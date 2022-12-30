Актив временно разблокирован: у частных инвесторов появился шанс вернуть свои деньги

Позитивные новости для российских инвесторов пришли под конец года: европейские регуляторы выдали лицензии на разблокировку замороженных активов НРД. Почему это так важно и что теперь делать инвесторам — в материале «Газеты.Ru»

Что делать инвестору?

Министерства финансов Бельгии и Люксембурга выдали временную лицензию на разблокировку российских активов, находящихся в Euroclear и Clearstream. Для участников рынка это, безусловно, хорошие новости, но в то же время лицензии изобилуют размытыми формулировками и установливают крайне сжатые сроки – завершение процедуры по разблокировке запланировано на 7 января 2023 года.

Согласно данным Банка России, замороженные активы есть на счетах более 5 млн россиян — только иностранные акции, принадлежащие физлицам, заблокированы более чем на 320 млрд рублей.

И у частных инвесторов появился шанс вернуть свои активы и деньги.

Рядовому инвестору не надо самостоятельно подавать заявку. Разблокировкой занимается брокерская компания. Единственное, инвестору нужно будет дать согласие на доступ к его персональным данным. Еще один важный момент: так как времени не так много, нужно успеть выбрать новое безопасное место хранения иностранных акций.

«Хранить их в российской юрисдикции – не лучшее решение, если вы хотите избежать повторения аналогичной ситуации с заморозкой. Оптимальным вариантом будет перевод иностранных активов к зарубежному брокеру из дружественной юрисдикции, например в Казахстан. К тому же сам европейский депозитарий Euroclear требует перевода ценных бумаг иностранному брокеру или банку», — отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Еще одно из условий регулятора – обязательное наличие европейской компании-гаранта. Поэтому, если у инвестора большинство активов заблокированы в Euroclear (заморожено около 50 млрд евро по сравнению с Clearstream, где «всего» 5,5 млрд евро), то лучше выбирать международного брокера, у которого есть широкая сеть подразделений в разных странах. Таким образом компания сможет стать гарантом, а у инвесторов увеличатся шансы на разблокировку.

Все ли могут претендовать на разблокировку?

Согласно лицензии, инвесторы, не находящиеся под санкциями, могут получить доступ к своим иностранным акциям. Таких большинство. Каждый брокер проводит свои комплаенс-процедуры, чтобы проверить каждого клиента на предмет нахождения в санкционных списках. Компании готовы помочь своим клиентам, но временные рамки и правда очень ограничены.

Какие активы попадают под разблокировку?

Разблокировке подлежат все иностранные бумаги, а также депозитарные расписки российских компаний. По последним пояснениям Euroclear, расписки нужно будет продать, а вот иностранные акции можно перевести в новое безопасное место. Фонды FinEx считаются иностранными акциями, поэтому на них тоже распространяется действие лицензии, но ситуация с ними неоднозначная.

Фонды зарегистрированы в недружественной юрисдикции и потому не имеют права вести какую-либо операционную деятельность, в том числе участвовать в торгах. Однако около 98% позиций по этим фондам открыты российскими инвесторами. По этому вопросу нужно отдельное законодательство или решение российских регуляторов.

Перед каждым инвестором возникает вопрос: что делать с разблокированными бумагами? Первый порыв – продать все и забыть, как страшный сон, – не лучший вариант.

«Этот год был непростым для фондового рынка. В такой ситуации лучше не продавать бумаги и не фиксировать убыток. Как показывает история, в долгосрочной перспективе рынок акций главным образом растет. После перевода бумаг на зарубежный брокерский счет инвестор сможет «пересидеть» снижение котировок и продавать их по мере восстановления рынка, которое мы ожидаем в следующем году», — говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.