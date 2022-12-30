«Мы готовы быть глобальными партнерами»: о чем договорились Путин и Си

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели под конец года встречу по видеосвязи. Политики договорились продолжить наращивать взаимодействие в большинстве сфер и в 2023 году. Путин поздравил Си Цзиньпина и весь китайский народ с наступающим Новым годом, а тот в свою очередь пообещал приехать в Москву весной.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеовстречу, в рамках которой отметили состоявшиеся в уходящем году двусторонние контакты на разных уровнях и пообещали продолжить «интенсивные двусторонние обмены».

В ходе беседы российский политик подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина способствует формированию справедливого миропорядка. «Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта», — обратился он к китайскому коллеге.

Путин добавил, что РФ и КНР вынуждены существовать «в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада».

Страны при этом отстаивают не только свои интересы, но и «всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство».

Как подчеркнул глава государства, «[российско-китайские] связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке».

Товарооборот

По словам Путина, в последнее время был зафиксирован рекордный рост товарооборота между странами и, вероятно, поставленная цель в $200 млрд будет достигнута досрочно. По итогам 2022 года товарооборот «увеличится примерно на 25%».

«Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота», — сказал президент РФ.

Кроме того, отмечен значительный рост в торговле продукцией агропромышленного комплекса. В январе – ноябре товарооборот увеличился на 36%, достигнув $6 млрд, уточнил Путин.

Также появляются «знаковые проекты в сфере транспортной инфраструктуры». «Впервые за всю историю наших отношений на пограничной реке Амур появились постоянные мосты: 10 июня открыт автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ, а 16 ноября — железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян», — отметил президент.

Поставки энергоносителей

В следующем году Россия планирует нарастить прокачку газа в Китай.

«На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей, ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов», — сказал Путин, подчеркнув, что Россия лидирует среди экспортеров нефти в Китай.

«Уже сегодня мы на втором месте по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертом — по объему ввозимого сжиженного природного газа, по восточному маршруту к 1 декабря направлено 13,8 млрд кубических метров, причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигло 18%», — уточнил политик.

Россия стала и крупнейшим для Китая экспортером нефти. В ноябре в КНР отправили 7,8 млн тонн нефти.

Военное сотрудничество

Россия и Китай будут развивать военное и военно-техническое сотрудничество, «которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах», пообещал Путин.

«Нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая», — подчеркнул он.

Тесный контакт

Председатель КНР в свою очередь отметил, что они с Путиным неоднократно общались в 2022 году. «В этом году мы с вами провели две очные встречи, неоднократно разговаривали по телефону, находимся в тесном стратегическом контакте», — обратился он к российскому коллеге.

В Пекине готовы и дальше наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой «перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки», заверил он.

«Мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие с Россией, предоставлять друг другу возможности по развитию, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран», — сказал Си Цзиньпин.

При этом, по его словам, это «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие» в новую эпоху демонстрирует высокую стрессоустойчивость.

Новый визит

Визит Си Цзиньпина в Москву планируется весной 2023 года. «Не сомневаюсь, что мы с вами найдем возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву», — обратился Путин к Си Цзиньпину, выразив надежду, что этот визит «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях».

«В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся», — заверил он.