехники не отстает от главы Белого дома Джо Байдена и президент Франции Эммануэль Макрон. Он пообещал Владимиру Зеленскому передать ВСУ колесные танки AMX-10RC. Это первый случай поставки разработанных на Западе танков украинской армии, отмечают в Елисейском дворце. Пока остается неясным, сколько боевых машин планируется передать ВСУ и когда это может произойти.

Колесные танки AMX-10 RC были разработаны фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием Groupement des Industries de l'Armée de Terre (затем стала ядром новой компании Nexter) и Renault Group и предназначаются на роль разведывательной машины, способной также вести борьбу с бронетехникой противника. Тип брони - алюминиевый сплав, катаная, противопульная.

Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год. Всего было построено 457 бронеавтомобилей этого типа. 337 из них поступили на вооружение французской армии, применявшей их в операции «Буря в пустыне» в 1991 году и ряде миротворческих операций. То есть вполне возможно, что значительная часть этих колесных танков будет передана Украине, тем более, что французы меняют AMX-10RC на более совершенные образцы бронетанкового вооружения.

Аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon («Пушка на колесах»). 16,6-тонная машина оснащена гладкоствольным 105-мм орудием F2, размещенным в башне вращающегося типа и спаренным пулеметом NF1 калибра 7,62 мм. Экипаж AMX-10RC состоит из четырех человек.

После поставок вооруженным силам Украины американских БМП М2 Bradley и французских колесных танков AMX-10RC следует ожидать передачи Киеву и германских боевых машин пехоты Marder, а затем и основных боевых танков Leopard 2. Берлин в этом плане ожидал только сигнала со стороны США и других государств-участников НАТО и, похоже, этой отмашки в ФРГ дождались.

Как ранее писала «Газета.Ru», после поставок ВСУ продвинутой зенитной ракетной системы Patriot уже ничего не выглядит невозможным. То есть США уже не опасаются утраты на Украине критических технологий.