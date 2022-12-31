«Это был год трудных решений». Как Путин поздравил Россию с Новым годом

Жители Камчатки и Чукотки первыми празднуют наступивший там Новый 2023 год, и первыми они увидели традиционное обращение президента РФ Владимира Путина. Глава государства назвал прошедший год поворотным и отметил, что в нем заложилась основа для будущего страны и всего мира. Также к россиянам обратился экс-президент РФ, ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев. С чем поздравили россиян – в материале «Газеты.Ru».

В новогоднем обращении президент России Владимир Путин назвал минувший год годом поворотных событий и отметил, что народ прошел его с мужеством и достоинством.

«Завершается 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. <…> Наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции»,

— заявил Путин в поздравлении.

По его словам, этот год отличился тем, что многое расставил по местам, отделив мужество и героизм от предательства и малодушия, «показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что глава государства сегодня утром посетил штаб Южного военного округа, где пообщался с командующим и вручил боевые знамена новым формированиям, а также ордена и медали для военнослужащих спецоперации, проявивших мужество и героизм.

Песков отметил, что новогоднее обращение президента было записано в окружении военных в штабе ЮВО, и будет показано во всех часовых поясах, других обращений не будет.

«Главное – судьба России»

По словам Путина, в текущих событиях правда на стороне России, поскольку она защищает своих людей на своих исторических землях.

«Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — отметил президент.

Также он поблагодарил участников СВО за силу духа и выразил уверенность, что страна преодолеет все сложности, сохранит независимость и величие.

«Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли», — добавил он.

Президент также заверил, что всем сердцем разделяет боль семей погибших военных. Он отметил, что российские власти делают все для помощи их родным.

«За землю, за правду»

Отдельно Путин поздравил весь личный состав Вооруженных сил с праздником и поблагодарил за службу. Он подчеркнул, что все участники спецоперации – герои.

«Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они — наши герои, им сейчас труднее всего», — подчеркнул президент.

Также он поздравил с Новым годом всех участников СВО.

«Кто сейчас здесь, рядом со мной, кто на передовой и на прифронтовых рубежах, кто проходит подготовку в учебных центрах, чтобы затем вступить в бой, кто находится в госпиталях или, исполнив свой долг, уже вернулся домой. Всех, кто несет боевое дежурство в стратегических подразделениях. Весь личный состав вооруженных сил», — сказал Путин.

Президент также обратил внимание, что западные политики годами утверждали о своих мирных намерениях, в том числе, по разрешению конфликту в Донбассе, однако все это имело цель цинично использовать Украину и ее народ для раскола России. Граждане страны, по его словам, никогда не позволят расколоть Россию, и суверенное, независимое будущее страны зависит только от воли россиян. И тот факт, что жители страны сейчас сами «объединяются, чтобы помочь другим, без всяких формальных указаний» — тому пример.

Путин также назвал борьбу России за свое будущее вдохновляющим примером для других стран, особенно, когда стране была объявлена настоящая санкционная война, и ее авторы ждали полного разрушения РФ, однако этого не произошло, поскольку удалось создать достаточный запас прочности

«Россия сохранится великой и независимой, будет идти только вперед»,

— заключил он.

«Своих не бросаем» – девиз уходящего года

С поздравлением в своем Telegram-канале также выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Год, по его словам, выдался важным, драматичным и переломным. Россия в этом году, по его словам, открыла двери «для наших братьев и сестер, и самое главное – открыла им свое сердце».

«Мы больше не могли смотреть, как киевский режим подвергает жителей Донбасса обстрелам, геноциду, блокаде, взращивает ненависть к России и всему русскому. «Своих не бросаем» – девиз уходящего года».

Цель спецоперации, по словам Медведева, — «положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и эта цель будет обязательно достигнута».

Он выразил благодарность военным, участвующим в спецоперации и заявил, что вся Россия гордится ими.

Однако он отметил, что предстоящий год не будет легким и оппоненты России попытаются сломить ее волю. По мнению экс-президента, у них ничего не получится.

«Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде победа. Победа, которая обязательно будет за нами», — заключил он.