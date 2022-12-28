2023 год будет решающим: Зеленский назвал военные цели Украины

Цель Киева в конфликте с Россией – восстановление территориальной целостности и возвращение пленных, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что Запад «снова нашел себя» благодаря Украине. По словам украинского главы, 2023 год будет решающим в противостоянии с Москвой. «Газета.Ru» изучила выступление Зеленского в Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал целями в военном конфликте с Российской Федерацией возвращение пленных и восстановление целостности страны. Его слова передает издание «Страна».

«Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену», — сказал Зеленский на заседании Верховной рады.

Он добавил, что с начала активной фазы конфликта Киев вернул 1456 украинских военных из плена.

По словам президента, Украина превратилась «в одного из лидеров свободного мира». Зеленский также призвал реформировать существующие международные организации, поскольку «они не способны гарантировать мир».

Владимир Зеленский также добавил, что Украина «помогла Западу снова найти себя», и подчеркнул, что 2023 год будет решающим в российско-украинском конфликте.

«Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год», — приводят журналисты слова политика.

Он добавил, что власти Украины понимают свои планы на весну и будут «демонстрировать весь потенциал сектора обороны и безопасности». Среди других задач государства Зеленский назвал «восстановление Украины», «дальнейшее сближение государства с ключевыми партнерами» и «открытие новых мировых возможностей» для страны.

После завершения боевых действий Владимир Зеленский также намерен завершить цифровизацию государственных услуг и вывести Украину в лидеры в сфере зеленой энергетики. Наконец, он выразил надежду, что сможет вернуть в страну всех украинцев, ранее покинувших ее.

Заявление Кремля

28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопросы журналистов, заявил, что у Украины этого «мирного плана нет», поскольку Киевом не учитываются «сегодняшние реалии».

«Пока нет никакого мирного плана у Украины. Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшние реалии с вхождением в состав Российской Федерации новых регионов. План, который не учитывает реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — сказал он.

Мира нет в плане

23 декабря Владимир Зеленский назвал восемь главных задач украинской дипломатии на 2023 год. Проведения мирных переговоров с Москвой в их числе нет, сообщает ТАСС.

В первую очередь были названы задачи по проведению переговоров по вступлению в ЕС, подготовка к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам. Обеспечение оборонных потребностей страны или поставки вооружений от союзных стран также были перечислены среди плановой программы.

Говоря о восстановлении энергетики в стране, Зеленский потребовал от послов работать по этому вопросу «максимально тесно с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами», для достижения результатов.

Речь также зашла о России, в контексте усиления работы по введению санкций, организации трибунала в связи со спецоперацией и по блокировке активов. Восьмым пунктом была названа поддержка украинцев по всему миру.

«Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в государство и все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены», — подчеркнул глава государства.

В тот же день Дмитрий Песков сообщил, что Москве ничего неизвестно о том, что офис украинского президента Владимира Зеленского разрабатывает план мирного урегулирования.

«Нет. Нам об этом ничего неизвестно. Мы слышали заявления президента Зеленского о различных шагах, мирном плане», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, все, что до сих пор говорил украинский лидер, говорилось без учета нынешних реалий, которые уже сложились и которые нельзя игнорировать.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что офис президента Украины якобы дорабатывает план мира с Российской Федерацией и планирует представить его в годовщину начала военных действий — 24 февраля 2023 года.