«Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!» — Шойгу поздравил военнослужащих

Победа, как и Новый год, неотвратима, заявил в новогоднем обращении министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что 2022 год за счет подвигов, мужества и героизма российских военных навсегда войдет в ратную летопись Отечества. России, по его словам, в уходящем году выпали серьезные испытания, которые изменили привычный ход времени, и грядущий праздник в связи с этим становится символом надежд на мирное будущее. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил с предновогодним обращением к военнослужащим.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!»

— заявил Шойгу.

По его словам, Россия в 2022 году столкнулась с серьезными испытаниями, и 2023 год встречает в сложной военно-политической обстановке.

Следующий год, по его словам, в условиях попыток перечеркнуть российскую историю, сноса памятников победителям нацизма и отмены российской культуры, «остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее».

«Геройски выполняя боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, вы встречаете наступающий Новый год вдали от своих родных, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции. Находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве и в удаленных районах мирового океана, вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и её светлое будущее. За каждым из нас – Россия!», — заявил Шойгу.

По его словам, «уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества» за счет подвигов, мужества и героизма российских военных.

«Мы всегда будем помнить наших товарищей, пожертвовавших собой при выполнении боевых задач во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия только за право говорить по-русски. Память о них будет жить в сердцах народов России вечно», — заявил министр.

Также Шойгу поблагодарил врачей, работников оборонно-промышленного комплекса, строителей, волонтеров и родных российских военнослужащих

«Тепло вашей любви, душевный свет и поддержка, - самое главное для каждого военнослужащего, где бы он ни находился. Низкий поклон вам за это», — заключил он.

Поздравление из Госдумы

Также россиян с наступающим Новым годом поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты.

Володин также пожелал гражданам крепкого здоровья и всего самого доброго.

Поздравления Путина не-россиянам

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил некоторых глав иностранных государств и правительств с Новым годом и Рождеством. Поздравлений удостоились, в частности, президент и премьер Армении Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, глава Южной Осетии Алан Гаглоев и т. д.

В пресс-службе добавили, что Путин направил праздничные поздравления президентам Боливии Луису Катакора и Венесуэлы Николасу Мадуро, венгерскому премьеру Виктору Орбану, президенту и премьеру Индии Дроупади Мурму и Нарендре Моди.

Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом председателя КНР Си Цзиньпина. Он выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень.

31 декабря Путину пришло ответное поздравление о Си.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года», — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Недружественных визави не поздравили

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не стал поздравлять глав недружественных России государств.

«Мы фактически не имеем с ними контактов и, учитывая их недружественные действия на постоянной основе, президент не будет их поздравлять»,

— сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в сторону России «эти визави» из недружественных стран также не направляли никаких поздравлений.